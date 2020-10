MANGE HAIDRAP: Surfere i vannet ved Greenmount Beach i Australia. Landet opplever uvanlig mange haiangrep i år. Foto: David Clark / AAP via AP / NTB

Flest haidrap i Australia på 86 år

I 2020 har haiangrep tatt livet av syv personer i Australia - det høyeste antallet siden 1934. Forskere peker på klimaendringer som en mulig årsak.

I gjennomsnitt har det vært ett dødsfall i forbindelse med haiangrep i året de siste 50 årene, skriver CNN.

I 2019 var det ingen dødsfall, mens rekorden stammer fra 1929, da det var ni personer som ble drept av haier.

2020 har ikke vært et år med uvanlig mange haiangrep. Det er registrert 21 angrep, som ligger på linje med tidligere år. Flere eksperter har pekt på at tallene alltid varierer fra år til år, og at dette rett og slett kan være et uheldig år.

Forskerne peker imidlertid også på en annen mulig forklaring: Klimaendringene.

Klimaendringene fører til at verdenshavene varmes opp, og hele økosystemer blir ødelagt eller forandrer seg drastisk. Fisk svømmer til farvann de aldri har bevegd seg i før, og atferden til andre arter forandrer seg. Dermed følger haier etter byttet sitt, og inn i farvann som ligger tettere på land.

Hardt rammet land

Australia er et av landene som blir mest rammet av klimaendringene i dag. Skogbranner, tørke og hetebølger har preget landet de siste årene. Utenfor det sørøstlige Australia blir havoverflaten oppvarmet fire ganger raskere enn verdensgjennomsnittet.

Endringene i temperaturer betyr at havdyr som ellers befant seg i varmere vann nærmere ekvator nå svømmer sørover. Haier følger også vanntemperaturene – eksempelvis foretrekker hvithaiene kjøligere vann og trekker seg nærmere land.

