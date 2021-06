HODET OVER VANNET: Statsminister Boris Johnson under G7-toppmøtet i Cornwall i England. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Delta-smitten øker i Storbritannia: Utsetter trolig nye lettelser

Boris Johnson tok seg en frisk svømmetur under G7-toppmøtet lørdag. Den britiske statsministeren er urolig for delta-bølgen som skyller over øyriket.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Smittetilfeller og sykehusinnleggelser i Storbritannia øker med spredningen av delta-varianten, som tidligere ble kalt den indiske virusmutasjonen.

– Det er grunn til å være forsiktig, sier Boris Johnson til BBC.

Ifølge britiske medier vurderer statsministeren å utsette fjerde og siste trinn av gjenåpningen, som er planlagt til 21. juni.

– Vi vil sikre at veikartet bare går i en retning, sier Johnson til Sky News.

Ifølge BBC kan fjerde trinn bli utsatt i fire uker. En endelig beslutning er ventet mandag.

NYGIFT: Boris Johnson (56) og hans nye ektefelle Carrie (33) i samtale med Canadas statsminister Justis Trudeau under G7-møtet. Foto: NEIL HALL/ EPA POOL

På fjerde trinn oppheves begrensninger i antallet som kan være tilstede på puber, nattklubber, kinoer og idrettsarrangementer og i private hjem.

60 prosent mer smittsom

Men den britiske legeforeningen BMA mener det er for tidlig.

– Det handler ikke bare om innleggelser, men også om helserisikoen for mange yngre som kan få langvarige symptomer, sier BMA-leder Chaand Nagpaul.

Britiske data viser at deltavarianten grovt regnet er 60 prosent mer smittsom enn alfa-varianten, som den britiske mutasjonen nå kalles.

8125 nye smittetilfeller ble annonsert i Storbitannia fredag. R-tallet er anslått å ha steget til mellom 1,2 og 1,4. Ni av ti tilfeller er delta-varianten.

– Vi vet ikke om smitteutviklingen vil resultere i større dødelighet, men det gir helt klart grunn til alvorlig bekymring, sier Boris Johnson til Sky News.

Vaksine-fremskritt

Han gir uttrykk for at han er mindre optimistisk enn ved utgangen av mai.

– Det betyr ikke at dette landet ikke har gjort enorme fremskritt med vaksineringen, understreker Boris Johnson overfor BBC.

Mer enn 29 millioner briter - eller 55 prosent av den voksne befolkningen - er fullvaksinert mot coronaviruset.

– Nå er målet å gi vaksinasjonsprogrammet farten det trenger for å slå spredningen av viruset. Jeg er ikke i tvil om at vi klarer det, sier Johnson.

LØPETUR: Boris Johnson tok seg en løpetur på stranden ved badebyen Carbis Bay, der lederne for verdens største økonomier møtes i tre dager. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Han er i helgen vert for G7-toppmøtet for verdens største økonomier - USA, Canada, Japan, Tyskland, Storvbritannia, Frankrike og Italia.

Møtet finner sted i badebyen Carbis Bay i Cornwall sørvest i England - og Boris Johnson kastet seg i St. Ives-bukta og jogget på stranden lørdag morgen.

Vil hindre ny pandemi

Statslederne skal ha blitt enige om en tiltaksplan mot fremtidige pandemier som tar sikte på å redusere tiden for å utvikle nye vaksiner til 100 dager.

– Gjennom denne enigheten forplikter verdens ledende demokratier seg til å forhindre at en global pandemi noen gang skjer igjen og sikrer at ødeleggelsen forårsaket av covid-19 aldri gjentar seg, skriver Johnson på Twitter.

Under toppmøtet har G7-lederne lovet å gi fattige land flere hundre millioner vaksinedoser fra overskuddslagrene som de rike først sikret seg.

DEMO: Aktivister fra Oxfam demonstrerer under G7-møtet, med pappmache-hoder som forestiller f.v. den britiske statsministeren Boris Johnson, hans italienske kollega Mario Draghi og USAs president Joe Biden. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

– Hyggelig, tross alt

Striden mellom Storbritannia og EU om eksport av pølser og kjøtt fra England til Nord-Irland har skapt sur stemning under Carbis Bay-møtet.

Da dronning Elizabeth (95) holdt mottagelse for G7-lederne fredag og stilte til fotografering med dem, sa hun da også spøkefullt:

– Skal dere virkelig se ut som om dere har det hyggelig?

Boris Johnson svarte monarken:

– Javisst. Vi har har det hyggelig sammen, selv om det ytre sett ikke ser slik ut.