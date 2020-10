VALGKAMPEN TILSPISSER SEG: Presidentkandidat Joe Biden og sittende president Donald Trump. Foto: JIM WATSON, SAUL LOEB / AFP

Trump i strupen på Facebook og Twitter: − De prøver å beskytte Biden

Facebook og Twitter har tatt grep for å begrense spredningen av en artikkel om demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter.

Oppdatert nå nettopp

Facebook sår tvil om troverdigheten til artikkelen, som er publisert i tabloidavisen New York Post, og sier i en uttalelse at en tredjepart skal faktasjekke innholdet.

– Jeg vil gjøre det klart at saken skal faktasjekkes av Facebooks uavhengige partnere. I mellomtiden reduserer vi distribueringen på vår plattform, skriver Andy Stone, talsperson for Facebook, og legger til:

– Dette er en del av vår standardprosess for å redusere spredningen av falsk informasjon.

les også Facebook fjernet Trumps innlegg – Twitter skjulte det

Twitter har gått enda lenger, og har i det som omtales som et uvanlig grep hindret brukere i å dele artikkelen eller å publisere bilder fra den. De som prøver, får opp en melding om at den er «potensielt skadelig», skriver NBC.

I STORMEN: Daværende visepresident Joe Biden på basketkamp med sønnen Hunter Biden i Washington D.C. i januar 2010. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Biden-kampanjen benekter påstander

I korte trekk har tabloidavisen New York Post, som eies av Rupert Murdoch og selskapet News Corporation, publisert det de hevder er en e-post-korrespondanse mellom en en toppsjef i det omstridte gasselskapet Burisma og Hunter Biden.

Hunter Biden har vært styremedlem i selskapet, og avisen hevder at e-postene tyder på at Joe Bidens sønn introduserte denne toppsjefen til sin far, mens han var USAs visepresident.

Innholdet i artikkelen er ikke verifisert av andre medier, og avisen har heller ikke publisert beviser for at et slikt møte faktisk fant sted, skriver Bloomberg.

Bakgrunn: Republikanerne vil granske Joe Bidens sønn

Avisen skriver at de har fått informasjonen fra Trumps tidligere personlige advokat Rudy Giuliani, som hevder han har fått tilgang til en harddisk Bidens sønn leverte til reparasjon i Delaware i 2019. Giuliani har flere ganger tidligere kommet med usanne påstander om Joe Biden og Ukraina, skriver nyhetsbyrået AFP. Giuliani har ikke svart på forespørsler fra Washington Post om å kommentere saken.

Biden-kampanjen benekter at et slikt møte har funnet sted, og påpeker overfor kanalen NBC at flere granskningskomiteer – blant annet i forbindelse med riksrettssaken mot Trump – har kommet til samme konklusjon: At Joe Biden aldri gjorde noe ulovlig i sin kontakt med Ukraina.

De kritiserer også avisen for ikke å ha konfrontert dem med flere av opplysningene før artikkelen ble publisert.

– Jeg har aldri snakket med sønnen min om hans utenlandske forretningsvirksomhet, har demokratenes presidentkandidat Joe Biden selv tidligere sagt.

Republikanerne raser

Facebook og Twitters avgjørelse har satt sinnene i kok hos flere republikanere, som mener nettgigantene med dette tar stilling i den amerikanske valgkampen.

Les også: Lover å ikke jobbe for utenlandske selskaper dersom faren blir president

Josh Hawley er blant flere senatorer som har sendt brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Her skriver han at den «tilsynelatende selektive blokkeringen antyder at Facebook er partiske», og argumenterer med at artikkelen er i offentlighetens interesse.

Senator Ted Cruz skriver til Twitter-sjef Dorsey at deres «sensur er hyklersk, siden de er villige til å dele artikler uten dokumenterte kilder om andre kandidater».

– Dette kan bare bli sett på som et åpenbart og gjennomskuelig forsøk av Twitter på å påvirke det kommende presidentvalget, legger han til.

les også Trump mener Biden bør arresteres

Dorsey har senere tatt selvkritikk i saken, og sier i en uttalelse at selskapet ikke har vært tydelige nok i sin kommunikasjon rundt grepet som ble tatt.

– Å blokkere deling av lenker via tweets eller direktemeldinger uten å gi noen forklaring om hvorfor, er uakseptabelt, skriver han.

I en tråd forklarer Twitter hvorfor de har innført tiltak mot deling av artikkelen. De mener blant annet at den bryter med retningslinjene om å publisere informasjon som er skaffet gjennom hacking, og som inneholder privat informasjon, skriver NBC.

Anklager selskapene for forskjellsbehandling

Til tross for dette har Trump-apparatet har allerede tatt i bruk artikkelen i valgkampen, skriver Washington Post.

Under sitt velgermøte i Des Moines i Iowa natt til torsdag, gikk president Donald Trump rett i strupen på nettgigantene, som han kritiserer for forskjellsbehandling.

– Bløffen om meg ble aldri tatt ned av Twitter eller Facebook eller «mainstream media» – aldri. Men med Biden i dag tar de negative innlegg ned nesten før de blir publisert. De prøver å beskytte ham. De prøver å beskytte Biden, sier han, og legger til at Twitter også skal ha stengt kontoen til hans pressesjef Kayleigh McEnany etter at hun delte saken fra avisen.

Det amerikanske presidentvalget: Vippestatene som avgjør valget

Trump sier også at avisens sak viser at Biden er en «korrupt politiker» som har løyet om sin kontakt med forretningsmenn i Ukraina.

Donald Trump har flere ganger anklaget Biden for å hjelpe sønnen da han fikk statsadvokat Viktor Shokin, som ledet en gransking mot Burisma, fjernet fra sin stilling. Disse anklagene er blitt tilbakevist, og Biden skal ha handlet i tråd med den offisielle utenrikspolitikken til USA.

Publisert: 15.10.20 kl. 04:23 Oppdatert: 15.10.20 kl. 04:57