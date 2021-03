TAR TIL GATENE: Siden militærkuppet 1. februar det vært daglige demonstrasjoner i millionbyen Yangon, Myanmars Foto: PRIVAT

Myanmar-demonstranter til VG: − Vi hater militærregimet

Den blodigste dagen siden militærkuppet i Myanmar stopper ikke demokratiforkjemperne. – Vi kjemper til døden, sier LBTGQ-medlemmer til VG.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Søndag ble minst 39 mennesker drept på det som hittil er den blodigste dagen etter 1. februar, ifølge britiske The Guardian. Mandag skal minst 20 mennesker være drept, melder nyhetsbyrået AFP.

– Sikkerhetsstyrkene åpnet ild mot demonstrantene i gaten min søndag kveld. En ble drept rett utenfor bygningen min og tre personer ble skadet, forteller Saw Htoo Aung (27) til VG.

Den siste uken har VG, via sosiale medier og e-post, fått kontakt med ham og andre i LGBTQ-miljøet i Myanmar. Fordi militæret, kalt Tatmadaw, har stengt det mobile nettverket, må innbyggerne ha internettlinje for å kommunisere med omverden.

Minst 138 demonstranter er drept siden kuppet, melder NTB. FN fordømmer voldsbruken.

KJEMPER FOR DEMOKRATI: Saw Htoo Aung (27) tilhører LGBTQ-samfunnet og Generasjon Z i Myanmar, to av de mest aktive gruppene i motstandskampen. Foto: PRIVAT

Saw, som til vanlig jobber med markedsføring, er rystet etter hendelsene, men hevder de ikke har skremt ham fra å slutte å protestere.

– Jeg var ikke hjemme søndag kveld fordi jeg gjorde i stand medisinsk materiell som skulle være klar til mandag for førstehjelpsarbeiderne. Jeg føler skyldfølelse fordi jeg ikke var til stede, skriver han.

BLIKKFANG: Drag queens bidrar til oppmerksomhet rundt demonstrasjonene i Myanmar. VG har intervjuet LBGTQ-medlemmer i landet. Foto: PRIVAT

Spiller på overtro

Både han og de andre VG har intervjuet beskriver et brutalt regime der juntaen, ifølge kildene, kidnapper folk fra hjemmene sine, terroriserer nabolag og torturerer partimedlemmer i Nasjonalligaen for demokrati (NLD) som tas til fange, «før familiene blir bedt om å hente kroppene neste dag».

Demonstrantene prøver å skjerme seg mot brutaliteten ved å bygge veisperringer, alarmere ved å slå på kasseroller, samt henge tradisjonelle kvinneklær på klessnorer over gatene – fordi overtro sier at det betyr ulykke for menn å passere under dem.

les også Militærjuntaen i Myanmar erklærer militærsoner etter kraftige protester

De bruker også brannslukningsapparater for å skape røyk som tåkelegger dem når myndighetene åpner ild.

Diskriminert som homofil

Saw Hatoo Aung, som sto frem som homofil overfor familien i 2016, forteller til VG at han blitt utsatt for diskriminering og sosial utestengelse hele livet, også fra egen familie.

– Derfor vil jeg ende undertrykkelsen før det er for sent. Folket vårt lever i frykt under militærregimet. Unge har mistet drømmen om utdannelse, en fremtid og jobbmuligheter, skriver han.

– Jeg erfarte marerittet som kalles «Safran-revolusjonen» i 2007, da buddhistiske munker ble drept av opprørspolitiet. Jeg kjemper for et demokrati en lovlig valgt regjering kan garantere, for å avskaffe 2008-grunnloven og for å sette fri våre studenter og sivile.

– Hvordan ser du på det som skjer i Myanmar nå?

– Verden er snudd på hodet i Myanmar! Fordi det mobile nettverket har vært stengt, kan vi ikke logge oss på Facebook, Twitter og andre sosiale medier med mindre vi har annen wifi. I tillegg har militæret begynt å spre falske nyheter som annonseres over den militæreide TV-stasjonen Myawaddy og MRTV, svarer Saw.

FREDELIGE: Demonstranter i Yangon. Foto: PRIVAT

Drag queen-effekten

Frontlinjene i gatene preges av kvinner og LBGTQ-medlemmer som blant annet har fanget oppmerksomheten ved å stille i drag.

Drag queen James Aung (25) opplever at homofile, lesbiske, transseksuelle og transvestitter hadde det lettere før kuppet.

– Vi opplevde større aksept under NLD-regjeringen, men alt har blitt strippet bort under militærjuntaen, skriver James til VG.

