Det er store protester utenfor Rådhuset i Philadelphias torsdag kveld amerikansk tid. Foto: MARK MAKELA / X02566

Her kan det avgjøres

PENNSYLVANIA (VG) Hele «verdens øyne» er nå rettet mot vippestaten, som Donald Trump må vinne for å få fire nye år i Det hvite hus.

Oppdatert nå nettopp

Det spisser seg kraftig til i kampen om hvem som skal bli USAs neste president. Helt sentral er vippestaten Pennsylvania, som var med på å sikre Donald Trump seieren i 2016.

Bli oppdatert: Her kjemper de om seieren nå

Han er helt avhengig av å vinne denne for å få 270 valgmenn og fire nye år som USAs president. Det er derfor knyttet stor spenning til resultatene herfra.

Biden kan derimot nå 270 valgmenn uten å vinne delstaten, men dersom han vinner blir han USAs neste president uavhengig av resultatene fra de resterende delstatene.

Trump leder fremdeles, men differansen er nede i 0,3 prosent eller drøyt 22.000 stemmer.

Mange av de gjenværende stemmene der er i Allegheny, der Biden så langt vinner 78 prosent av poststemmene. Når alle stemmer er opptelt, kan Biden ende opp med å vinne Pennsylvania med opp mot 200.000 stemmer, slik trenden har sett ut siden man begynte å telle poststemmene.

I løpet av natten har Biden fått 104.000 stemmer og Trump kun 37.000 her.

VG henter sine tall fra nyhetsbyrået DPA som oppdaterer sine tall noe senere enn for eksempel Fox News – se oversikt:

Et av fylkene det er knyttet mest spenning til, er Erie County. Donald Trump vant fylket med bare 2348 stemmer i 2016.

– Si meg hvem som vinner Erie, og jeg skal si deg hvem som vinner Pennsylvania, sier delstatens demokratiske viseguvernør ifølge Politico.

Like før midnatt opplyser de rundt 20 telleansvarlige i fylkets valglokale til VG at de er ferdige med å åpne poststemmene. Til jubel frakter de stemmesedlene fra ett rom til et annet – og Pennsylvania er et hakk nærmere et resultat.

forrige









fullskjerm neste «HET» DELSTAT: I Philadelphia er det torsdag kveld demonstrasjoner i gatene.

– Vi har kommet oss nå gjennom tellingen av de sorterte poststemmene. Det var også stemmer som kom frem på valgdagen, og de hadde ikke blitt sortert. De er nå blitt åpnet og sjekket nøye før de forberedes til å gå gjennom tellemaskinene. Jeg tror vi vil ha en ny oppdatering så snart som om en halvtimes tid, sier Mary Rennie, som er visesjef for valgstyret i fylket til VG litt etter midnatt norsk tid.

Og ved siste opptelling skiller drøyt 1000 stemmer de to kandidatene: 66966 stemmer til Biden, og 65.647 stemmer til Trump. Stemmene fra amerikanske soldater stasjonert i utlandet gjenstår fortsatt.

forrige





fullskjerm neste Fylket Erie County er ett av de avgjørende i Pennsylvania. Her opplyser de til VG at de akkurat er ferdige med å telle stemmer like før midnatt norsk tid.

I sentrum av Philadelphia har mange tatt til gatene torsdag i påvente av de potensielt avgjørende resultatene.

– Jeg er her fordi vi er folket og våre stemmer burde telle. De burde telles. Det ser ut som Biden kommer til å vinne, så jeg gleder meg til å se det endelige resultatet, sier Christopher (42) til VG.

– Hva synes du om Trumps forsøk på å stanse tellingen av stemmer i Pennsylvania?

– Jeg synes han er en svak president. Han prøver å overbevise folk om at han er sterkere enn han tror. Jeg tror han går imot majoriteten i USA, verdiene vi har og kjærligheten vi har for hverandre.

forrige







fullskjerm neste – Jeg er her fordi vi er folket og våre stemmer burde telle. De burde telles, sier Christopher (42).

Bakgrunnen for striden er de såkalte poststemmene, som kan mottas frem til fredag så lenge de er stemplet senest på valgdagen.

Bakgrunn: Her frykter de stemmekaos

I Pennsylvania har de heller ikke lov til å starte å telle poststemmer før på selve valgdagen. Dette har Donald Trump protestert mot, selv om det var republikanere i delstaten som var med på å bestemme dette før valget.

VG møtte også demonstranter fra andre siden – derfor er de kritiske til opptellingen av stemmer:

Alles øyne er nå rettet mot vippestaten som kan avgjøre hele valget. Hjemme hos ekteparet Patricia og James Schoening lenger nord i delstaten står CNN på 24 timer i døgnet.

– Dette er utrolig nervepirrende, sier de til VG.

De har begge tro på at Joe Biden kommer til å trekke det lengste strået, men de sier de frykter det «verste»: At Donald Trump blir gjenvalgt - og en ytterligere polarisering og splittelse.

forrige







fullskjerm neste SPENTE: Hjemme hos Patricia og James Schoening står nyhetene på 24 timer i døgnet.

De er blant mange demokrater som er sjokkerte over oppslutningen til presidenten: Så langt har Trump fått godt over 69 millioner stemmer, over seks millioner mer enn han fikk i 2016.

– Når de vet hva han har gjort mot dette landet de siste fire årene, så er det et under for meg at folk fortsatt kan stemme på ham, sier James, og trekker blant annet frem håndteringen av coronapandemien og omtalelsen av veteraner.

– Trump deler landet vårt i to, og med han som president kommer det bare til å bli verre. Hele verden kommer til å le av oss, sier han.

FISKEPAUSE: Pensjonist Thomas A. Bakon forhåndsstemte på president Donald Trump. Nå har han tatt en pause fra valgdramaet. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Like ved motorveien to timer utenfor Pittsburgh, i det viktige valgdistriktet Erie, står Thomas Bacon med vann til knærne.

– Det har vært stressende med valget. Jeg er sliten, og det er ikke over enda, sier den tidligere telefonreparatøren til VG.

Han og noen kompiser har tatt «fri» fra valget, og har tatt med fiskestangen for å få andre ting å tenke på. Han tror uavhengig av resultatet som trolig kommer i kveld, vil det bli ytterlige protester.

Pensjonisten er selv Trump-velger, men forteller at han ikke mener det var taktisk smart å gå til søksmål mot delstaten før alle stemmene var talt opp:

– Jeg skjønner hvorfor han gjør det, men tror det skaper mer frustrasjon. Jeg liker ikke fyren, men jeg liker politikken hans. Jeg tror vi kommer til å ha protester uansett hvem som vinner, sier Bakon til VG.

Publisert: 05.11.20 kl. 21:06 Oppdatert: 06.11.20 kl. 07:11