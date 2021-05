DØD: En av de mange coronadøde i New Dehli blir båret til stedet kroppen skal kremeres. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Tror India nærmer seg smittetopp

De offisielle tallene sier at 20 millioner indere nå har blitt smittet av coronaviruset. Eksperter tror det faktiske tallet i det kriserammede landet kan være opp til ti ganger høyere.

For 12. dag på rad har India rapportert om flere enn 300.000 nye coronatilfeller. Mandagens tall for de siste 24 timene stoppet på 368.147. Det betyr at når nye tall kommer i morgen vil landet ha passert 20 millioner tilfeller.

Men det er de offisielt registrerte. Lenge har det blitt snakket om at mørketallene kan være betydelige. Nå melder Reuters at medisinske eksperter anslår de reelle tallene til å være mellom fem og ti ganger høyere enn de offisielle.

Det betyr i så fall potensielt at vanvittige 200 millioner indere har, eller har hatt, viruset.

Totalt bor det 1,35 milliarder mennesker i landet.

Og dersom registrerte smittetilfeller er underrapportert vil det garantert også gjelder dødsfall. Det siste døgnet ble det registrert rundt 3400 døde. Totaltallet er nå på nesten 220.000 døde.

Landet er for øyeblikket hardest rammet i verden av coronaviruset.

Glimt av håp

Et glimt av håp ble likevel rapportert mandag ettersom antallet tilfeller i forhold til hvor mange tester som ble tatt gikk ned for første gang siden 15. april.

Et forskningsteam som rådgir indiske myndigheter har ved hjelp av en matematisk modell kommet frem til at India når sin coronabølgetopp en gang mellom i dag og onsdag. Det er noe tidligere enn først antatt, og skyldes at viruset har spredd seg raskere enn forventet.

KREMASJON: Flere kremasjonsbål er satt i gang utenfor byen Bengaluru søndag kveld. Foto: SAMUEL RAJKUMAR / Reuters

De høye tallene til tross, statsminister Narendra Modi har vært nølende til å stenge ned landet, fordi regjeringen hans frykter de økonomiske konsekvensene. Flere lokalmyndigheter har likevel innført enkelte restriksjoner.

– Etter min mening er det bare en nasjonal ordre om at folk må holde seg hjemme og en erklæring av en medisinsk krisesituasjon som kan hjelpe, sier Bhramar Mukherjee, som er epidemiolog ved University of Michigan.

Vil fremskynde vaksinegodkjennelse

Et annet problem i India har vært mangelen på nok vaksiner. Nå diskuterer vaksineprodusenten Pfizer med indiske myndigheter om muligheten for en fremskyndet godkjennelse av deres vaksine i landet.

– Dessverre er ikke vår vaksine registrert i India selv om vår søknad ble sendt for flere måneder siden, sier Pfizer-sjef Albert Bouria, ifølge Reuters.

Samtidig sier Pfizer at de vil donere medisiner til landet for over 70 millioner dollar.

Et av de store problemene i India nå er en prekær mangel på oksygen. Lørdag døde 12 corona-pasienter i New Delhi fordi sykehuset de var innlagt på gikk tom for oksygen.

Ifølge Times of India døde også minst 22 andre pasienter som følge av oksygenmangel på tre andre sykehus i landet i løpet av helgen.

Dette ført til at en domstol har sagt at de vil straffe representanter for myndighetene dersom de ikke klarer å levere oksygentankene som er lovet bort til sykehusene. Nå har 13 opposisjonspartier gått sammen om å be regjeringen starte gratis vaksinering, samt sikre at alle sykehus har nok oksygen.

Situasjonen ved sykehusene er så alvorlig at kritisk syke covid-pasienter ikke får plass, og mange velger å beholde syke slektninger hjemme fordi de tror det gir bedre mulighet til å overleve.