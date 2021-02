Flertall for å stille Trump for riksrett

Etter en fire timer lang debatt i Senatet, har senatorene stemt for at det er riktig å stille Donald Trump for riksrett.

Riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump startet tirsdag klokken 19. Første del av saken er satt av til en debatt over hvorvidt han kan stilles for riksrett, ettersom han allerede har gått av.

Debatten ble interessant, men utfallet overrasket ikke.

Senatet stemte med 56 mot 44 stemmer for å stille Trump for riksrett selv om han ikke lenger er president. Trump er anklaget for å ha hisset opp en voldelig mobb til å angripe Kongressen.

Flere republikanske senatorer stemte for å stille Trump for riksrett, inkludert Susan Collins, Lisa Murkowski og Pat Toomey.

Mest oppsiktsvekkende var det at republikaneren Bill Cassidy, som stemte imot å stille Trump for riksrett da Republikanerne forsøkte å «drepe» saken 27. januar, ga tirsdag sin stemme til at Senatet er i sin fulle rett til å stille Trump for riksrett.

Tirsdagens debatt i Senatet startet med at påtaleteamet fra Representantenes hus, som er anklagerparten i saken, fikk talerstolen i to timer. Deretter var det Trumps forsvarsadvokater som fikk legge fram sin side av saken i to timer.

Forsvaret argumenterte blant annet med at eks-presidentens uttalelser faller innunder ytringsfriheten.

– Det er ingen tilfeldighet at den aller første friheten i «Bill of Rights» er første grunnlovstillegg, som sier at Kongressen ikke skal lage noen lover som begrenser ytringsfriheten. Det aller første tillegget. Evnen til å ha frie og kraftige politiske ytringer, sier Bruce Castor Jr., den første av Trumps advokater som holdt sitt innlegg.

Han argumenterte også med at Trump ville ha blitt arrestert og tiltalt dersom han var skyldig i lovbrudd. Castor poengterte at Trump ikke er nevnt som medskyldig i noen av de over 200 tiltalene som er tatt ut etter angrepet på Kongressen.

Trumps advokater fikk dårlig tid til forberedelser, ifølge amerikansk presse. Fem advokater skal ha forlatt forsvarsteamet for bare to uker siden.

Sår tvil om Demokratenes motiver

Castor poengterte at alle senatorene i salen identifiserer seg som «patrioter» og at hver av dem også helt sikkert betrakter de andre senatorene som «patrioter».

– Og derfor vil ikke dette angrepet på grunnloven vinne frem, sa Castor.

Castors kollega David Schoen åpnet med at hans glede over å være til stede i Senatet, er blitt erstattet av sorg og smerte, over denne riksrettssakens «angrep på grunnloven».

– Vi blir fortalt at vi må gjøre dette for etterretteligheten, men alle som er interessert i etterrettelighet, ville ha ventet til en full etterforskning var ferdig. Alle som er interessert i å finne den eller de som er ansvarlige, ville ha ventet til etterforskningen var ferdig, sa Schoen.

– De sier at man trenger denne riksrettssaken for at nasjonen skal kunne leges. Jeg påstår at nasjonen ikke kan leges med den, la han til.

– De har gjort det tydelig at det de egentlig er opptatt av, er å forhindre at Trump kan stille til valg én gang til, konkluderte Schoen.

Schoen viste deretter klipp av at flere politikere hos Demokratene har snakket om riksrett mot Trump allerede i 2017 og 2018.

Det viser seg imidlertid at Trump selv tidligere har foreslått riksrett mot en eks-president, noe som går tvert imot hans eget forsvar i denne riksrettssaken.

Tirsdag hentet CNN fram et videoklipp fra 2020, der Donald Trump under et folkemøte foreslo å stille Barack Obama for riksrett – tre år etter at Obama gikk av som president.

Viste video og slettet tweet

I sin åpningsuttalelse åpnet Jamie Raskin, fra påtaleteamet til Huset, med å legge frem videobilder fra det voldelige angrepet på Kongressen 6. januar, hvor tilhengere ropte ting som «stop the steal» og «slå inn døren».

Videobildene viser hvordan en politimann lokket med seg Trump-tilhengere opp en trapp og bort fra området hvor politikere gjemte seg på andre siden av veggen. Vi fikk også se at en politimann skyter mot Ashli Babbitt og at en politimann ble klemt i en dør.

Påtaleteamet viste også flere ganger til at Trump i en video 6. januar, som ble postet etter at angrepet hadde vart en god stund, ba tilhengerne sine «gå fredelig hjem», men også sa «Vi elsker dere».

En tweet av Trump ble også hyppig trukket frem. Der skrev han at «dette er sånt som skjer og hendelser som oppstår når en ærefull valgseier så hemningsløst og ondskapsfullt stjeles fra flotte patrioter som har blitt behandlet dårlig og urettferdig så lenge. Gå hjem i fred og kjærlighet. Husk denne dagen for alltid!».

Denne tweeten har Trump senere slettet.

SLETTET: Denne posten ble først lagt ut og senere slettet.

Har skjedd tidligere

– Hvis dette ikke er riksrettverdig, finnes det ikke noe slikt, sa Jamie Raskin, som leder anklagerteamet fra Representantenes hus.

Demokratenes Joe Neguse gikk tilbake i historien og viste et eksempel på at dette ikke er første gang en person som har gått av som folkevalgt er blitt stilt for riksrett.

William Belknap var krigsminister, men gikk av etter å ha blitt anklaget for å ha tatt imot bestikkelser, og ble senere stilt for riksrett. Han ble frifunnet.