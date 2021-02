Tørket tårer mens han snakket om angrepet på Kongressen

Jamie Raskin, som leder påtaleteamet fra Representantenes hus, holdt det avsluttende innlegget før Donald Trumps side skal argumentere for at riksrettssaken er i strid med grunnloven siden han har gått av som president.

Den andre riksrettssaken mot Donald Trump startet tirsdag kveld, norsk tid, med en fire timer lang debatt om hvorvidt en avgått president kan stilles for riksrett.

Demokratenes påtaleteam la fram sitt syn først, før Trumps forsvarsteam får svare med sine argumenter imot.

– Avslutningsvis vil jeg si noe personlig, om hva som står på spill i saken mot Trump. Denne saken er personlig for alle oss her, stabene våre, kongresspolitiet, avisjournalistene og TV-journalistene. Jeg håper denne rettssaken påminner USA om hvor personlig et demokrati er, sa kongressmann Jamie Raskin i det avsluttende innlegget fra påtalesiden.

Begrave sønnen dagen før

Raskin fortalte at han 6. januar hadde sin yngste datter, Tabitha (24) og hennes kjæreste Hank på besøk i Kongressen.

Dagen før hadde Jamies sønn og Tabithas bror Tommy (25) blitt gravlagt. Han hadde i lang tid slitt med depresjon.

– Dette var dagen etter at vi begravde hennes bror og min sønn, Tommy. Den tristeste dagen i våre liv, fortsatte Raskin.

Han hadde fortalt familien sin at han var nødt til å dra til Washington for å sertifisere valgresultatet, og at dette var «hans konstitusjonelle plikt».

– De sa at de hadde hørt at Trump hadde oppfordret sine tilhengere til å komme til Washington, og de spurte meg «Kommer det til å være trygt?». Jeg svarte «Selvfølgelig vil det være trygt. Dette er USAs nasjonalforsamling».

Raskin holdt en tale i Huset 6. januar, med Tabitha og kjæresten på plass i galleriet. Etterpå gikk de til et kontor de fikk låne under besøket, mens kongressmannen fremdeles var opptatt med valgsertifiseringen.

Så ble Kongressen stormet.

Trodde de skulle dø

– Da Kongressen ble stormet, var det for sent for meg å gå til dem. Jeg kunne ikke nå dem … Så kom en lyd, en veldig skremmende lyd, av hamring på dørene inn til salen. Det er den verste lyden jeg har hørt, erindret Raskin.

Han fortalte at han så kolleger sende avskjedsmeldinger til sine familier fordi de trodde at de skulle dø. Da situasjonen omsider kom under kontroll igjen, og Raskin møtte datteren og kjæresten, fortalte han at han var lei seg for at de måtte oppleve dette.

– Jeg lovte at det ikke kommer til å være sånn neste gang hun besøker meg på jobben. Hun svarte «Pappa, jeg vil ikke tilbake til Kongressen». Det var de verste ordene jeg hørte den dagen, fortalte Raskin fra talerstolen, mens han tørket bort tårer.

– Ikke USAs fremtid

Raskin fortsatte innlegget med å vise til at flere mennesker døde den dagen og at enda flere ble skadet.

– Politifolk endte opp med hodeskader og øyeskader. Én endte opp med å miste tre fingre den dagen. To politifolk har tatt sine egne liv. Senatorer, dette kan ikke være framtiden vår. Dette kan ikke være USAs fremtid.

– Vi kan ikke ha presidenter som opphisser til vold mot nasjonalforsamlingen. Vi kan heller ikke innføre et januar-unntak, slik at korrupte presidenter har flere uker på å slippe unna med det de måtte ønske å slippe unna med, avsluttet Jamie Raskin.

Nå er det Trumps side får gulvet. De skal argumenter for at det er i strid med grunnloven å føre riksrettssak mot en avgått president.

Når begge sider har lagt fram sitt syn, skal Senatet stemme over hvorvidt det skal holdes en riksrettssak.