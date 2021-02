SLITER: Situasjonen beskrives som ekstrem for en stor andel av Frankrikes 2,5 millioner studenter. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Franske studenter sulter – venter timevis for å få utdelt mat

Noen ganger dropper vi lunsj for å spare penger, sier en ung mann til TV-kanalen BFM. Frankrikes studenter lider under coronatiltakene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Køene med sultne studenter som venter i flere timer for å få utdelt mat og sanitære produkter har blitt et vanlig syn i Paris og andre franske byer.

Og køene blir bare lengre, ifølge franske medier.

Matbankene har slått alarm om en massiv økning i antall unge mennesker som sliter med å skaffe mat på bordet.

Som ett av de hardest rammede landene i verden har Frankrike siden pandemiens start vært preget av nedstenginger og portforbud. Det har fått store konsekvenser for studentene:

Arbeidsledigheten har steget fire ganger mer blant dem mellom 20 og 30 år enn i andre aldersgrupper, skriver Franceinfo, som konstaterer at unge betaler den høyeste prisen for tiltakene. Ifølge nyhetskanalen LCI lever én fjerdedel av franske studenter under fattigdomsgrensen.

En TV-reportasje fra nyhetskanalen BFMTV viser hvor dårlig det står til.

– Noen ganger velger vi å spise på kvelden og dropper lunsj, for å spare litt penger, sier Paris-studenten Mohamed til kanalen.

De møter ham i en kø for utdeling av mat, fra organisasjonen Linkee, som ved hjelp av frivillige deler ut 20.000 måltider hver uke. Andre organisasjoner hjelper studentene med sanitære produkter, som tamponger.

DELER UT MAT: Her fra en av matutdelingene til organisasjonen Linkee. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

– Vi står overfor studenter som sulter

Behovet for disse organisasjonene er stort, til tross for at Frankrikes president Emmanuel Macron i januar tok initiativ for å hjelpe landets rundt 2,5 millioner studenter. Ved universitetskantinene skal alle som ønsker få utdelt to måltider til en verdi av én euro per dag.

Men tilbudet er altså ikke tilstrekkelig for å dekke det enorme behovet, konkluderer BFMTV. Det bekreftes av lederen til studentorganisasjonen FAGE, Paul Mayaux.

– Siden den første nedstengingen har vi talt flere mottagere av gratismåltider enn i hele perioden mellom 2011 og 2020, sier han til nyhetskanalen LCI.

– Vi står overfor studenter som sulter. Noen gråter når de oppsøker frivillige, forteller Mayaux.

SLITER PÅ FLERE OMRÅDER: På toppen av vanskeligheter med å skaffe mat, viser undersøkelser at det også står svært dårlig til med studentenes mentale helse. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Han peker på at mange universitetskantiner er stengt, og at studenter dermed er hindret fra å benytte seg av regjeringens tilbud.

Nå haster det med å øke studiestøtten, mener han. Mayaux får støtte av studentlederen i byen Lille, Marc-Aurélien Boulvert.

– Med helsekrisen har vi fått en ny runde med studenter som har mistet deltidsjobbene sine. De har ikke lenger de 2–300 ekstra euroene å putte i budsjettet, sier han.