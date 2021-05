SMITTEBØLGE: Uruguay står midt i en voldsom smittebølge, trolig på grunn av den brasilianske virusmutasjonen. Seks av verdens åtte hardest rammede land er i Sør-Amerika. Foto: Matilde Campodonico / AP

Dette landet har flest coronadødsfall per innbygger i verden

Lenge var Uruguay en nærmest smittefri sone på det ellers hardt rammede sørafrikanske kontinentet. Nå har det snudd.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

– Vi har en ny spiller på banen, og det er den brasilianske varianten, sier assisterende helseminister i Uruguay, José Luis Satdjian, til The New York Times.

Landet som har holdt viruset på avstand gjennom store deler av pandemien står nå midt i en voldsom smittebølge.

De siste 14 dagene har Uruguay verdens høyeste antall coronarelaterte dødsfall per innbygger, med 20,9 per 100.000. Det viser VGs oversikt.

Til sammenligning har India de siste to ukene registrert 4,1 coronarelaterte dødsfall per 100.000.

Fra blant de beste til verst i verden

Frem til november hadde Uruguay hatt kontroll på smittesituasjonen. Allerede i mars 2020 stengte myndighetene både skoler og grenser, og de klarte i stor grad å holde det herjende viruset ute.

Med mottoet «Ansvarlig frihet» har myndighetene fått med seg befolkningen i den effektive dugnaden.

Nå har situasjonen snudd: Mens smitten er lett synkende i verden som helhet, er situasjonen en helt annen i det søramerikanske landet.

Der har smittenivået økt gradvis siden november, og situasjonen har eskalert de siste par månedene. Toppen ble nådd i april, med 7289 nye smittetilfeller på én dag.

Lørdag ble det registrert 3469 nye smittetilfeller og 51 coronarelaterte dødsfall i Uruguay.

forrige







fullskjerm neste

Totalt har 3811 mennesker mistet livet som følge av smitte i landet, av en befolkning på rundt 3,5 millioner.

Ifølge The Washington Post har regjeringen de siste månedene økt sengekapasiteten, men landets sykehus har fortsatt store bemanningsutfordringer.

– Vi ser en økning i dødelighet som sannsynligvis kommer av hvor tungt belastet helsesystemet er, sier professor i intensivmedisin på The University of the Republic Arturo Briva under en konferanse ifølge The Washington Post.

Det brasilianske viruset

Den pågående voldsomme smittebølgen i Uruguay antas å være på grunn av import av den mer smittsomme brasilianske virusmutasjonen. Det er fortsatt usikkert om virusvarianten er mer dødelig.

EFFEKTIV VAKSINERING: En mann i Uruguays hovedstad Montevideo får satt en dose av coronavaksinen. Landet har så langt vaksinert 27,8 prosent av befolkningen. Foto: Raul Martinez / EFE

Seks av de åtte hardest rammede landene i verden per nå er i Sør-Amerika. Blant disse er Uruguays naboland Brasil og Argentina og det nærliggende Paraguay.

Hele regionen lider under tap av menneskeliv, men også arbeidsløshet, fattigdom og sult.

I 2020 krympet Uruguays økonomi med 6 prosent, og 100.000 mennesker falt under fattigdomsgrensen.

Til tross for at Uruguay nå har de dystreste smitte- og dødstallene, kan se ut som de vil komme bedre ut av det enn sine naboland. For mens resten av regionen sliter med å få tilstrekkelig tilgang til vaksiner, har Uruguay klart å få fortgang i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge VGs oversikt er nå 27,8 prosent av befolkningen i Uruguay fullvaksinert, mot 4,7 i Argentina og 0,5 i Paraguay.