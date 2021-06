Statsminister Nikol Pasjinian avga stemme i et valglokale i hovedstaden Jerevan søndag. Foto: Tigran Mehrabjan/ PAN Photo / AP / NTB

Statsministerens parti vant valget i Armenia

Partiet til Armenias statsminister har vunnet valget han utlyste for å samle landet etter krigen mot Aserbajdsjan. Observatører sier det var godt gjennomført.

Av NTB-AFP-DPA

Publisert: Nå nettopp

Mandag var alle stemmene telt opp, ifølge valgmyndighetene. Pasjinians parti, Borgerkontrakten, fikk 53,9 prosents oppslutning.

– Vi vet allerede nå at vi har vunnet en overbevisende seier, sa statsministeren noe tidligere, da foreløpige resultater viste at Borgerkontrakten lå an til å vinne.

På andreplass, med 21 prosent, kom et valgforbund ledet av tidligere president Robert Kotsjarjan. Han har imidlertid ikke erkjent nederlaget og mener det har forekommet valgfusk.

Ekspresidenten krever at opplysninger om fusk og uregelmessigheter må granskes.

Internasjonale observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier på sin side at valget var «preget av konkurranse og godt gjennomført».

– Grunnleggende rettigheter som er avgjørende for demokratiske valg, ble stort sett respektert, sier observatørene, som gir en «overveldende positiv vurdering av valgprosessen. De sier tellingene av stemmene også gikk åpent og korrekt for seg.

Tidligere president Robert Kotsjarjan krever at opplysninger om valgfusk og uregelmessigheter må granskes. Påtalemyndigheten i Armenia har allerede igangsatt seks etterforskninger av anklager om bestikkelser under valgkampen. Foto: Sergej Grits / AP / NTB

Ydmykende nederlag

Armenia har vært preget av politisk uro siden krigen mot Aserbajdsjan i fjor. Pasjinian fikk massiv kritikk etter det ydmykende nederlaget, som endte med at Armenia måtte oppgi kontrollen over områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.

Tidligere i år hevdet Pasjinian å ha avverget et forsøk på militærkupp. Formelt gikk statsministeren av i april, men han har fortsatt som midlertidig regjeringssjef fram mot valget.

Hele 21 partier fordelt på fire politiske blokker deltok i valget. Pasjinians parti og Kotsjarjans valgforbund har vært regnet som hovedkonkurrentene.

– Klar for duell

Valgdeltakelsen ble høyere enn først antatt. Tross en hetebølge møtte nesten 50 prosent av landets 2,6 millioner stemmeberettigede opp.

I valgkampen gikk det til tider hardt for seg. Pasjinian hadde med seg en hammer som han viste fram på valgkampmøtene, mens Kotsjarjan hevdet han var klar for å møte Pasjinian til duell.

I krigen i fjor fikk Aserbajdsjan støtte fra Tyrkia, mens våpenhvilen ble framforhandlet av Russland. Regjeringen i Russland håper trolig at Pasjinians valgseier vil bidra til at våpenhvilen blir overholdt.