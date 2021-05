Dette bildet, som er gitt ut av det kinesiske nyhetsbyrå Xinhua, viser raketten Long March 5B med en modul til den kinesiske romstasjonen, under oppskyting fra Wenchang 29. april. Foto: Pu Xiaoxu / Xinhua

Rakettdeler på vei mot jorden

Deler av en kinesisk romrakett er ventet å falle på jorden søndag morgen. Ifølge Kina vil vrakdeler trolig ende opp i Middelhavet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

29. april sendte Kina opp en modul til sin siste romstasjon. Etter at hovedmodulen var koblet av fra raketten Long March 5B, kom raketten inn i en bane som gjør at den vil falle ned mot jorda.

Klokken 04.30 norsk tid melder Reuters at raketten trolig vil bryte gjennom jordas atmosfære innen kort tid. De melder også at vrakdeler trolig ende opp i Middelhavet.

Tidligere beregninger viste at den kinesiske raketten vil treffe mellom 41,5 sydlige breddegrad og 41,4 nordlige breddegrad, ifølge fagsjef for romovervåkning, Yngvild Linnea Andalsvik ved Norsk romsenter.

I dette området ligger storbyer som New York, Beijing, Mumbai og Sydney.

Og raketten er ikke akkurat lett. Ifølge Andalsvik veier hoveddelen av raketten 18 tonn. Selv om deler av raketten trolig vil brenne opp, kan de tyngste delene veie opp mot 7200 kilo.

– Det er litt vanskelig å vite, fordi man ikke helt vet designet på den. Det er vanskelig å vite hvor mye som brenner opp, og hva som overlever. De bitene som overlever er gjerne metall og ting som ikke brenner opp så fort.

Dersom du vil følge utviklingen selv, har både den amerikanske romkommandoen en oversikt på Space-Track og Aerospace corporation nettsider som oppdateres med den siste informasjonen om rakettens ferd. På denne nettsiden fra Leolabs kan man følge med på hvor raketten passerer over.

FØLGER MED: Fagsjef romovervåkning ved Norsk romsenter, Yngvild Linnea Andalsvik, følger med på hvor raketten beveger seg. Foto: Privat

Treffer trolig søndag morgen

At deler av en rakett treffer jorda i så stor hastighet, er ikke dagligdags.

– Det som er uvanlig er at den største delen av raketten kommer såpass høyt at den kommer i bane. Ofte vil det første steget i de europeiske rakettene falle ned i havet kort tid etter at raketten er skutt opp, sier Andalsvik ved Norsk romsenter til VG.

Det er fortsatt noe usikkert når rakettdelene vil treffe bakken.

– Det er fremdeles en del usikkerhet i estimatet på når den kommer til å falle ned, men det er natt til søndag en gang, som er estimatet nå. Dess nærmere man kommer, dess mer nøyaktig blir estimatene, sier hun.

Det siste estimatet hun har sett, er rundt klokken 04 norsk tid, natt til søndag. Men estimatet har en usikkerhet på flere timer.

Norsk romsenter får sine beregninger fra det europeiske romfartsbyrået (ESA).

Norge er utenfor risikosonen

ESA har skissert en risikosone for hvor raketten kan treffe, som ligger mellom 41,5 nordlige og 41,5 sydlige breddegrad, ifølge CNN.

– Man vet at den ikke kan gå lenger nord eller sør enn det. Og så vil det vise seg når det nærmer seg, hva de siste banene er. Den går veldig fort rundt jorden, så har man hele veien en usikkerhet, sier Andalsvik.

Raketten bruker omtrent 90 minutter på en runde rundt Jorden. De siste timene før vil de kunne forutsi mer presist hvor bitene treffer.

– Etter hvert vil tidsintervallet man estimerer at den lander innen, innsnevre seg. Så har man kontroll på hvor den vil passere over på disse tidspunktene, forklarer fagsjefen.

– Det er ingen mulighet for at den kan falle ned i Norge?

– Nei. Og det er viktig å få fram!

Cirka 18 tonn

– Hvor stor er denne delen av raketten? Kan den skade noen?

– Den er estimert til cirka 18 tonn. Underveis vil deler av den brenne opp. Siden den er så stor, så vil noen deler av den også komme ned til bakken.

Andalsvik forteller at store deler av raketten mest sannsynlig vil brenne opp, men at metalldeler med høyt smeltepunkt kan forbli intakte.

Disse delene kan potensielt sett gjøre stor skade, men – sannsynligheten er lav. De største områdene raketten kan treffe, er ubebodde områder eller hav.

– Hvor store tror du de største bitene vil være?

– Tommelfingerregelen er at mellom 20 og 40 prosent av raketten overlever gjennom atmosfæren.

– Men det høres jo ikke helt forsvarlig ut. Er det det?

– Det er nok en kalkulert risiko fra Kina sin side. De er jo klar over at risikoen er svært liten.

– En forferdelig fart

Iver Håkon Brevik er fysiker og professor i mekanikk.

Han forteller at rakettens fart mot jorden – mål til opp mot 28.000 kilometer i timen, er en «forferdelig fart».

– Et fly går opp mot 900 kilometer i timen, sier han.

Brevik forklarer at farten øker ytterligere når noe faller mot jorda – til tross for at friksjonen vil bremse noe.

– Det er ikke noe godt å få det ned i nabolaget, sier han.

USAS forsvarsminister: Håper den havner i havet

USAS forsvarsminister har ifølge BBC fulgt situasjon nøye. Det amerikanske forsvarsdepartementet håper delene av raketten lander et ubebodd sted.

– Vi håper den lander et sted hvor den ikke skader noen, sier USAS forsvarsminister Lloyd Austin til BBC, og fortsetter:

– Forhåpentligvis i havet, eller noe sånt.

HÅPER PÅ HAVET: USAS forsvarsminister Lloyd Austin håper rakett-restene ikke vil skade noen – og krysser fingrene for at den havner i havet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Dette er andre gangen Kina skyter opp en rakett hvor deler lander på jorda. Ifølge Yngvild Linnea Andalsvik ved Norsk romsenter havnet restene den forrige raketten i havet utenfor Elfenbenkysten.

Jonathan McDowell, som er tilknyttet det astrofysiske instituttet Harvard, Smithsonian Center for Astrophysics, mener Kina viser uaktsomhet.

– Det blir faktisk sett på som uaktsomhet, sier han til BBC.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, sier Kina følger rakettens bevegelse nøye.

– Sannsynligheten for at denne prosessen forårsaker skade på bakken er ekstremt lav, sier han til Reuters.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det i tittelen at rakettdeler på 18 tonn trolig treffer jorden i natt. Det riktige er at deler av raketten på 18 tonn er ventet å treffe jorden. Dette ble endret 09.05.21 klokken 00.15.