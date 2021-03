NESTEN FULLT: På Batajnica-sykehuset utenfor Beograd ligger det nærmere 900 covid-syke fra hele Serbia. Foto: Harald Henden

Den tredje bølgen i Serbia: − Det er verre enn det noen gang har vært

BEOGRAD (VG) Rad på rad med kritisk syke coronapasienter koblet til respiratorer. Bli med på innsiden av et av de største covid-sykehusene i Europa.

Tåken ligger tung over Beograd. Eller er det den massive luftforurensingen som har lagt seg som et teppe over den serbiske hovedstaden?

Omringet av grå luft ligger det enorme Batajnica-sykehuset, som i løpet av fem måneder ble reist for å ta vare på de rundt 900 sykeste covid-pasientene i Serbia. Nasjonalt blir det bekreftet langt over 4000 nye smittetilfeller hver dag, i et land med nærmere syv millioner innbyggere.

VG fikk bli med på innsiden av intensivavdelingen i et sykehus som snart ikke har plass til flere. De har 930 senger, men har nå nærmere 900 innlagt.

– I går fikk vi 83 ny pasienter, sier sykehusdirektør Tatjana Adzic.

– De er kritisk syke og mange dør, sier hun.

INTENSIVEN: Sykepleierne og legene jobber iherdig med covid-pasientene, som i gjennomsnitt blir liggende tre uker på sykehuset. Foto: Harald Henden, VG

Den britiske virusmutasjonen utgjør nå 80 prosent av smittetilfellene i Serbia.

– Jeg frykter at det kommer til å bli fullt. Det er svært vanskelig her i Serbia på grunn av den britiske virusmutasjonen, fortsetter hun.

Den røde sonen

Professor Nebojsa Ladjevic leder veien.

– Nå går vi inn i den røde sonen, sier han.

fullskjerm neste FERDIG I 2020: Sykehuset ble bygget på bare fire måneder og stod klart til å ta imot pasienter i desember i fjor.

Forbi ganger med hvite vegger og blå linoleum ligger den enorme intensivkohorten. Rad på rad med rom – alle fulle av kritisk syke. Nesten samtlige trenger hjelp til å puste, enten gjennom respiratorer eller med masker som mater lungene deres med oksygen.

Hver dag forbruker sykehuset 20.000 kilo oksygen fra en gigantisk, hvit tank som står utenfor.

– Det er verre enn det noen gang har vært, sier sykehusdirektøren.

På sykehusene i Serbia er det bortimot fullt. Det ligger over 4600 coronasyke innlagt og myndighetene beskriver situasjonen som ekstremt presset.

– Det er en nødssituasjon. Mange får oksygenbehandling og respiratorer, sier sjefepidemiolog Predrag Kon til VG.

Han jobber i krisegruppen som jobber med pandemien i hovedstaden Beograd.

– Situasjonen er svært dårlig og tallene stiger, sier Kon.

COVID-19: En alvorlig syk dame ligger utslått i sengen på sykehuset utenfor Beograd. Foto: Harald Henden, VG

Noen av pasientene har nyresvikt og trenger dialyse. Andre får blodpropper som kan ende med å ta livet deres eller fører til at de må amputere lemmer.

Inne på Batajnica-sykehuset jobber legene og sykepleierne systematisk med de mange pasientene. Utslåtte kropper i senger. De kjemper sitt livs kamp og trenger maskiner for å overleve.

– Det er lange dager, sier anestesilegen Anolreja Dunsic.

Seks timer

Alle som jobber inne i kohorten går seks timer lange vakter i fullt smittevernutstyr – uten pauser. Så får de fri i 24 timer, før de må i gang med neste vakt.

– Det er veldig hardt arbeid. Det er viktig at vi har kompetente leger og godt utstyr, sier anestesilegen Ladjevic.

For anestesilegen Jeleva Jovioid har det vært et langt år med turnusarbeid med corona-pasienter.

