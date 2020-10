NOMINASJON: Fem personer som deltok på lørdagens nominasjons-arrangementet for Amy Coney Barrett, inkludert presidenten og førstedamen, er nå smittet av coronaviruset. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Utbruddet rundt Trump vokser

Flere personer har nå testet positivt etter å ha deltatt på arrangement med Donald Trump.

For mindre enn 10 minutter siden

Natt til fredag norsk tid meldte president Donald Trump på Twitter at han og førstedame Melania Trump var smittet av coronaviruset.

Rundt to timer tidligere skrev presidenten på Twitter at rådgiveren Hope Hicks var coronasmittet.

Den siste uken har Trump deltatt på flere arrangementer – inkludert tirsdagens presidentdebatt og to valgkampmøter. Nå er totalt åtte personer smittet, inkludert Trump-paret og Hicks.

Deltok på Barrett-nominasjon

Lørdag 26. september nominerte Trump dommer Amy Coney Barrett som kandidat til å overta det ledige vervet som høyesterettsdommer etter avdøde Ruth Bader Ginsburg.

Flere enn 200 personer deltok på arrangementet. Blant dem var leder for det amerikanske universitetet Notre Dame, John I. Jenkins, senatorene Mike Lee og Thom Tillis. I tillegg var presidentens tidligere politiske rådgiver, Kellyanne Conway til stede på seremonien.

De fire har nå testet positivt for coronaviruset.

– I kveld testet jeg positivt for covid-19. Symptomene mine er svake, med lett hoste, og jeg føler meg i fin form. Jeg har innledet karantene etter råd fra leger, skriver Conway på Twitter.

Lederen for Republikanernes nasjonalkomité, Ronna McDaniel, er også blant dem som fredag testet positivt for coronavirus. Hun deltok på en pengeinnsamling sammen med Trump i Washington, fredag 25. september.

Visepresident Mike Pence og kona Karen Pence har testet negativt. Det har også Trumps datter Ivanka Trump.

SMITTET: Trumps tidligere politiske rådgiver, Kellyanne Conway, bekreftet natt til lørdag norsk tid at hun er smittet. Conway var til stede under nominasjonen av dommer Amy Coney Barrett lørdag 26. september. Foto: Chip Somodevilla / POOL / Getty Images POOL

les også Trumps stabssjef: Visste at Hicks testet positivt før Trump reiste

På sykehus

Trump ble sent fredag kveld innlagt ved militærsykehuset Walter Reed.

– Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg synes det går veldig bra, men vi skal sørge for at alt ordner seg. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg skal aldri glemme det. Takk, sier Trump i en video publisert like etter at han ankom sykehuset.

Publisert: 03.10.20 kl. 05:07

