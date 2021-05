Dette bildet, som er gitt ut av det kinesiske nyhetsbyrå Xinhua, viser raketten Long March 5B med en modul til den kinesiske romstasjonen, under oppskyting fra Wenchang 29. april. Foto: Pu Xiaoxu / Xinhua

NASA om kinesisk romfart: − Når ikke forsvarlige standarder

Den kinesiske raketten som har falt ukontrollert mot jorda, gikk tidlig søndag morgen i oppløsning over Indiahavet. NASA mener hendelsen tyder på at kineserne ikke har kontroll på sine romrester.

29. april sendte Kina opp en modul til sin siste romstasjon. Etter at hovedmodulen var koblet av fra raketten Long March 5B, kom raketten inn i en bane som gjorde at den vil falle ned mot jorda.

Tidligere beregninger viste at den kom til å treffe mellom 41,5 sydlige breddegrad og 41,4 nordlige breddegrad, ifølge fagsjef for romovervåkning, Yngvild Linnea Andalsvik ved Norsk romsenter.

I disse områdene ligger storbyer som New York, Beijing, Mumbai og Sydney.

Det har derfor vært knyttet stor spenning til hvor vrakdelene ville havne.

Og tidlig søndag morgen fikk vi svaret: Like etter klokken 04 kom raketten inn i atmosfæren over Middelhavet, og restene av raketten som ikke hadde brent opp på veien havnet i Indiahavet.

I etterkant av hendelsen retter NASA krass kritikk mot kinesisk romfart.

– Romfartsnasjoner må minimere risikoen for mennesker og eiendom på jorden ved gjeninnføring av romobjekter og maksimere gjennomsiktighet om disse operasjonene. Det er tydelig at Kina ikke klarer å oppfylle ansvarlige standarder for romrester, skriver NASA-sjef Bill Nelson i en uttalelse søndag morgen.

– Det er avgjørende at Kina og alle romfartsnasjoner og kommersielle enheter handler ansvarlig og gjennomsiktig i verdensrommet for å sikre sikkerhet, stabilitet, sikkerhet og langsiktig bærekraft for ytre romaktiviteter.

HAR FULGT MED: Fagsjef romovervåkning ved Norsk romsenter, Yngvild Linnea Andalsvik, har fulgt med på hvor raketten har beveget seg. Foto: Privat

VG snakket med fagsjef ved romovervåkning ved Norsk romsenter, Yngvild Linnea Andalsvik lørdag - før det var klart hvor raketten ville ende. Da sa hun følgende:

– Det er vanskelig å vite hvor mye som brenner opp, og hva som overlever. De bitene som overlever er gjerne metall og ting som ikke brenner opp så fort, sa hun.

At deler av en rakett treffer jorda i så stor hastighet, er ikke dagligdags.

– Det som er uvanlig er at den største delen av raketten kommer såpass høyt at den kommer i bane. Ofte vil det første steget i de europeiske rakettene falle ned i havet kort tid etter at raketten er skutt opp, sier Andalsvik.

Cirka 18 tonn

– Hvor stor er denne delen av raketten? Kan den skade noen?

– Den er estimert til cirka 18 tonn. Underveis vil deler av den brenne opp. Siden den er så stor, så vil noen deler av den også komme ned til bakken.

Andalsvik forteller at store deler av raketten mest sannsynlig vil brenne opp, men at metalldeler med høyt smeltepunkt kan forbli intakte.

Disse delene kan potensielt sett gjøre stor skade, men – sannsynligheten er lav. De største områdene raketten kan treffe, er ubebodde områder eller hav.

– Hvor store tror du de største bitene vil være?

– Tommelfingerregelen er at mellom 20 og 40 prosent av raketten overlever gjennom atmosfæren.

– Men det høres jo ikke helt forsvarlig ut. Er det det?

– Det er nok en kalkulert risiko fra Kina sin side. De er jo klar over at risikoen er svært liten.

– En forferdelig fart

Iver Håkon Brevik er fysiker og professor i mekanikk.

Han forteller at rakettens fart mot jorden – mål til opp mot 28.000 kilometer i timen, er en «forferdelig fart».

– Et fly går opp mot 900 kilometer i timen, sier han.

Brevik forklarer at farten øker ytterligere når noe faller mot jorda – til tross for at friksjonen vil bremse noe.

– Det er ikke noe godt å få det ned i nabolaget, sa han til VG før det var kjent hvor den kom til å lande.

HÅPET PÅ HAVET: USAS forsvarsminister Lloyd Austin håper rakett-restene ikke vil skade noen – og krysset fingrene for at den ville havne i havet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Dette er andre gangen Kina skyter opp en rakett hvor deler lander på jorda. Ifølge Andalsvik havnet restene den forrige raketten i havet utenfor Elfenbenkysten.

Jonathan McDowell, som er tilknyttet det astrofysiske instituttet Harvard, Smithsonian Center for Astrophysics, mener Kina viser uaktsomhet.

– Det blir faktisk sett på som uaktsomhet, sier han til BBC.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, sa lørdag at de fulgte rakettens bevegelse nøye.

– Sannsynligheten for at denne prosessen forårsaker skade på bakken er ekstremt lav, sier han til Reuters.

