GUVERNØR: Charlie Baker i Massachusetts. Foto: Steven Senne / AP

Republikansk guvernør ut mot Trump: − Jeg kan ikke tenke meg et verre tidspunkt

Den republikanske guvernøren i Massachusetts Charlie Baker kaller Trumps anklager om valgfusk for «grunnløse».

Guvernøren kritiserer tirsdag USAs president Donald Trump for å forsinke overgangsprosessen til en Biden-administrasjon.

Til tross for at Trumps motkandidat i valget Joe Biden har blitt gratulert med valgseieren av flere verdensledere, har Trump sagt at han mener det er han som har vunnet valget. Han har ikke gratulert Biden med seieren, og har kommet med flere udokumenterte påstander om valgfusk.

Trump og apparatet hans har også gått i gang med å utfordre valgresultatet i retten.

– Jeg kan ikke tenke meg et verre tidspunkt å sette en overgang på vent på enn midt i en dødelig pandemi, sier Baker ifølge CNN.

USA er – som Europa – midt i en andre coronabølge. Bare de ti første dagene i november, ble det meldt om over én million nye smittetilfeller i landet, skriver AP.

Massachusetts-guvernøren omtaler anklagene om valgfusk som «grunnløse»:

– Jeg er forferdet over de grunnløse anklagene fra presidenten, fra teamet hans og mange andre folkevalgte republikanere i Washington. Jeg har vært republikaner i 40 år. Det denne presidenten gjør nå er ikke i landets beste interesser, sier han.

Baker har også tidligere uttalt seg kritisk om Trump, og stemte ifølge Fox News blankt i årets presidentvalg. Han skal heller ikke ha stemt på Trump i 2016.

USAs justisminister William Barr har kunngjort at de har bedt de føderale påtalemyndigheten etterforske de «omfattende anklagene om avvikende stemming og stemmetellingen». Han understreket samtidig at det «ikke må tolkes som en indikasjon på at justisdepartementet har funnet uregelmessigheter som kan ha påvirket valgresultatet».

Påtroppende president Joe Biden kaller Trumps manglende erkjennelse av valgnederlaget for «pinlig»:

Også Marylands republikanske guvernør Larry Hogan har uttalt seg kritisk til Trump etter valget. Da presidenten påsto at valgfusk var grunnen til at Biden lå foran ham under stemmeopptellingen, kom guvernøren med følgende uttalelse på Twitter:

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens bemerkninger i kveld, de undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort før. Ikke noe valg eller person er viktigere enn demokratiet vårt.

Trump har imidlertid fått støtte av Senatets majoritetsleder Mitch McConnell. Han har ikke anerkjent Joe Biden og Kamala Harris som valgt president- og visepresident i USA, og har uttalt at Trump er i sin fulle rett til å få sjekket ut om det er begått feil under valget.

Publisert: 11.11.20 kl. 01:11 Oppdatert: 11.11.20 kl. 01:29

