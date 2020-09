Politidirektør i Danmark: – Dropp festen

Rikspolitisjefen er bekymret for utviklingen i landet, spesielt i København.

Danmark har registrert 341 nye tilfeller av coronaviruset det siste døgnet, viser tall fra danske Statens Serum Institut.

Det er det høyeste antallet nye smittede siden 8. april. Danmark har imidlertid økt testkapasiteten siden den gang.

Politidirektør Anne Tønnes i København politi opplyser på en pressekonferanse lørdag at politiet de seneste dagene har vært mer til stede for å sikre at borgerne overholder coronarestriksjonene.

– Jeg appellerer til de unge mennesker: Dropp festen hvis det er mulig, hold avstand og ta et felles ansvar, sier Tønnes.

Rikspolitisjef Thorkild Fogde startet pressekonferansen med å si at de er bekymret for utviklingen i landet, spesielt i København.

– Adferden avspeiler ikke stigningen i smitte. Vi ser for mye tetthet og for lite ansvarlighet.

Politiet vurderer innstramninger:

– Det er mye som tyder på at det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak, sier Fogde.

Rikspolitisjefen sier det kan bli krav om munnbind i utelivet og oppholdsforbud i festgatene.

