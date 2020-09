RÅDGIVER: Scott Atlas og president Donald Trump. Foto: TOM BRENNER / REUTERS / NTB

CDC-direktøren om Trumps rådgiver: – Alt han sier er feil

Flere er kritiske til Donald Trumps siste tilskudd i Det hvite hus’ innsatsstyrke mot coronaviruset – legen Scott Atlas.

– Alt han sier er feil, sa CDC-direktør, Robert Redfield, i en telefonsamtale NBC overhørte fredag.

CDC står for Centers for Disease Control and Prevention, og kan sammenlignes med Folkehelseinstituttet i Norge.

Redfield innrømmet senere at han snakket om Scott Atlas, som ble medlem av Trumps innsatsstyrke mot coronaviruset i august. Redfield er også en del av innsatsstyrken.

– NBCs artikkel forteller en side av en privat telefonsamtale, som ble overhørt på et fly fra flyplassen Atlanta Hartsfield. Redfield hadde en privat diskusjon om mange meninger han har snakket offentlig om rundt Covid-19, sier en talsmann i CDC i en uttalelse ifølge NBC.

Selv svarer Atlas følgende på kommentaren fra Redfield:

– Alt jeg har sagt er direkte fra data eller forskning. Det gjenspeiler hva flere av verdens beste medisinske forskere sier, inkludert dem fra Stanford, Harvard og Oxford, sier han ifølge NBC.

DIREKTØR: Robert Redfield. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

78 eksperter advarte

Da Atlas i august ble presentert som medlem av innsatsgruppen til Det hvite hus, ble han i mediene presentert som en mann som deler presidentens syn på mange områder. Selv mener han at han ikke er redd for å tale presidenten imot.

– Ja, jeg sier det jeg sier, punktum. Fakta er fakta, og den riktige veien fremover er den riktige veien. Jeg er direkte og ærlig, og jeg er ikke redd for å si sannheten, har han uttalt.

I forrige uke gikk CDC-direktøren ut mot Trumps utspill om at «viruset så å si ikke påvirker unge».

– Det er ikke sant. Når enkelte hevder viruset ikke barn blir syke, tar de feil, sa han ifølge NBC.

Redfield er ikke den eneste som er skeptisk til Atlas’ fremtredende rolle i innsatsstyrken. I september gikk 78 eksperter fra Stanford Medical School ut mot det de kaller «usannheter» fra Atlas, som var sjef for nevroradiologi ved Stanford Medical Center fra 1998 til 2012.

– Mange av hans meninger og uttalelser står stikk i strid med etablert vitenskap, og undergraver helsemyndighetene og vitenskapen som ligger til grunn for effektiv folkehelsepolitikk, skriver de, og viser til temaer som bruk av munnbind, risikoen coronaviruset utgjør for barn, spredningsfaren hos personer uten symptomer og flokkimmunitet, skrev de i et åpent brev.

– Om vitenskapen ikke følges, eller med vilje fremstilles feil, vil det lede til enorm skade, som kunne vært unngått, skriver Stanford-ekspertene videre i brevet.

Munnbind-forkjemper

Ifølge CNN skal også CDC-direktør Redfield være bekymret for at Atlas gir Trump villedende informasjon om coronaviruset.

I en uttalelse sier en talsperson for Det hvite hus at president Trump diskuterer med mange eksperter både i og utenfor regjeringen.

– Noen ganger er de uenige med hverandre. Men han lager retningslinjer basert på all informasjonen for å redde liv og åpne landet på en trygg måte. Alle, inkludert presidenten, anbefaler å bruke munnbind når de ikke kan opprettholde sosial distanse, sier Sarah Matthews ved Det hvite hus ifølge CNN.

Redfield har flere ganger påpekt viktigheten av å bruke munnbind.

– Om alle brukte det, ville denne pandemien vært over på mellom åtte og 12 uker. Nå er vi ikke i nærheten av slutten, sa han fredag ifølge NBC.

