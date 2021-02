VANNKANONER: Demonstrantene krever at militæret gir fra seg makten og løslater statsleder Aung San Suu Kyi. Tirsdag brukte politiet vannkanoner mot dem. Foto: STRINGER / X80002

Demonstrasjonene tilspisser seg i Myanmar: − De neste dagene blir avgjørende

Eksperter tror ikke demonstrasjonene i Myanmar vil roe seg, og frykter militæret vil gå enda mer brutalt til verks for å holde kontrollen.

For sjette dag på rad har demonstranter strømmet ut i gatene i flere byer i Myanmar for å kreve at demokratiet blir gjeninnført.

Soldater ransaket tirsdag kontorene til Aung San Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati (NLD), etter å ha brukt vannkanoner, tåregass og gummikuler mot demonstranter tidligere på dagen.

I hovedstaden Naypyidaw ble det skutt med skarp ammunisjon og to personer skal være kritisk skadet. Demonstrantene har ikke latt seg skremme, og blokkerte onsdag morgen en av byens hovedveier på ny.

Flere ledere skal ha blitt pågrepet torsdag, deriblant parlamentets visepresident og en av Suu Kyis nærmeste medhjelpere.

– Situasjonen tilspisser seg veldig og det er dramatisk. Vi vet hva militæret i Myanmar er i stand til å gjøre, sier Marte Nilsen, forsker ved PRIO, til VG.

Hun følger militærkuppet tett og frykter at landet kan falle tilbake til det brutale regime som fant sted mellom 1988 og 2007.

– De neste dagene blir avgjørende

Det er nå litt over en uke siden militæret tok makten i Myanmar. Siden har de innført portforbud og begrensninger på hvor mange mennesker som kan samles.

– Det er lite som tyder på at demonstrantene vil gi seg. Spesielt de unge mellom 20 og 30 år, som leder an i gatene, sier Nilsen.

Mandag gikk militærsjefen Min Aung Hlaing ut med en oppfordring om at befolkningen skulle følge loven. Nilsen tolker det som en advarsel om at militæret vil ta i bruk mer brutal vold hvis ikke protestene avtar.

– Da risikerer militæret å sette seg i en posisjon hvor de ikke lenger kan samarbeide med sivilbefolkningen. De neste dagene blir avgjørende for fremtiden til Myanmar, understreker Nilsen.

Marte Nilsen ved PRIO sier det er ikke bare lokalbefolkningen som har nyt godt av økt frihet i Myanmar. Også familiemedlemmer til folk i militæret og næringslivet, som de i stor grad representerer, har vært godt tjent med et mer åpent samfunn. Hun håper det kan være en utslagsgivende faktor fremover. Foto: Julie Lunde Lillesæter

– Militæret vil ikke trekke seg

Kristian Stokke, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, tror militæret kan ha undervurdert støtten i befolkningen.

Han viser til at en jente ble skutt og fraktet til et privat sykehus, og at sykehusledelsen skal ha nektet å ettergi krav fra militæret om at hun ble flyttet til et militært sykehus. Onsdag gikk også sentralbanksjefen sammen med demonstrantene.

Heller ikke Stokke tror at demonstrasjonene vil stanse.

– Det er heller ingenting som tyder på at militæret vil trekke seg, sier Stokke til VG.

Professor Kristian Stokke ved UiO ser ikke for seg at Myanmar kan ha et militærstyre i veldig mange år fremover med tanke på de voldsomme demonstrasjonene og med demokratiseringsprosessen som har foregått de siste ti årene. Foto: Jo Straube / Jo Straube

– Er det en fare for at Myanmar kan bli et lukket land igjen?

– Militærledelsen gikk ut mandag og sa de ønsker fokus på internasjonalt samarbeid og handel. Hvis de velger å slå kraftig ned på protester, vil det bli vanskelig å skaffe samarbeidspartnere, understreker Nilsen.

Etterlyser sterkere reaksjoner

Flere vestlige land og FN sikkerhetsråd har fordømt militærkuppet i Myanmar. Tirsdag brøt New Zealand alt samarbeid med landet. USAs president Joe Biden har varslet sanksjoner mot kuppmakerne.

Norge har listet Myanmar som en «langsiktig samarbeidspartner». Nå krever både Nilsen og Stokke at Norge kommer med en klarere fordømmelse av kuppet.

– Utenriksministeren og statsministeren var blant de første som tydelig fordømte kuppet. Vi har krevd at Aung San Suu Kyi og andre demokratisk valgte politikere, journalister og representanter for sivilt samfunn løslates umiddelbart. De militære må avstå fra all voldsbruk og ikke begrense ytringsfriheten. Dette er svært tydelige norske budskap, svarer statssekretær Jens Frølich Holte i UD overfor VG.

Militærlederen Min Aung Hlaing er mannen som forrige mandag tok makten i Myanmar. Det dårlige valgresultatet i høst skal være hovedgrunnen til at militæret igjen grep makten, etter ti år med delvis demokrati i Myanmar. Foto: HEIN HTET / EPA

– Hun er ikke kjernen i konflikten

Statsleder Aung San Suu Kyi ble arrestert forrige mandag og har ikke blitt sett siden. Nilsen og Stokke sier likevel kjernen i konflikten er motstanden til militærstyret.

– Det meste av kritikken går på hærsjefen, Min Aung Hlaing. Bilder av Aung San Suu Kyi er symbolet som brukes i gatene for demokratiet og ytringsfrihet, men nå handler protestene om mer enn arrestasjonen av henne, sier Nilsen.

Stokke tror militæret vil gjøre alt de kan for å forhindre at Aung San Suu Kyi kan komme tilbake i en politisk rolle.

– De kan for eksempel gi henne en kriminell dom. Da kan hun ikke kun stille til valg, sier han.

Samarbeidet mellom Kyi og militæret har vært anspent de siste ti årene, da hun nekter å bøye seg etter deres vilje og ønsker. Bilder av Aung San Suu Kyi er symbolet som brukes i gatene for demokratiet og ytringsfrihet blant demonstrantene. Foto: REUTERS TV / X00514

Kan være personlig motivert

Det har vært spekulasjoner om at kuppet kan være motivert av militærsjefen Min Aung Hlaings egne interesser. Han fyller 65 år til sommeren og skulle egentlig gått av med pensjon.

Nilsen sier det er en mulighet for at Min Aung Hlaing personlig ønsker å svekke NLD posisjon enda mer enn den er i dag. Militæret i Myanmar har tradisjonelt vært enhetlig, og både Nilsen og Stokke sier at dette er mer ønsketenkning enn realiteten.

– Militæret opptrer samlet og virker å ha god kontroll, understreker Stokke.

– Hva er det mest sannsynlig scenarioet for Myanmar nå?

– Det er at militæret vil stramme inn og ha unntakstilstand. På den tiden vil de kunne gjøre forandringer i grunnloven. Da kan de på sikt åpne opp for et valg som kommer til å være rigget i deres favør. Ledelsen har i stor grad vært åpen på at de ønsker seg tilbake til styret fra 1988 til 2007, fortsetter Stokke.