SMITTEVERN: Anestesilegen Jeleva Jovioid forteller at hun er sliten etter et langt år med pandemi. Foto: Harald Henden

– Det er veldig tøft og vanskelig. Det er deprimerende. Vi mister mange hver dag, sier hun.

Siden Batajnica-sykehuset ble etablert i desember, har de mistet rundt 500 pasienter.

Serbia har stort sett stengt ned på grunn av de stigende smittetallene. Nesten folketommer gater og stengte restauranter preger hovedstaden Beograd.

– Jeg håper at tiltakene kommer til å virke, men enn så lenge stiger det bare, fortsetter Ladjevic.

Ute i gangen ligger en pasient som ikke klarte seg. Kroppen ligger nå pakket inn i en pose, før den skal fraktes ut av sykehuset.

DØDE: En pasient som ikke klarte seg er lagt i gangen utenfor intensivrommene på sykehuset. Foto: Harald Henden, VG

– Jeg er bekymret for fremtiden, sier anestesilegen Ladjevic.

Står i kø for helsehjelp

I et slitent helsesenter i den lille serbiske byen Loznica står folk i kø for å få helsehjelp. Rundt dem vandrer sykepleiere i det som ligner romdrakter.

De hvite dressene skjuler sykepleierne Kristina, Sneja og Dara. De tar imot pasientene som de mistenker at er syke av coronaviruset.

De oppmøtte har kun ansiktsmasker å beskytte seg med. Den tredje bølgen har definitivt skylt innover det lille landet på Balkan.

I GANGEN: Pasienter venter på å bli undersøkt for mulig coronasmitte ved sykehuset i Loznica. Foto: Harald Henden, VG

Doktor Amerukic Tamara tar imot dem som har møtt opp med symptomer på covid-19. Det er mange der som ikke har bekreftet smitte, men også de som har avlagt en positiv test får hjelp på det lokale helsesenteret.

SYKEPLEIERE: Serbia ruller de ut det nest raskeste vaksineprogrammet i Europa. Til tross for det er smittetrykket fortsatt høyt. Foto: Harald Henden, VG

Tilbake i gatene i Beograd er det lite folk og de fleste går med munnbind og holder avstand.

Samtidig rulles det serbiske vaksineprogrammet ut for fullt – noe som har ført til at de vaksineres fortest i Europa, kun slått av Storbritannia. Så langt har nærmere 20 prosent av befolkningen fått den første dosen.

RESTAURANTEIER: Milan Lukic (39) har blitt hardt rammet av den nye lockdownen i Serbia. Nå håper han at restauranten Prote.in kommer til å overleve pandemien. Foto: Harald Henden, VG

Vil ikke ta vaksinen

For restauranteier Milan Lukic (39) har det siste året vært krevende. Han har de siste seks årene drevet en restaurant som serverer sunn mat i sentrum av Beograd.

– Vi har prøvd å beholde de ansatte med det har ikke vært lett, sier han til VG.

Nå kan de kun servere take away til innbyggerne i en hovedstad som stort sett er stengt ned i tiden fremover.

– Vi klarer oss akkurat, men vi har tapt hundretusenvis av euro, sier han.

TOMT: Vladimir Stojkovic (40) driver et bryggeri som også serverer øl i Beograd. – Det er helt tomt her, sier han. Foto: Harald Henden, VG

Selv er han mot både smitteverntiltakene og den hastig utviklede vaksinen, som han ikke akter å ta.

– Jeg stoler ikke på vaksinen. Jeg kommer ikke til å vaksinere meg eller barnet mitt, sier han.

For Vladimir Stojkovic (40), som driver et hipt bryggeri i en nedlagt sukkerfabrikk i utkanten av Beograd sentrum, har ølproduksjonen som delvis eksporteres reddet ham. Ved siden av driver han også en bar som serverer ølen han lager.

– Baren er helt ødelagt, sier han til VG.

Han håper vaksineringen vil føre til en normalisering og håper selv at han kan ta Sputnik-vaksinen. Først må han vite at det ikke vil kollidere med hans allergier.

– Jeg har hørt om mange som må stenge, men vi kjemper videre, sier han.