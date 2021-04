ANKLAGESTORM: Det stormer rundt den republikanske representanten Matt Gaetz (38). Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Etterforskes av justisdepartementet: Nekter for at han skal ha bedt Trump om benådning

Ifølge amerikanske medier skal kongressrepresentanten Matt Gaetz (38) ha bedt Donald Trump om en benådning, samtidig som han ble etterforsket. – Falske anklager, svarer republikaneren.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

Kongressrepresentanten fra Florida er en mangeårig støttespiller av USAs tidligere president Donald Trump, og har havnet i søkelyset de siste ukene etter at det ble kjent at han etterforskes for seksuallovbrudd av USAs justisdepartement.

Etterforskningen ble innledet mens Donald Trump fortsatt var president.

Nå hevder flere amerikanske medier, deriblant New York Times, at Matt Gaetz i det stille skal ha bedt Det hvite hus om en benådning for seg selv og ikke-navngitte støttespillere i Kongressen. Forespørselen skal ifølge avisens kilder ha vært for «enhver type kriminalitet de kunne ha begått».

Ifølge New York Times skal benådningsforespørselen ha blitt fremstilt som en mulig belønning for lang og urokkelig lojalitet til president Trump.

I samme tidsrom skal amerikanske påtalemyndigheter ha startet etterforskning av Matt Gaetz for sexhandel og sex med mindreårige, melder samme avis. Det er ikke klart om Gaetz på dette tidspunktet skal ha visst om etterforskningen mot seg selv, skriver CNN.

Det er også uklart om Det hvite hus skal ha visst om etterforskningen på dette tidspunktet. Deres advokater skal uansett ha vurdert forespørselen som uaktuell, skriver New York Times.

Gaetz avviser påstandene

Matt Gaetz, som tidligere har bekreftet at han er under etterforskning for «seksuelle forhold», avviser at han noen gang har bedt om en benådning.

– De ferske falske anklagene mot meg er noe jeg aldri har diskutert med Trump, benådning eller andre ting, sier kongressrepresentanten til Politico når han blir konfrontert med påstandene om at han skal ha bedt Trump om en benådning.

Også Donald Trump avviser at Gaetz skal ha spurt ham direkte om en benådning.

– Kongressrepresentant Matt Gaetz har aldri spurt meg om en benådning. Det er også viktig å huske på at han har nektet for anklagene mot ham, sier den tidligere presidenten i en uttalelse gjengitt i The Hill.

TAUS: Donald Trump og hans støttespillere har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om Gaetz henvendelse om en benådning. Foto: John Raoux / AP

En talsperson for kongressrepresentanten sier til New York Times at Gaetz aldri har bedt om en benådning i forbindelse med justisdepartementets etterforskning.

– En oppfordring til benådning fra Gaetz, der han oppfordret til at president Trump skulle benåde «alle fra seg selv til hans administrasjon til Joe Exotic», har blitt blandet sammen med disse falske og stadig mer bisarre og partiske anklagene mot ham, sier talspersonen i en uttalelse.

Uttalelsene talspersonen viser til kom etter angrepet på kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar. På denne tiden tok Gaetz til orde for benådning av ulike aktører som muligens ville kunne straffeforfølges etter angrepet.

Avhører støttespillere

Ifølge Gaetz og hans talspersoner har benådningssnakket dermed ingenting å gjøre med den pågående etterforskningen mot ham.

Gaetz etterforskes ifølge amerikanske medier for et angivelig forhold til en 17 år gammel jente og påstått betaling for reiser de skal ha vært på sammen, ifølge New York Times. Dette kan ifølge avisen ha vært brudd på de føderale reglene for menneskehandel.

Kongressrepresentanten har bekreftet at han er under etterforskning for «seksuelle forhold», men han benekter å ha hatt et forhold til en mindreårig og å ha betalt for sex.

– Jeg har definitivt forsørget kvinner jeg har vært sammen med. Du vet, jeg har betalt for fly, hotellrom, jeg har vært en sjenerøs partner. Jeg tror noen prøver å få det til å se kriminelt ut når det ikke er det, sa han til Axios da nyheten om etterforskningen sprakk.

Gaetz hevder også at anklagene mot ham er et forsøk på utpressing fra en tidligere ansatt i justisdepartementet.

Etter at skandalen rundt representanten fra Florida tok til for fullt forrige onsdag, har mange republikanere vendt 38-åringen ryggen.

I 2018 var Gaetz en av syv republikanere som på Twitter gikk ut med støtte til representant Jim Jordan fra Ohio, som ble beskyldt for å skjule påstander om seksuelt misbruk.

Ingen av de syv har uttrykt støtte til Matt Geatz. Kun Jordan har det, ifølge Politico.

Partiets mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, har sagt til CNN at han vil fjerne Gaetz fra hans komitéverv dersom anklagene mot ham viser seg å stemme.