Nå har Georgia snudd - Biden leder i delstaten

Det spøker for vinnersjansene til president Donald Trump. Etter å ha ledet i Georgia har det snudd for Trump. Nå leder Biden.

Oppdatert nå nettopp

Fredag morgen er Trumps ledelse i Georgia forsvunnet. Nå melder flere medier at delstaten har snudd helt, og Biden leder med 917.

I den siste bunken med stemmer fikk Biden 1380 stemmer av 1602 stemmer, mens Trump fikk 222, ifølge CNN. Fra før ledet Trump med knappe 463.

Under valget i 2016 vant Trump delstatens 16 valgmenn med fem prosentpoeng.

Sist gang en presidentkandidat fra Demokratene vant delstaten var da Bill Clinton ble president i 1992.

Med en Biden-seier i Georgia vil den tidligere visepresidenten ha 269 valgmenn, og vil være en enkelt valgmann unna å vinne valget

Et tap i Georgia gjør det svært vanskelig for president Donald Trump å få nok valgmenn.

Presidentvalget i USA kan i teorien ende uavgjort, med 269 valgmenn til hver kandidat. Det skjer dersom Biden vinner i Georgia, mens Donald Trump tar Alaska, Arizona, Nevada, North Carolina og Pennsylvania.

I en slik situasjon vil Representantenes hus avgjøre med én stemme.

Dette kan høres ut som gode nyheter for Demokratene, men det er ikke slik at hver representant i Huset får én stemme i en avstemning der. I stedet får hver delstat én stemme i avstemningen, og Republikanerne vil sannsynligvis ha flest delstater i Huset når valget er over.

Senatet vil utpeke visepresidenten.

Biden leder solid i de fleste av de største valgdistriktene i delstaten når rundt 98 prosent av stemmene er telt opp.

Clayton County hadde fredag morgen bare 3500 av sine 30.000 poststemmer og andre stemmer igjen å telle, melder CNN.

KAN MISTE MULIGHETEN: Om president Donald Trump taper Georgia blir det vanskelig for ham å vinne en ny periode som president. Foto: Evan Vucci / AP

Det er valgdirektør i Clayton County Shauna Dozier som opplyser dette.

– Vi kommer til å bli her til hver eneste fraværsstemme er telt. Vi kommer til å fortsette fremover, hva enn det kreves å få det ferdig vil vi gjøre, sier Dozier.

Samtidig ber hun det amerikanske folk om tålmodighet, og påpeker at de til sammenligning mottok kun 3170 poststemmer i 2016.

Så fort poststemmene er telt er det kun stemmer fra militære i utlandet som gjenstår. De skal ankomme innen klokken 23 norsk tid, men det er uvisst hvor mange stemmer det er snakk om.

Publisert: 06.11.20 kl. 09:26 Oppdatert: 06.11.20 kl. 10:47