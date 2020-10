BESKYTTET: Jens Stoltenberg var mandag og tirsdag på besøk hos Nato-alliansens medlemsland Tyrkia og Hellas. Her er han i Athen tirsdag. Foto: Petros Giannakouris / AP

Stoltenberg vil skrive om Natos «grunnlov»

Endringene i verden og nye trusler gjør at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg nå åpner for å fornye forsvarsalliansens strategiske konsept, som er alliansens overordnede styringsdokument.

– Jeg tror tiden er inne for å utvikle et nytt strategisk konsept for NATO, et dokument for hvordan NATO skal tilpasse seg og svare på en sikkerhetssituasjon i endring, sa Stoltenberg til en sikkerhetskonferanse i Bratislava onsdag.

Siste revisjon av NATOs strategiske konsept var i 2010, på Nato-toppmøtet i Lisboa.

Da skrev medlemslandenes stats- og regjeringssjefer under på at de ville arbeide for å for en verden uten kjernefysiske våpen – men uttrykte også at «NATO skal fortsette å ha kjernefysiske våpen så lenge det eksisterer slike».

Stoltenberg har allerede satt i gang et stort internt endringsarbeid som har fått navnet «Nato 2030».

Verden i endring

– Verden har endret seg fundamentalt siden 2010, sa Stoltenberg i talen som ble holdt på link fra hans kontor i Brussel.

Stoltenberg viste til Russlands illegale annektering av Krim i 2015, og Putins kraftige militære opprustning.

Han viste også til hvordan den globale maktbalansen har endret seg gjennom Kinas vekst, og hvordan utviklingen av ny teknologi har utfordret sikkerheten for medlemslandene i Europa og Nord-Amerika.

– Nato er den mest vellykkede militæralliansen i historien på grunn av vår evne til å omstille oss når verden endret seg. Og vi må fortsette å forandre oss., sa generalsekretæren.

Reformarbeid

På Natos siste toppmøte i London i desember 2019, ble statsminister Erna Solberg (H) og de andre Nato-landenes toppledere enige om å sette i gang et stort reformarbeid.

Bakteppet var blant annet uttalelser fra Frankrikes president Emmanuelle Macron om at Nato var «hjernedødt» og ute av stand til å koordinere strategiske beslutninger, og at det var tvil om USA virkelig ville komme europeiske land til unnsetning.

Stoltenberg har fått ansvaret for å lede en refleksjonsprosess som skal rapporteres til NATOs neste toppmøte i 2021, når det eventuelt er mulig å samle topplederne igjen til et fysisk toppmøte i alliansen.

«Når vi ser mot 2030, trenger vi å samarbeide enda tettere med likesinnede land som Australia, Japan, New Zealand og Sør-Korea, for å forsvare de globale reglene og institusjonene som har gitt oss sikkerhet gjennom mange tiår», sa Stoltenberg i den første presentasjonen av prosjektet «NATO 2030» i juni.

Også corona-krisen har endret Nato’s fokus. Stoltenberg har tidligere sagt at corona-krisen er en kamp mot en usynlig fiende.

Må se til Kina

I et intervju med VG i Berlin i november i fjor, varslet Stoltenberg at NATO må følge bedre med på Kina.

Da pekte han på to store bekymringer: Kinas kraftige militære opprusting, og hvordan det autoritære regimet bruker internett til å kontrollere sin befolkning.

Nå sier Stoltenberg at 2030-konseptet bør munne ut i et nytt strategisk konsept for alliansen:

– En måte å sikre en felles forståelse og en felles syn på trusler og utfordringer vi står overfor som 30 allierte, er gjennom å utvikle et nytt strategisk konsept, sa Stoltenberg til sikkerhetskonferansen i Bratislava.