– Så langt har vi ikke opplevd aksjoner rettet spesifikt mot LGBT-samfunnet, men det er grunn til bekymring om juntaen befester makten. Da vil det komme reguleringer og lover som blir en reell trussel mot oss.



DRAG QUEEN-GLAM: James Aung (25) sminker seg til tennene før demonstrasjonene i Yangon. Foto: PRIVAT

James jobber i serveringsbransjen og har på grunn av covid-19-pandemien ikke kunnet jobbe siden mars 2020.

Det samme gjelder turistguiden Thandar Oo (34), som ikke selv identifiserer seg som LBGTQ, men er aktivist fordi hun vokste opp med et homofilt par som naboer og har venner i miljøet.

– Jeg måtte flytte hjem til foreldrene mine på landsbygda for å klare meg økonomisk gjennom det siste året, men ville hele tiden tilbake til Yangon. Til slutt tillot foreldrene mine det selv om de er bekymret, skriver Thandar til VG.

Nå deler hun leilighet med en tante i Yangon. Hverken tanten eller Thandars foreldre ønsker at hun skal delta i demonstrasjonene, men 34-åringen går ut daglig likevel.

– Det er vår plikt å kjempe mot militærregimet for generasjonene som kommer etter oss.

PROTESTKLAR: Thandar Oo (34) og vennene i Yangon har demonstrert daglig i halvannen måned. Foto: Privat

Utfordrer falske nyheter

Turistguiden bekrefter at juntaen har innført unntakstilstand, såkalte «martial laws», i deler av Yangon, og portforbud om natten.

– Unntakstilstanden gir soldatene autoritet til å skyte hvis flere enn fem personer samles. Politiet kan også skyte når som helst hvis vi går ut nattetid. Vi hater militærregimet.

– Hvor henter du drivkraften til å protestere?

– Jeg får drivkraft til å fortsette når juntaen holder pressekonferanser og sprer falske nyheter i sin egen nasjonale TV-kanal. Dette er 2021, ikke 1988. Jeg vil ikke leve under militærregimet igjen, svarer Thandar.

– Utdanningssystemet var elendig under juntaen da jeg vokste opp, folk hadde lav inntekt, ikke internett, ingen mobil. Jeg fikk ikke mobiltelefon før i 2014. Vi må bli den siste generasjonen som lider under militærkupp.

OPPRØR LANDET OVER: Over hele Myanmar viser folk sin motstand mot juntaen. Koko Myo (i rosa skjorte og pannebånd) sendte VG dette bildet fra en protest i byen Myeik med drøye 280 000 innbyggere. Foto: Privat

For James Aung handler opprøret også om undertrykkelsen av etniske minoritetsgrupper. Han nevner brutaliteten mot den i hovedsak muslimske Rohingya-populasjonen i delstaten Rakhine som eksempel.

– Vi avskyr brutaliteten og mener at den etniske rensingen må tas opp i internasjonal rett. Mord, voldtekt og plyndring ble tidligere ble tillatt av juntaen uten fare for represalier, sier James.

– Generalene er krigsforbrytere som må behandles som det.

les også Stanset militæret – med kvinneklær

Drømmer om frihet

Generasjon Z, som 25-åringen selv tilhører, reiser seg sammen med Generasjon Y nå imot undertrykkelsen og voldsbruken som foreldre- og besteforeldregenerasjonen har lidd under. De lar seg ikke stoppe, understreker James, og vil fortsette å protestere selv om de møtes av tåregass, gummikuler, vannkanoner og sjokkgranater.

les også Kvinnene fronter Myanmar-opprøret: «Angel» (19) skutt og drept

– Vi er en progressiv generasjon som søker samhold, frihet og aksept for alle som lever i landet vårt, uavhengig rase, etnisk bakgrunn, seksualitet eller kjønn. Denne holdningen står i sterk kontrast til de fascistiske holdningene til juntaen, skriver 25-åringen i en e-post til VG.

– Vi har sett det sanne ansiktet til Tatmadaw tidligere, og vi ser det sanne ansiktet nå. Sikkerhetsstyrkene bruker alle skitne triks de har i boken for å knekke folkets vilje.

– Hvilken fremtid drømmer du om?

– Vi søker ikke etter rikdom eller makt, vi ønsker bare en fremtid der vi kan utvikle et tolerant og inkluderende samfunn gjennom demokratiske prosesser. Tiden er inne for å ta landet tilbake og gjøre det til et bedre sted for fremtidige generasjoner. Vi gir aldri opp drømmen vår, svarer James Aung.

– Vi vil avslutte Tatmadaws strupetak på landet en gang for alle.