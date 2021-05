NYFØDTE: Tre spedbarn på et sykehus i Shanghai, Kina. Foto: AFP

Kina vil tillate tre barn per familie

Kina endrer sin familiepolitikk og åpner for at familier kan få tre barn, ikke bare to som i dag.

Av Jostein Matre og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder statlige kinesiske medier mandag.

Bakgrunnen for endringen skal være det Reuters omtaler som «et dramatisk fall i fødsler». Ikke siden 50-tallet har så få barn blitt født i landet, med bare 1,3 fødsler per kvinne i 2020.

Selv om det i dag er lov å få to barn, velger mange familier å få kun ett. Det kan føre til at Kina får problemer med å holde befolkningsveksten oppe. Bekymringen er at antall folk i yrkesaktiv alder faller for raskt. Landet står overfor en eldrebølge, noe som kan påvirke landets økonomiske utvikling.

BABYER: Nå kan kinesiske familie få tre barn. Tidligere var det bare to. Her fra en fødestue i Yongquan. Foto: STR / AFP

Dyrt med barn

Antall mennesker i alderen mellom 15 og 59 år har falt nesten 7 prosentpoeng siden forrige folketelling for ti år siden, mens det i samme periode var en økning på mer enn 5 prosentpoeng for folk over 60 år. 18,7 prosent av befolkningen er 60 år eller eldre.

Nedgang i inngåtte ekteskap de siste årene har påvirket fødselstallene. Det har også økende kostnader. Mange familier skal ha vegret seg for å få mer enn ett barn på grunn av de høye kostnadene med å ha barn i kinesiske byer.

Dessuten utsetter eller unngår kvinner i større grad å bli gravide.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua vil det følge «støttende tiltak som vil bidra til å forbedre vårt lands befolkningsstruktur» med den nye politikken. Akkurat hvilke tiltake dette vil være har det ikke blitt sagt noe om.

Ettbarnspolitikk

Den nye politikken ble vedtatt av det såkalte Politbyråt, ledet av president Xi Jinping. Det er foreløpig uklart om den nye politikken vil tre ikraft umiddelbart, eller fra en gitt dato på et senere tidspunkt.

Kina hadde lenge en ettbarnspolitikk for å ha kontroll på befolkningsveksten. Med noen unntak kunne familier da bare få ett enkelt barn hver. Denne varte fra 1979 til 2016. Dermed har det på bare fem år gått fra ett barn til tre barn.

Gjennomsnittsfamilien i Kina består nå av 2,62 mennesker, ned fra 3,10 for ti år siden.

Totalt bor det like over 1,4 milliarder mennesker i Kina.

Politbyrået uttaler også at de vil fase inn en høyere pensjonsalder i Kina. Heller ikke her ble det lagt frem noen detaljer.