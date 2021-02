I HARDT VÆR: New York-guvernør Andrew Cuomo. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Anklager Cuomo for seksuell trakassering: − Jeg kom kvalm på jobb hver dag

I desember kom Lindsey Boylan med en rekke anklager om seksuell trakassering fra New York-guvernør Andrew Cuomo. Nå kommer hun med flere detaljer.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Boylan jobbet som assistent i Cuomo-administrasjonen fra 2015 til 2018, og kom med en rekke anklager mot New York-guvernøren på Twitter.

– Jeg kunne aldri vite hva som kunne komme. Ville jeg bli grillet for arbeidet mitt (som var veldig godt) eller trakassert for utseende mitt. Eller ville det bli begge deler i samme samtale? Det var på den måten i årevis, skrev hun blant annet.

Cuomos pressetalsperson Caitlin Girouard gikk ut og avviste anklagene og sa «det er ingen sannhet» i dem. Det samme gjør hun nå, skriver Washington Post.

– Påstandene om upassende oppførsel er enkelt og greit ikke sanne, sier hun.

Boylan kom ikke med noen detaljer om den påståtte seksuelle trakasseringen, men onsdag tok hun bladet fra munnen i et innlegg med navn «Min historie om å jobbe med guvernør Cuomo».

– Guvernør Andrew Cuomo hadde skapt en kultur i hans administrasjon der seksuell trakassering og mobbing var så gjennomgående at det ikke bare blir tolerert, men forventet, skriver hun.

Boylan hevder at Cuomos angivelige upassende oppførsel overfor kvinner var en bekreftelse på at han likte deg, og at «du gjorde noe riktig».

– Han brukte frykt for å stilne kritikerne, og om du turte å si fra, ville det få konsekvenser.

– Misbrukte makten sin

Boylan forteller at hun fikk panikk da hun så Cuomo bli nevnt som kandidatene til å bli Joe Bidens justisminister, dagen etter at hun hadde fått høre en historie om en annen som følte seg seksuelt trakassert av guvernøren.

Hun tok til Twitter, i det hun kaller et spontant øyeblikk, for å dele det hun hadde skjult for så mange.

– I noen meldinger på Twitter fortalte jeg verden det noen få venner, familiemedlemmer og min psykolog hadde visst i flere år: Andrew Cuomo misbrukte makten sin som guvernør til å seksuelt trakassere meg, som han hadde gjort med så mange andre kvinner.

Hun ønsker å fortelle sin historie for å hjelpe andre kvinner.

– Ingen kvinne skal føle seg tvunget til å skjule sine opplevelser med trusler, trakassering og ydmykelse på arbeidsplassen, ikke av en guvernør eller av noen andre.

Skal ha vært betatt

I innlegget skriver Boylan at hennes første møte med Cuomo var i 2016, og at hun ble overrasket over hvor mye oppmerksomhet han ga henne. Hun fikk senere vite at Cuomo skal ha vært betatt av henne, hevder hun.

Senere samme år skal guvernøren ha begynt å kalle henne «Lisa», fordi han mente hun lignet på Lisa Sheilds, som skal være Cuomos ekskjæreste.

I innlegg har hun også lagt ved bilde av det som skal være en e-post fra Stephanie Benton, en av Cuomos topprådgivere, der hun skriver at guvernøren har sagt til Boylan «at hun og Lisa Shields kunne vært søstre, men at du er den søsteren som ser best ut».

– Han begynte å kalle meg Lisa foran kollegaer, det var nedverdigende.

Boylan hevder også at Cuomo så ofte han kunne berørte henne på ryggen, beina og armene.

– Jeg forsøkte å unnskylde oppførselen hans, men det forandret seg etter et møte på kontoret hans. Da jeg reiste meg opp for å gå mot døren, gikk han foran meg og kysset meg på munnen. Jeg var i sjokk, men fortsatte å gå, hevder hun.

Hun forteller at hendelsen fikk frykten hennes til å øke.

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag.

26. september 2018 sa hun opp jobben.

– En del av meg vil aldri tilgi meg selv for å ha vært et offer så lenge, for å forsøke og ignorere noe som jeg visste var feil. Guvernøren utnyttet mine svakheter, min vilje til å gjøre en god jobb og til å bli respektert. Alt ble gjort så normalt, av Melissa DeRosa og de andre kvinnene rundt ham i toppstillinger, at jeg først nå skjønner omfanget av misbruket hans.

Videre hevder hun at ytterligere to kvinner har tatt kontakt etter hennes Twitter-meldinger i desember, og fortalt om lignende erfaringer.

– Dette handler ikke om hevn. Jeg var stolt av å jobbe i Cuomo-administrasjonen. Jeg så lenge opp til guvernøren, men hans oppførsel må stoppes.

I hardt vær

Anklagene om seksuell trakassering er ikke det eneste problemet på Cuomos bord om dagen.

I januar anklaget New Yorks statsadvokat Cuomo-administrasjonen for å ha underkommunisert coronarelaterte dødsfall fra sykehjemmene i delstaten.

– Alle dødsfall på sykehjem og sykehus har alltid vært offentliggjort og presise. Men vi skulle gjort en bedre jobb med å få denne informasjonen ut så fort vi kunne. Ingen unnskyldning, jeg tar ansvaret for det, sa han på en pressekonferanse forrige uke.

Lokale demokrater jobber nå for å ta fra ham krisefullmakter etter avsløringen, samtidig som FBI skal ha iverksatt en gransking.