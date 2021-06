LEDER: Naftali Bennett blir Israels nye statsminister. Her fra en tale til Knesset i Jerusalem søndag. Foto: Yonatan Sindel / AP

Netanyahu ferdig som statsminister - koalisjon har dannet ny regjering i Israel

En bred koalisjon fra hele det politiske spekteret i Israel har kommet til enighet om å danne ny regjering.

Det blir lederen av den høyrenasjonalistiske alliansen Yamina, Naftali Bennett, som tar over som statsminister etter Benjamin Netanyahu. Etter planen skal opposisjonsleder Yair Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid, ta over jobben etter to år.

– Jeg lover at denne regjeringen vil arbeide i tjeneste for alle israelske borgere, de som stemte på den og de som ikke gjorde det. Den vil respektere sine motstandere og gjøre alt i sin makt for å forene og koble sammen alle deler av det israelske samfunnet, skriver Lapid på Twitter.

Det er klart etter flere dagers intens jobbing med å danne en koalisjon bestående av partier fra alle sider av israelsk politikk.

– Det er et så stort sprik innad at Lapid vil ha mer enn nok med å sitte stille i båten så den ikke velter. Jeg har liten tro på at dette vil overleve særlig lenge, sier historiker og professor ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage.

Lederen av den Forente arabiske listen, Mansour Abbas, skal ha vært den siste partilederen som signerte koalisjonsavtalen, og dermed godkjent at Israels president kunne underrettes om at en ny regjering var klar.

– Vi ble enige om å danne regjering etter at vi kom til enighet på kritiske temaer som gagner det arabiske miljøet, sier Abbas til den israelske avisen Haaretz.

Overfor Haaretz utdyper Abbas med å si at det gjelder områder som utdanning, helse, jobbsikkerhet, utbygging og økonomisk utvikling, men også anerkjennelse av beduinlandsbyene i Negev.

– Dette er første gang et arabisk parti er med i en regjering. Vi håper at hele prosessen vil være suksessfull etter fire valg. Vi vil danne en regjering som vil tjene alle innbyggerne i Israel, inkludert de arabiske innbyggerne, så vi måtte ta et vanskelig valg. Det er mange uenigheter og vi forstår det, men vi må komme til en generell enighet.

FERDIG: Benjamin Netanyahu har vært statsminister i tolv år. Foto: Amir Cohen / Reuters

– Vanskelig å ta det på alvor

De som nå danner regjering har lite til felles politisk.

— Dette er en usedvanlig brokete gjeng med kun en felles enighet, å bli kvitt Netanyahu, sier Henriksen Waage.

– Det er vanskelig å se for seg at dette blir en varig regjering i Israel. Det er rett og slett vanskelig å ta det på alvor.

Netanyahu har vært statsminister i Israel siden 2009, og var også statsminister i tre år fra 1996 til 1999.

Han har vært under etterforskning for korrupsjon siden 2016, og ble i 2019 tiltalt for anklager om tillitsbrudd, bestikkelser og svindel. Han har benektet alle anklagene. Waage har liten tro på at Netanyahu vil gå fri.

– Nå må han møte i retten og risikerer å bli dømt for korrupsjonsanklagen. Kronen på verket av hans statsministergjerning kan bli å ende i fengsel. Det israelske rettsvesenet er nådeløse og har dømt andre statsministre før, sier hun.

Ifølge AP er Netanyahu desperat etter å bli i jobben mens han står for retten, da han har brukt sin posisjon til å samle støttespillere og utagere mot politi, aktorat og media.

TOSPANN: Naftali Bennett og Yair Lapid har blitt enige om å danne regjering i Israel. Her fra samtaler i Knesset onsdag. Foto: RONEN ZVULUN / POOL

– En stat i oppløsning

Det liberalistiske partiet Yesh Atid fikk tidligere i mai i oppdrag av Israels president Reuven Rivlin å gjøre et forsøk på å danne regjering, etter at Netanyahu ikke hadde fått det til.

– Det som er trist er at Israel var fra 1948 et velfungerende demokrati og velferdsstat for sine jødiske innbyggere, med god struktur på styr og stell. Nå ser vi en stat og en forvalting nesten helt i oppløsning. Etter fjerde forsøk klarer man ikke å finne en levedyktig regjering, sier Henriksen Waage.

Fristen for å danne regjering gikk ut onsdag kveld, og Yesh Atids leder Lapid leverte kontrakten til president Rivlin bare minutter før fristen gikk ut.

– Jeg vil gratulere deg Yair Lapid og partilederne. Vi forventer at Knesset møtes så snart som mulig for godkjenning av regjeringen, skriver presidenten på Twitter onsdag kveld.

Partiene som nå skal gjøre et forsøk på å styre Israel sammen har fundamentale uenigheter om sentrale temaer, slik som forholdet til Palestina.

Der sentrumspartiet Yesh Atid står for en sekulær sentrumspolitikk, ønsker mindre innflytelse for ultraortodokse jøder og er for kompromisser med palestinerne, er den høyrenasjonalistiske alliansen Yamina helt uenige, og støtter videre utbygging for israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.

Henriksen Waage er helt klar på at å finne en løsning for Palestina er «helt utelukket».

– Den nye regjeringen vil ha mer enn nok med å overleve sin politiske hverdag, så en løsning med Palestina vil ikke skje.

Den nye regjeringen tar over etter en statsminister som heller ikke har klart å nærme seg en løsning på konflikten.

– Netanyahu har vært en politiker og statsminister som har markert seg på sikkerhet i den forstand at den eneste løsningen han har hatt på konflikten er militær. Det har ikke vært tegn til forhandlinger eller diplomati, som preget arbeiderpartiregjeringene på 90- tallet.