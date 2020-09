DREPT: Jamal Khashoggi. Foto: Hasan Jamali / AP

Khashoggi-dømte slipper dødsstraff

I desember ble fem personer dømt til døden for drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi. Nå er dødsstraffen opphevet.

NTB

Knut Arne Hansen

Nå nettopp

Det melder saudiske medier.

Det er en domstol i landet som har omgjort dødsdommene til fem av personene som er funnet skyldig i drapet. De er nå dømt til 20 års fengsel.

Tre andre er dømt til fengselsstraffer på mellom syv og ti år, opplyser kongedømmets øverste påtalemyndighet ifølge statlige medier.

Ingen av de åtte som sto tiltalt i saken, er navngitt etter det som beskrives som en endelig rettsavgjørelse. Dødsdommene fra desember i fjor ble erstattet av fengselsstraffer etter at Khashoggis sønn i vår sa at familien har tilgitt dem som drepte faren.

Sønnen bor i Saudi-Arabia og har fått økonomisk kompensasjon fra hoffet etter drapet på faren.

«Fullstendig hån»

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter fordømmer den såkalte benådningen som en «parodi på rettferdighet».

– Disse kjennelsene har ingen juridisk eller moralsk legitimitet, tvitrer Agnès Callamard, som er FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser og likvideringer.

Khashoggis tyrkiske forlovede, Hatice Cengiz, kaller dommen en farse som verdenssamfunnet ikke kommer til å godta.

– Kjennelsen som ble avsagt i dag i Saudi-Arabia, er et fullstendig hån mot rettferdigheten, tvitrer Cengiz.

Videre mener hun at myndighetene avslutter saken uten at verden vet sannheten.

– Hvem planla det, hvem beordret det, hvor er liket? Dette er de viktigste spørsmålene som forblir fullstendig ubesvart, tilføyer hun.

Også rettsprosessen i desember møtte kraftig kritikk fra menneskerettighetsgrupper etter at to av kronprins Mohammed bin Salmans øverste rådgivere ble frikjent.

Forsvant

Det er snart to år siden den saudiske regimekritikeren forsvant etter at han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han var på besøk i Tyrkia i forbindelse med et giftermål med sin tyrkiske forlovede.

Saudiske myndigheter innrømmet 18 dager etter drapet at Khashoggi døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Tyrkiske myndigheter mener 59-åringen skal ha blitt kvalt til døde og deretter partert av en gruppe på 15 agenter inne i konsulatet. Levningene av Khashoggi er aldri blitt funnet.

Ifølge Middle East Eye (MEE) skal han ha blitt drept i løpet av syv minutter etter først å ha blitt torturert og fått kappet av fingrene. De hevder han så ble injisert et ukjent kjemisk stoff, som gradvis tok livet av ham. Ifølge New York Times skal han deretter ha blitt halshugget og partert.

Khashoggi bodde det siste året i selvpålagt eksil i USA, hvor han blant annet skrev for The Washington Post. Han sto i årevis nær kongefamilien, og har vært rådgiver for regjeringen. Han har også hatt nære bånd til Saudi-Arabias elite.

Publisert: 08.09.20 kl. 03:36

