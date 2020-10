SMITTET: Trumps tidligere politiske rådgiver, Kellyanne Conway, bekreftet natt til lørdag norsk tid at hun er smittet. Her fra nominasjonen av dommer Amy Coney Barrett lørdag 26. september. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Utbruddet rundt Trump vokser: Minst seks var på samme seremoni

Minst seks av de smittede i corona-utbruddet rundt USAs president, inkludert Donald Trump selv, deltok på en seremoni i Rosehagen i Det hvite hus forrige lørdag.

USAs president Donald Trump er nå innlagt ved militærsykehuset Walter Reed på grunn av covid-19-smitte.

Etter at Trump ble fraktet til sykehus sent fredag kveld, kommer det stadig meldinger om personer rundt ham har testet positivt.

Den siste uken har Trump deltatt på flere arrangementer – blant annet tirsdagens presidentdebatt, to valgkampmøter og seremonien hvor Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettsdommer.

Nå er totalt ni personer tilknyttet arrangementene smittet, inkludert Donald Trump, Melania Trump og hans rådgiver Hope Hicks. Seks av disse deltok på seremonien i Rosehagen ved det hvite hus.

Klemming i Rosehagen

Lørdag 26. september nominerte Trump dommer Amy Coney Barrett som kandidat til å overta det ledige vervet som høyesterettsdommer etter avdøde Ruth Bader Ginsburg.

Bilder og videoer fra arrangementet viser nærkontakt og klemming mellom deltakerne.

Blant annet den nå smittede Utah-senatoren Mike Lee og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie er filmet mens de klemmer på personer på arrangementet. Ingen av dem hadde ansiktsmasker.

NOMINASJON: Seks personer som deltok på lørdagens nominasjons-arrangementet for Amy Coney Barrett, inkludert presidenten og førstedamen, er nå smittet av coronaviruset. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Flere enn 200 personer deltok på arrangementet. Blant dem var leder for det amerikanske universitetet Notre Dame, John I. Jenkins, senatorene Mike Lee og Thom Tillis. I tillegg var presidentens tidligere politiske rådgiver, Kellyanne Conway til stede på seremonien.

De fire har nå testet positivt for coronaviruset. I tillegg deltok Donald og Melania Trump.

– I kveld testet jeg positivt for covid-19. Symptomene mine er svake, med lett hoste, og jeg føler meg i fin form. Jeg har innledet karantene etter råd fra leger, skriver Conway på Twitter.

SMITTET: Den nå smittede senatoren Thom Tillis møtte på onsdag Amy Coney Barret. Hun er Donald Trumps kandidat til å bli ny høyesterettsdommer i USA. Foto: BILL CLARK / POOL

Lederen for Republikanernes nasjonalkomité, Ronna McDaniel, er også blant dem som fredag testet positivt for coronavirus. Hun deltok på en pengeinnsamling sammen med Trump i Washington, fredag 25. september.

Tidlig lørdag blir det bekreftet at også Trumps valgkampsjef, Bill Stepien, har testet positivt.

Stepien reiste til og fra Cleveland om bord på Air Force One sammen med Trump i forbindelse med debatten tirsdag. Om bord på flyet var også rådgiver Hicks.

Visepresident Mike Pence og kona Karen Pence har testet negativt. Det har også Trumps datter Ivanka Trump.

På sykehus

Trump ble sent fredag kveld innlagt ved militærsykehuset Walter Reed.

– Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg synes det går veldig bra, men vi skal sørge for at alt ordner seg. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg skal aldri glemme det. Takk, sier Trump i en video publisert like etter at han ankom sykehuset.

