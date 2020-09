DEMONSTRASJONER: Palestinere går gjennom gatene i byen Ramallah på Vestbredden tirsdag. Foto: ATEF SAFADI / EPA

Protesterte mot arabiske lands Israel-avtale: – Et svik mot palestinerne

Hundrevis av mennesker protesterte på Gaza-stripen og Vestbredden tirsdag, etter at De forente arabiske emirater og Bahrain undertegnet en avtale med Israel i USA.

Det melder Al Jazeera.

– Avtalen er et svik mot palestinerne, sier Osama Hasan, som demonstrerer fra byen Hebron på Vestbredden, til avisen.

Tirsdag undertegnet De forente arabiske emirater og Bahrain det som omtales som en historisk avtale om normalisering av forholdet til Israel – en avtale som Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier kan få en slutt på konfliktene mellom de arabiske landene og Israel.

USA har hatt en sentral rolle i fremforhandlingen av avtalen, og president Donald Trump var vert for seremonien utenfor Det hvite hus. På plass var både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og de to lands utenriksministre, Abdullah bin Zayed Al Nahyan fra Emiratene og Abdullatif bin Rashid Al Zayani fra Bahrain, skriver NTB.

Ifølge Trump symboliserer avtalen «begynnelsen på et nytt Midtøsten».

– Vi er her i ettermiddag for å endre historiens gang, sa han blant annet.

I WASHINGTON D.C: Bahrains utenriksminister Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, USAs president Donald Trump og De forente arabiske emiraters utenriksminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan etter signeringen av avtalen tirsdag. Foto: Alex Brandon, AP, NTB

Det er første gangen på 26 år at et arabisk land har bestemt seg for å slutte fred med Israel. Før avtalen med Emiratene og Bahrain er det kun to arabiske land som har normalisert forholdet til Israel: Egypt i 1979 og Jordan i 1994.

En forutsetning for normaliseringen er at Israel innstiller planen om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, men dette er langt fra nok, mener palestinske demonstranter Al Jazeera har snakket med.

Mohammed Mohanna, som protesterer i byen Ramallah på Vestbredden, sier at demonstrantene ønsker at De forente arabiske emirater og Bahrain skal trekke seg tilbake fra avtalen.

– Vi vil at de skal støtte palestinerne slik de alltid har gjort, og vi håper ingen andre arabiske land noensinne inngår en avtale med Israel.

Palestinernes president Mahmoud Abbas raser mot avtalen, og sier at bare Israels tilbaketrekking fra okkuperte områder kan bringe fred til Midtøsten.

Bilder fra protestene viser sammenkrøllete plakater som blir trampet på og satt fyr på, av Donald Trump, Israels Benjamins Netanyahu, Bahrains kong Hamad bin Isa Al Khalifa og Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed.

Ifølge nyhetsbyrået AP nevnte hverken Trump eller Netanyaju palestinerne under seremonien i Det hvite hus tirsdag, men utenriksministrene i De forente arabiske emirater og Bahrain tok begge opp viktigheten av å danne en egen palestinsk stat.

– Dette er en historisk hendelse, et øyeblikk for håp og muligheter, sa Bahrains utenriksminister Abdullatif al-Zayani, og lovet at landet vil stå sammen med palestinerne.

Samtidig som avtalen ble undertegnet i Washington, kom det meldinger om at to raketter var skutt fra Gaza mot Israel, skriver NTB. Alarmen gikk i Ashkelon og Ashdod, som ligger nær grensen mot Gaza-stripen. Israelske medier melder at en person er moderat og en annen lettere såret av splinter fra rakettene.

Publisert: 16.09.20 kl. 03:37