ALVORSTYNGET: I en tale til det amerikanske folk redegjorde Joe Biden for hvordan han vil bekjempe viruset hvis han blir landets neste president.

Slik er Bidens coronaplan: Vil ha munnbindpåbud – og gratis vaksine til alle

Joe Biden vil bekjempe viruset ved å påby bruk av munnbind i føderale bygninger og i kollektivtrafikken, massiv testing – og gratis vaksine til alle.

Fra talerstolen i The Queen Theatre i Wilmington, Delaware, snakket den tidligere visepresidenten til det amerikanske folk fredag kveld norsk tid. Han sa at alle må stå sammen og jobbe sammen for å slå ned viruset som hittil har krevd nesten 224 000 liv bare i USA.

– Så fort vi har en trygg og effektiv vaksine, må den være gratis for alle – uansett om du er forsikret eller ikke, sa Biden i talen. Også USAs president Donald Trump har sagt at det bør være gratis å bli vaksinert mot coronaviruset.

Bidens plan går blant annet ut på å instruere alle guvernørene til å påby bruk av masker. Hvis de nekter, vil han henvende seg til lokale myndigheter.

– Fordi masker redder liv, punktum, sa presidentkandidaten, som først tok av seg sin egen maske da han skulle begynne å snakke.

Massiv testing

Bidens administrasjon, hvis han blir valgt, vil også intensivere testingen og ha som mål å teste like mange per dag som det USA i dag tester ukentlig.

– Jeg tror på testing. Donald Trump gjør det ikke. Jeg tror på vitenskap. Storstilt testing er nødvendig, sa Biden som også ville opprette et nasjonalt team for spore opp smitte.

Et annet punkt i Bidens plan for å slå ned pandemien er å sikre nok beskyttelsesutstyr til alle og øke produksjonen av slikt utstyr innenlands.

– Jeg skal ikke stenge ned økonomien; jeg skal slå ned viruset.

Biden gjorde det også klart at folk må være tålmodige og at det kan ta mange måneder før man får en vaksine som er allment tilgjengelig.

– Vi er ikke for splittet til å gjøre store ting. Vi er Amerika, sa Biden avslutningsvis.

– Jeg lover dere: vi kan gjøre dette, vi må gjøre dette.

