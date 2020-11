ØVERSTKOMMANDERENDE: President Donald Trump under en seremoni til minne om falne soldater på veterandagen onsdag denne uken. Foto: Chris Kleponis / POOL / CNP POOL

Var etikksjef for Bush: Advarer mot Trumps maktgrep

Jusprofessor Richard Painter var rådgiver i etikk for administrasjonen til president George W. Bush. Han ser med gru på maktgrepene som sittende president Donald Trump gjennomfører.

Det mest omstridte amerikanske valget i nyere tid var inntil nå valget i 2000. Den gang tapte demokraten Al Gore mot republikaneren George W. Bush, etter en omtelling og rettstvist som gikk hele veien til Høyesterett.

Men jusprofessor Richard Painter mener den striden var veldig annerledes enn det voldsomme dramaet som utspiller seg i USA nå.

– I Bush mot Gore var det snakk om under 500 stemmer og alle var i staten Florida. Nå har Biden vunnet med over fire millioner individuelle stemmer. Trolig har han vunnet den avgjørende staten, Pennsylvania, med mer enn 50.000 stemmer. I tillegg har han etter all sannsynlighet vunnet to stater mer enn han trenger, nemlig Arizona og Georgia. Trump er sjanseløs når antallet valgmenn telles opp, sier Painter på telefon fra St. Paul, Minnesota.

Painter var rådgiver for Bush og etikksjef i Det hvite hus fra februar 2005 til juli 2007. I dag er han kjent som en kraftfull kritiker av Trump, og i dette intervjuet med VG advarer han sine tidligere partifeller i Det republikanske partiet mot det Trump kan være i stand til.

– Etisk sett er det fryktelig galt. Trump lyver rett og slett. Det er ingen bevis som støtter påstandene om valgfusk, eventuelle tellefeil er ubetydelige. Han må godta tapet og gå videre, slik George Bush Sr. gjorde da han tapte mot Bill Clinton i 1992.

– Dersom Det republikanske partiet ikke distanserer seg fra Trump vil de se skrekkelig tåpelige ut når sakene blir avvist i retten. Og det kan få store politiske følger: To seter i senatet skal stemmes over i Georgia, og valget avgjør hvem som får flertall i Senatet. Hvis republikanerne fortsetter å rope om valgfusk uten bevis, så vinner demokratene de avgjørende setene, tror Painter.

ADVARER: Jusprofessor Richard Painter fotografert av VG i sitt hjem i Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

Byttet side

Painter har vært en profilert republikaner mesteparten av sitt voksne liv, men byttet side og stilte som demokrat under Senatsvalget i Minnesota i 2018.

– Jeg var en moderat konservativ som jobbet for en veldig konservativ president. Men jeg kan si deg at Bush er svært misfornøyd med det Trump gjør, og han viste det da han var raskt ute og gratulerte Biden.

Painter tror Trump går «alt, alt, for langt» for mange konservative amerikanere. Han tror ledelsen i Det republikanske partiet vil støtte Trump så lenge rettsprosessen fortsatt pågår, men så vil vende ham ryggen.

– De må tenke på partiets fremtid. Det er mange prinsipielle konservative, men de ønsker egentlig ikke en nasjonalistisk populist som leder. Trump sammenlignes med Ronald Reagan, men det er helt, helt feil. Reagen var erkekonservativ, men ville vært forferdet over det Trump finner på.

VAR I STRID: Visepresident Al Gore har nettopp tapt en dramatisk valgkamp mot påtroppende president George W. Bush da dette bildet ble tatt i desember 2000. Foto: Gary Hershorn / X00129

Advarer mot maktgrep

Painter er dypt bekymret over utskiftningene som Donald Trump har gjennomført i forsvarsdepartementet og i militærledelsen, som av flere kommentatorer i USA er blitt beskrevet som et diktatorisk trekk.

– Det er svært alvorlig og skremmende, og jeg ser med gru på at han fjerner forsvarstopper og erstatter dem med «ja-menn». Noen har beskrevet det som et kuppforsøk, men det er ikke et kupp før Trump ber militæret gripe inn mot politiske motstandere, eller stanse innsettelsen av Biden, sier Painter.

– Dersom det skulle komme slike ordre, så vil de være lovstridige, og jeg håper og tror at de yrkesmilitære generalene ikke vil utføre ulovlige ordre.

Painter er også forferdet over at Trump oppildner ekstreme grupper, men har ingen tro på noe som minner om borgerkrig.

– Tross alt er antallet amerikanere som er villige til å gripe til vold en liten gruppe. Vi ser noen ekstremister løpe rundt i kamuflasje med våpen, men de er egentlig marginale. USA er ikke som Tyskland på 1930-tallet.

Like fullt har han en klar oppfordring til ledere i andre vestlige land:

– De som har gratulert Biden bør også uttrykke at de forventer at USA gjennomfører en velordnet maktoverføring, frem til den 20. januar.

Publisert: 12.11.20 kl. 17:34