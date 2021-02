FORLATT: São Paulos paradegate Anhembi Sambódromo fylles vanligvis av sambadansere og tilskuere under det årlige karnevalet. Lørdag var paradegaten tom, med unntak av danserne «Pingo» og Paulinha Penteado. Foto: ANDRE LIOHN

Samba for tomme tribuner i Brasil: − Rart å tenke på

SÃO PAULO/OSLO (VG) Lørdag skulle vært første dagen på årets karneval i São Paulo i Brasil. I år er karnevalet avlyst på grunn av coronapandemien, og gatene er tomme.

Av André Liohn og Ida Lyngstad Wernø

São Paulos paradegate skulle de to siste ukene av februar vært fylt av kostymekledde sambadansere og publikummere i tribunene.

På det som skulle vært karnevalets første dag, står paradegaten tom.

Coronapandemien har ført til at det tradisjonsrike karnevalet har måttet avlyses, og gatefeiringen har blitt erstattet med en «virtuell festival».

São Paulo-karnevalet er det største i Brasil målt ut fra antallet besøkende. I fjor slo karnevalet publikumsrekorden: mer enn 15 millioner mennesker var samlet til karnevalsfeiring, fordelt over 600 kvartaler i byen.

Anhembi Sambódromo er designet av den renommerte arkitekten Oscar Niemeyer, og åpnet 1. februar 1991. Den er 530 meter lang og 14 meter bred. Da den åpnet, hadde paradeplassen kapasitet til rundt 10.000 mennesker, men i 1996 ble kapasiteten utvidet til 30.000. Foto: ANDRE LIOHN

På paradeplassen møter VG Alê Youssef, sjef for kulturavdelingen i São Paulo by. Han forteller at avlysningen av karnevalet i São Paulo får store konsekvenser for byens befolkning.

– Karnevalet er det som fører oss sammen, og det er en del av identiteten vår. Økonomisk sett er det også av stor betydning fordi det skaper både jobber og inntekter, sier han.

– På mange måter blir avlysningen av karnevalet et symbol på hvor vanskelig denne tiden er for oss, og hva vi alle gjennomgår under pandemien, forteller Youssef.

Slik så São Paulos paradegate ut under karnevalet i 2019:

Så langt har mer enn 55.000 personer dødd i staten São Paulo som følge av coronapandemien, og de har hatt mer enn 1.878.000 smittetilfeller.

Brasil er på tredjeplass over landene i verden med flest coronarelaterte dødsfall, etter USA og India. Totalt har det dødd nærmere 240.000 mennesker av corona siden pandemien brøt ut, viser VGs coronaoversikt.

– Til det beste for befolkningen

Paulinha Penteado og dansepartneren hennes, som går under kallenavnet Pingo, er til stede i paradegaten for å vise sin støtte til smitteverntiltakene og vaksineringen i byen. De forteller at karnevalet har vært en del av livene deres helt siden de var små.

– Vi har likevel en sterk opplevelse av at dette er til det beste for befolkningen, sier Pingo.

Pingo og Penteado er «Mestre sala» og Porta Bandeira» – den mannlige og kvinnelige hoveddanseren – for sambaskolen Vai vai. Siden 2006 har danseparet gått først i sin rode i karnevalstoget og representert Vai Vais nærmere 5000 paradedeltagere.

DANS: Paulinha Penteado (til venstre) og Pingo danset med flagg i den tomme paradegaten Anhembi sambodromo for å markere sin støtte til smitteverntiltakene og vaksineringen av befolkningen. Flagget hadde påskriften «Todos pelas vacinas» – på norsk oversatt til «alle for vaksiner». Foto: ANDRE LIOHN

Gabriel Mello er karnevalssjef i Vai vai sambaskole. Han forteller at skolen skulle vært først ut i paraden i år.

– Det er rart å tenke på at vi på dette tidspunktet skulle ha gjort oss klare til paraden, sier han når VG møter han ved Anhembi sambodromo.

Mello forteller at de vanligvis ser på de andre sambaskolenes opptog når de selv er ferdige med å opptre, og at de alle deltar i folkefesten når paraden er over.

– Avlysningen gir et stort tomrom. For alle oss som er involvert i denne feiringen kretser kalenderen vår seg rundt denne dagen. Det at paradeplassen dag er tom er trist både for oss som står for det kunstneriske bidraget og for dem som er økonomisk avhengig av karnevalet, sier Mello.

– Også andre sektorer er rammet, som hotellene og turistnæringen, som er avhengig av at mennesker strømmen til byen under karnevalet, legger han til.

AVLYST: Rekvisitter utenfor lageret til en av São Paulos sambaskoler «Tom Maior». I år vil ikke rekvisittene bli brukt. Foto: ANDRE LIOHN

Karnevalssjefen anslår at rundt 15.000 personer involvert i Vai vais paradebidrag gjennom produksjonen av kostymer og utstyr.

Avlysningen av karnevalet har rammet São Paulos befolkning hardt, og rundt 100.000 personer som vanligvis er tilknyttet produksjonen av rekvisitter har mistet jobbene sine som følge av avlysningen.

