NYTT LIV: Arleen Torres (31), ektemannen Javier (44) og sønnen Arlier (9) sitter på benk utenfor deres nye hjem i Apopka i Florida. Det har ikke vært lett å starte et nytt liv i USA. Foto: Gisle Oddstad, VG

Dette er orkan-flyktningene som truer Trump

APOPKA, FLORIDA (VG) De flyktet fra den dødelige orkanen Maria i 2017, og kom til ingenting. Nå vil puertorikanerne Javier og Arleen hevne seg på presidenten.

– Vi satt inne i huset vårt og tittet gjennom vinduene. Vi kunne se orkanen komme. Vi hørte vinden ule, vi så aluminiumsplatene på takene fly gjennom luften og murstein eksplodere. Vi var livredde, forteller Javier Torres (44) til VG da vi besøker ham og familien i deres nye hjem i Apopka nord for Orlando.

Han tenker tilbake på 20. september 2017, da hjemlandet Puerto Rico ble rammet av den tropiske orkanen Maria. 3000 mennesker mistet livet. De materielle ødeleggelsene var katastrofale.

Slik så det ut etter orkanen:

fullskjerm neste RUINERT: Et flyfoto av Toa Alta i Puerto Rico fra 28. september 2019 viser de store ødeleggelsene etter orkanen.

– Huset vårt var oversvømt. Vi hadde ikke tilgang til drikkevann eller elektrisitet. Vi hadde ikke gass på komfyren til å lage mat. Det var veldig tøft, sier Arleen Torres (31).

– Og i gatene var det døde kropper. Det tok lang tid før alle var gjort rede for, legger Javier til.

I to måneder levde ekteparet og den autistiske sønnen Arlier (9) i kaoset i hjembyen Manatí nord på den karibiske øya, før de klarte å flykte til det amerikanske fastlandet.

NYE VELGERE: Hele livet har USAs president vært deres, men dette er første gang Javier og Arleen selv får velge hvem de vil ha ved makten. Foto: Gisle Oddstad, VG

Svært mange andre gjorde det samme. Bare til Florida kom det 300.000 puertorikanere. En del av dem har flyttet hjem, men mange er her for å bli.

Nå utgjør de den mest økende latino-gruppen i den avgjørende vippestaten Florida. Flesteparten av dem stemmer på demokratenes Joe Biden, mange som en reaksjon på Donald Trumps håndtering av orkanen.

FAKTA: Slik stemmer latinamerikanerne i USA Latino-velgerne er en sammensatt gruppe. Slik stemte de ved valget i 2016, da republikanernes Donald Trump vant over demokratenes Hillary Clinton i Florida med 1,2 prosentpoeng: Cuba: 54 prosent til Trump, 41 prosent til Clinton

Ikke-cubanere: 71 prosent til Clinton, 26 prosent til Trump

I sistnevnte gruppe er de fra Puerto Rico av størst betydning Kilde: Pew Research Center Vis mer

STEMMER BIDEN: Familien Torres og titusener av andre fra Puerto Rico vil stemme på demokratenes Joe Biden i presidentvalget. Foto: Gisle Oddstad, VG

Puerto Rico har selvstyre, men er en del av USA. Alle innbyggerne der er amerikanske statsborgere (riktignok uten stemmerett), betaler med amerikanske dollar og lærer engelsk på skolen. Derfor hadde familien Torres forventet en helt annen velkomst da de flyktet til USA.

– Vi fikk ikke noe hjelp fra myndighetene. Det eneste vi fikk, var tre uker på hotell rett etter ankomst. Etterpå var det slutt, ingenting, forteller Arleen.

SER FREMOVER: Arleen har planer om å starte et konditori i Orlando-området, slik hun drev på Puerto Rico. Sønnen Arlier tar seg en liten dupp på benken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Familien på tre måtte starte på nytt i et fremmed land helt på egen hånd; finne seg et sted å bo, lete etter jobb, finne skole til sønnen.

– Måten Donald Trump og regjeringen behandlet oss på var en hån. Vi er amerikanske statsborgere fra fødsel, men her blir vi behandlet som annenrangs borgere, mener Javier.

SLITER MED HELSEN: Javier var engelsklærer i Puerto Rico, men har vært sykmeldt etter han fikk lungekreft. Nå er han svært redd for å bli smittet av coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad, VG

Trump-administrasjonen er blitt kraftig kritisert for mangelfull og sen respons etter orkanen. Presidentens uttalelser om orkanen har vekket stor harme. Han har sammenlignet den med orkanen Katarina, og implisert at orkanen Maria ikke var «en ekte katastrofe». Han har også sådd tvil om dødstallene, og kalt sin egen respons «en suksess».

Ett år etter orkanen var det fortsatt mange som var strømløse i Puerto Rico, og ennå er øysamfunnet under gjenoppbygging.

– Trump fornektet alle de døde, han fornektet all ødeleggelsen. Det var så respektløst. Han fortjener ikke vår støtte, sier Javier, som selv hadde slektninger og naboer som omkom.

Livet i USA har ikke vært lett for familien Torres. Sønnens autismediagnose gjør skolegang utfordrende. Javier har svært nedsatt lungekapasitet etter å ha blitt operert for lungekreft, og er sykmeldt. Arleen brødfør familien ved å jobbe på restaurant, og etter tre år i landet har de klart å spare opp nok penger til å bo i en leilighet i et familievennlig område.

Splittet av Trump: Søsknene Kim og Phillip har ikke snakket på tre år

– Jeg vil bruke stemmeretten min for å få et bedre liv her i USA, og for å forbedre situasjonen i Puerto Rico, sier Javier.

Arleen jobber som frivillig for organisasjonen Pa’lante por más, som forsøker å mobilisere puertorikanere i Orlando-området til å stemme på Biden.

– Biden vil være bra for både Puerto Rico og USA. Han vil hjelpe øya vår, hjelpe migrantene og skape flere arbeidsplasser, mener hun.

TROR PÅ SEIER: «Biden vinner», sier ekteparet Torres selvsikkert. Snart får verden svaret på om blir slik. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 31.10.20 kl. 21:09