UTROLIG DYRELIV: Korallrev er kjent for sitt brede og fargerike dyreliv. Foto: JAMES COOK UNIVERSITY / AAP/JAMES COOK UNIVERSITY

Rapport: Dommedag for verdens største korallrev

SYDNEY (VG) Mellom 70 og 99 prosent av korallene i Great Barrier Reef står i fare for å bli ødelagt om ikke det handles raskt.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i rapporten «The Risks to Australia of a 3C Warmer World», skriver Sydney Morning Herald.

Great Barrier Reef, eller Det store barriererevet som det kan kalles på norsk, er verdens største korallrev, og ligger utenfor østkysten av Australia.

Revet har de siste 40 årene vært en del av verdensarven ifølge UNESCO, og blir sett på som et av verdens syv naturlige underverker. Men i lang tid har man fryktet for fremtiden til det fargerike revet som er hjemmet til milliarder av organismer.

Fakta om Great Barrier Reef Great Barrier Reef er verdens største korallrev og verdens største struktur laget av levende organismer. Omfatter rundt 300 øyer.

Ligger ved østkysten av Australia i delstaten Queensland og strekker seg rundt 2600 kilometer.

Det meste av revet er 2 millioner år gammelt, men deler er så gammelt som 18 millioner år. Vis mer

I en studie fra 2012 ble det kjent at over halvparten av korallene har forsvunnet siden midten av 1980-tallet.

Årsakene er mange: Lokal forurensing, klimaendring, økende skipstrafikk, surere havvann, ekstremvær og turisme.

les også Varmeste år noensinne, og varmere skal det bli

Varmere hav, som følge av både global oppvarming og ekstremvær som tar med seg varme strømmer, anses å være den største trusselen. Den økte temperaturen fører til at korallene blir stresset og fordriver alger som gir dem nødvendig næring. Da forsvinner fargen, og de blir hvite «skjelett» – også kalt korallblekning.

I en rapport fra 2019 kom det frem at tilstanden til revet har gått fra «dårlig» til «svært dårlig».

Les også: Ny rapport: Har mistet to tredjedeler av verdens tropiske regnskog

Ifølge rapporten «The Risks to Australia of a 3C Warmer World» vil en 1,5 grader økning av gjennomsnittstemperaturen på jorden føre til at 70 til 90 prosent av korallrevet forsvinner, ved en økning på 2 grader vil kun én prosent av revet overleve.

– Om oppvarmingen blir stabilisert kan overlevende koraller, som tilpasser seg varmere temperaturer, komme tilbake og gjenoppbygge revet. Skulle oppvarmingen fortsette i samme tempo som nå, vil korallene forsvinne helt, og bli erstattet av andre organismer som tang og bakterier, sier professor Ove Hoegh-Guldberg.

Han er biolog og klimaforsker, og er blant dem som står bak rapporten.

– Det kan bety slutten på Great Barrier reef som vi kjenner det, fortsetter han.

Les også: Korall-øyer vokser

GREAT BARRIER REEF: Bildet er tatt utenfor Whitsynday, eller Pinseøyene, utenfor kysten av den australske delstaten Queensland. Foto: SARAH LAI / AFP

Lesley Hughes fra Macquarie-universitetet har også bidratt til rapporten. Hun mener Australia allerede opplever at gjennomsnittstemperaturen har steget med rundt 1,4 grader.

– Observasjonene vi har sett blant annet ved de enorme skogbrannene i 2019 og 2020, og jevnlig blekning av Great Barrier Reef, samsvarer med tidligere spådommer om en temperaturøkning på rundt 1,5 grader, sier hun.

les også «Parisavtalens mor» til VG: – Det mest avgjørende tiåret i menneskeheten

Rapporten hevder målet i Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader er utenfor rekkevidde.

«Det er ekstremt vanskelig å begrense temperaturstigningen til det nedre målet til Parisavtalen, og med tre-fire år til med utslipp med dagens nivåer, vil målet praktisk talt bli umulig å oppnå», står det i rapporten ifølge Sydney Morning Herald.

Fakta om Parisavtalen Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. Mer om Parisavtalen her. Vis mer

Hoegh-Guldberg mener rapporten beviser at verdens nasjoner ikke bare må forplikte seg til klimanøytralitet innen 2050, men innføre betydelige kutt frem mot 2030.

Professor Frank Jotzo, som også har bidratt til rapporten, sier til Sydney Morning Herald at med seriøs og øyeblikkelig handling kan verdens stabilisere seg mellom 1,5 og 2 grader økning.

– Det vil utgjøre en stor forskjell for livskvaliteten på jorden, mener han.