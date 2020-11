INGEN ENDRING: Etter et møte med Donald Trump i Det hvite hus sier toppolitikere i Michigan at de ikke har fått nyss om noe som vil endre valgresultatet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ledende politikere i Michigan: − Vi kommer til å følge loven

Lederne for senatet og underhuset i Michigan sier etter å ha møtt president Donald Trump i Det hvite hus at de ikke har sett noe som endrer valgresultatet i delstaten.

Oppdatert nå nettopp

– Presidenten i USA utstedte en invitasjon til oss onsdag kveld. Vi takket begge ja til invitasjonen, slik vi ville gjort med invitasjoner fra enhver sittende president. Vi var stolte over å møte våre kolleger og representere Michigan i nasjonens hovedstad.

Det skriver flertallsleder Mike Shirkey i Michigans senat og flertallsleder Lee Chatfield i Michigans underhus, i en uttalelse etter å ha møtt president Donald Trump i Det hvite hus fredag.

– Vi brukte vår tid i Det hvite hus til å levere et president et brev der vi gjorde det klart at vi støttet ytterligere føderale midler til å bekjempe covid-19 i delstaten. Vi har også formidlet dette til representanter i Kongressen, opplyser de videre.

Når det gjelder valgresultatet i delstaten, der Biden vant, er de klare og tydelige.

– Vi har ingen informasjon som gir grunn til å tvile på valgresultatet. Det er ingenting vi har fått vite om som ville endret på utfallet i Michigan, skriver de.

– Som ledere i delstaten følger vi loven og en normal prosess med tanke på Michigans valgmenn, slik vi har sagt hele veien i forbindelse med dette valget, skriver de videre.

Trump-anklager om juks

USAs president har kommet med flere anklager om valgjuks både i Michigan og i flere andre delstater.

New York Times’ kilder hevder at han også har iverksatt forsøk på å gi republikanske delstater anledning til å utnevne Trump-vennlige valgmenn i delstater der Biden har vunnet, slik at de eventuelt kan sikre Trump seier når valgmannskollegiet møtes 14. desember.

les også Romney raser mot Trump: – Vanskelig å se for seg en mer udemokratisk handling

Juseksperter har sagt til avisen at dette er en strategi som trolig aldri vil nå frem.

Representantene i Michigan understreker at de mener sertifiseringsprosessen bør få pågå i fred «uten trusler», og at den som vinner flest stemmer i delstaten, også får deres valgmannsstemmer.

– Michigans sertifiseringsprosess bør være grundig og pågå uten at det kommer noen trusler. Anklager om valgjuks må tas på alvor, etterforskes, og rettsforfølges i henhold til loven. Alle kandidater som vinner flest stemmer vinner valget, og Michigans valgmannsstemmer. Dette er enkle sannheter som skal sikre tiltro til valget i vår delstat, skriver de.

les også Dette kan være Trumps endelige mål

Biden-seier bekreftet i Georgia

En annen smell for den amerikanske presidenten fant sted tidligere fredag. Da kom delstaten Georgia med en formell sertifisering av valgresultatet, der Joe Biden stakk av med flertallet av stemmene og delstatens 16 valgmenn.

Flere delstater ventes å komme med lignende sertifiseringer, altså bekreftelser på endelig valgresultat, i dagene som kommer.

– Mitt motto er at tall ikke lyver, sier delstatssekretær Brad Raffensperger i Georgia.

Republikaneren understrekte samtidig at han i likhet med sine kolleger var skuffet over at partiets kandidat ikke vant.

Selv om resultatet er sertifisert i Georgia åpner delstatens lovgivning for at president Donald Trump kan be om en omtelling. Dette må han be om innen to dager.

Publisert: 21.11.20 kl. 01:05 Oppdatert: 21.11.20 kl. 01:27

Les også