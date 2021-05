forrige











Brede smil på Island: Nå er Russland og USA nærmere et toppmøte

REYKJAVIK (VG) Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin vil trolig møtes Sveits i juni, ifølge russiske medier. Formøtet mellom de to landenes utenriksministere på Island startet med brede smil.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er ingen hemmelighet at vi har våre uenigheter, sa USAs utenriksminister Antony Blinken før møtet, men la til at verden blir sikrere om de to lands ledere kan jobbe sammen.

Og den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, fulgte opp:

– Jeg oppfattet samtalen som konstruktiv. sa Lavrov til russisk presse etter møtet i Reykjavik onsdag kveld. Samtalen varte i nærmere to timer, mye lengre enn opprinnelig avtalt.

Møtes etter NATO-toppmøtet

Ingen av landene har endelig bekreftet at det blir noe toppmøte denne sommeren, og heller ikke datoen. Men fra før er det kjent at den ferske amerikanske presidenten reiser til Europa rundt 11.juni.

Biden skal delta på et møte med G7-landene i Storbritannia. Deretter drar han til NATOs toppmøte for stats- og regjeringssjefer i Brussel mandag 14.juni.

De to påfølgende dagene skal være avsatt til et mulig toppmøte med Putin, det første mellom de to siden Biden ble valgt til USAs president, og i et forverret klima mellom de to landene.

Den russiske avisen Kommersant har sitert kilder i Moskva på at toppmøtet trolig blir i Sveits 15. og 16.juni.

De to lederne har mye å snakke om. Biden har sagt at Russland må konfronteres med annekteringen av Krim, støtten til opprørerne i Ukraina, og russiske troppebevegelser langs Ukrainas grense i vår.

Amerikanerne har også varslet at konfrontere russerne med hybride angrep og hacking av amerikanske nettverk, som USA beskylder Russland for å stå bak - og fengslingen av Aleksej Navalnij.

Dempet tiltak

De siste dagene har imidlertid begge sider tatt ned nye harde straffetiltak mot det andre landet:

Russland har utsatt å sette i kraft forbudet for USA mot å ha lokalansatte russere inne på USAs ambassade i Moskva.

Mens Blinken og Lavrov satt sammen i Reykjavik onsdag kveld, meldte Det hvite hus at USA opphever straffetiltak mot selskapet som bygger Nord Stream 2, den omstridte gassrørledningen fra Russland til Tyskland som USA har forsøkt å stoppe gjennom straffetiltak.

– VI ønsker et forutsigbart og stabilt forhold til Russland, sa Blinken før møtet med Lavrov - som hadde et skarpt svar på det i forkant av møtet:

– De sier at de ønsker stabilitet og forutsigbarhet. Hvis det betyr forutsigbare og stabile sanksjoner, er det ikke det vi trenger, sa Lavrov mandag.

Enda et tegn på at toppmøtet nærmer seg kom onsdag i avisen Kommersant, som meldte at de to landenes nasjonale sikkerhetsrådgivere vil møtes i Europa om kort tid.