Liz Cheney: − Vil gjøre alt som står i min makt for å holde Trump unna Det ovale kontor

Liz Cheney holdt i natt en nådeløs tale mot Donald Trump og sine republikanske kolleger som støtter hans udokumenterte påstander om valgjuks. Nå er hun fratatt sin lederstilling i Det republikanske partiet.

Det melder Reuters og flere amerikanske medier. Avgjørelsen, som ble tatt i form av en avstemning bak lukkede dører, var ventet etter at Cheney har gått hardt ut mot USAs tidligere president Donald Trump.

Hun stemte i tillegg for å stille Trump for riksrett, fordi hun mener han oppildnet tilhengeres angrep på Kongressen 6. januar i år.

Like etter at det ble klart at Cheney miEr det ster sin lederstilling fortsetter hun ifølge ABC News å gå i strupen på Trump.

– Jeg vil gjøre alt som står i min makt for å sikre at den tidligere presidenten aldri igjen kommer i nærheten av Det ovale kontor, sier hun, og sikter til den amerikanske presidentens kontor i Det hvite hus.

Trump selv har allerede gitt sin kommentar til sparkingen:

– Liz Cheney er et bittert, forferdelig menneske, skriver han i en uttalelse, hvor han også hevder at hun bare snakker Demokratene sin sak og at hun ikke har bidratt med noe godt for landet.

Trump skriver at han så talen hun holdt i Representantenes hus, det ene av den amerikanske kongressens to kamre, natt til onsdag. Der langet Cheney ut mot partiet og støttespillerne til ekspresident Donald Trump. Samt mot Trump selv.

EKSPRESIDENT: Donald Trump fikk bare én periode som USAs president. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– Å forholde seg taus og å ignorere løgnen gjør at løgneren oppmuntres. Jeg kommer ikke til å sitte stille og se på mens andre leder vårt parti i en retning der man forlater lovens regler og slår seg sammen med den tidligere presidenten og hans korstog for å underminere vårt demokrati.

Wyoming-representanten har inntil nå innehatt den tredje mektigste posisjonen i Det republikanske partiet i huset. Det blir det trolig en slutt på i dag. Etter alle solemerker kommer et flertall av hennes partikolleger til å erstatte henne med Trump-lojalisten Elise Stefanik.

Årsak: Hun stemte for å stille tidligere president Donald Trump for riksrett fordi hun mener han oppildnet til sine tilhengeres angrep på Kongressen 6. januar i år, samt at hun er blant relativt få republikanske politikere som våger å kalle Trumps udokumenterte påstander om valgjuks i presidentvalget i november i fjor for usanne.

– Villedet

– Millioner av amerikanere har blitt villedet av den tidligere presidenten. De har bare hørt hans ord, men ikke sannheten mens han fortsetter å underminere vår demokratiske prosess, ved å så tvil om demokratiet i det hele tatt fungerer, fortsatte Cheney fra talerstolen.

At Trump fortsetter å lire av seg påstander om valgjuks, til tross for at domstol etter domstol avviste hans påstander i etterkant av fjorårets valg og til og med hans egen justisminister gikk ut og sa det ikke fantes bevis for juks, er det liten tvil om.

Senest forrige uke sendte ekspresidenten ut en kort uttalelse der han skrev at «det bedragerske presidentvalget i 2020 vil fra denne dagen være kjent som DEN STORE LØGNEN».

Det er et uttrykk hans kritikere for lengst har tatt i bruk om hans udokumenterte påstander om valgjuks.

DEMONSTRASJON: Bildet er fra et arrangement i Liz Cheneys, avbildet på plakaten mannen holder opp, hjemstat Wyoming i januar. Trump-tilhengere med plakater som blant annet oppfordret å stille henne for riksrett viser sin misnøye med at hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett. Foto: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cheney sier hun ser på Trump som en trussel USA aldri før har opplevd.

– En tidligere president som fremprovoserte et voldelig angrep mot Kongressen i et forsøk på å stjele valget har fortsatt sine aggressive forsøk på å overbevise amerikanere om at valget var stjålet fra ham. Han risikerer å hisse opp til mer vold.

Handler om mer enn Trump

USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby fortalte VG i helgen at maktkampen som nå pågår i Det republikanske partiet handler om langt mer enn bare Liz Cheney og Donald Trump.

Det handler om partiets sjel og om USAs demokrati, mener han.

Melby sier at for å forstå det som nå skjer i det republikanske partiet må man ta utgangspunkt i at USA befinner seg i en overgangsfase fra å ha vært dominert av hvite anglo-protestant-grupper til å bli et genuint multikulturelt samfunn.

Koblet sammen med økonomiske og sosiale problemer innebærer dette at landet nå har fått en innbitt politisk polarisering mellom de som sloss mot endring og de gruppene som representerer endring. Førstnevnte gruppe oppfatter dette som en kamp for deres eksistens. De frykter at «deres» USA er i ferd med å bli tatt fra dem. Trump har klart å bli et ikon for denne gruppen, og de dominerer nå Det republikanske partiet, forklarer Melby.

– Gitt denne bakgrunnen fremstår det innen denne gruppen som sannsynlig når Trump hevder at representantene for endring også har stjålet presidentvalget i november, og stormingen av Kongressen ses på som et legitimt uttrykk for dette syn, sier han.

Autokratisk retning

Ifølge seniorforskeren har denne gruppen klare antidemokratiske tendenser:

– Med deres øyne er det nå så mye på spill at demokratiske normer og spilleregler ikke lenger er tilstrekkelige instrumenter for å nå deres mål om å stoppe forandringen.

Melby mener derfor at striden rundt Cheney dreier seg således om mye mer enn henne og Trump.

– Det dreier seg i virkeligheten om det republikanske partiet fortsatt skal være en del av det amerikanske demokratiet, eller om partiet heretter vil være dominert av en autokratisk retning.

At Liz Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, i dag trolig blir stemt ut av partiledelsen mener USA-eksperten er et klart tegn på at det er det siste som er i ferd med å skje.