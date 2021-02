STENGT NED: Facebook besluttet fredag å stenge ned en gruppe som oppfordret til ulovlig gjenåpning av butikker og restauranter i Danmark. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nesten 10.000 ville gjenåpne Danmark på mandag

En dansk gruppe for ulovlig gjenåpning av butikker mandag ble stengt ned av Facebook fredag kveld.

Publisert: Nå nettopp

Gruppen oppfordret butikker og restauranter i Danmark til å gjenåpne mandag 15. februar – til tross for myndighetenes smitteverntiltak som pålegger de fleste butikker å holde stengt ut februar.

Da Facebook besluttet å stenge ned gruppen, hadde den nesten 10.000 medlemmer.

Grunnen til at gruppen ble stengt ned var at Facebook mente den brøt med deres retningslinjer.

Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, sier til Ritzau at de blant annet baserte dette på at det i gruppen ble skrevet av coronakrisen er et bedrag.

– Så snart det blir helseskadelig feilinformasjon som medfører en desidert helserisiko for folk, fjerner vi det, sier Münster til Ritzau.

Blant andre Verdens helseorganisasjon (WHO) rådgir Facebook i slike saker.

Det har oppstått minst to nye grupper etter at den opprinnelige ble tatt ned. Münster advarer om at også disse kan bli stengt ned når som helst dersom de bryter med Facebooks retningslinjer.

Det er for tiden økende motstand mot coronatiltak i Danmark. Forrige helg ble det avholdt demonstrasjoner mot smitteverntiltak i Aalborg og København. Rundt 1000 personer deltok ifølge NRK på sistnevnte.

Demonstranter satte blant annet fyr på en dukke av statsminister Mette Frederiksen. På dukken var det festet en lapp med påskriften «Hun må og skal avlives». Dansk politi pågrep dagen etter tre personer for trusler mot statsministeren.

Det var gruppen Men in Black som sto bak demonstrasjonene. Ifølge gruppens Facebook-side kjemper den for frihet. I skrivende stund følges siden av 19.780 personer.

Det er planlagt nye demonstrasjoner i den danske hovedstaden lørdag.