RAKETTER: Israelere løper i dekning etter et raketter er blitt skutt fra Gaza mot Jerusalem. Foto: Ariel Schalit / AP

Raketter skal ha landet i Jerusalem

OSLO / BEIRUT (VG) Mandag har det blitt skutt raketter fra Gazastripen mot Jerusalem. Det er usikkert om de har forårsaket skade.

Publisert: Nå nettopp

Lyden av luftvernsirener lød kort tid etter at Hamas ga israelske myndigheter frist til klokken 16.000 med å trekke soldater og politifolk vekk fra al-Aqsa-moskeen i okkuperte Øst-Jerusalem.

Hamas sier i en uttalelse at rakettangrepet fra Gazastripen mot Jerusalem var et svar på israelske «forbrytelser og aggresjon».

Ifølge den israelske TV-kanalen Channel 13 skal flere raketter ha landet i Jerusalem, melder Reuters.

Den israelske hæren kunngjorde mandag at de utsetter en stor militærøvelse for å forberede seg på en eventuell eskalering i konflikten mellom palestinere og israelere i Jerusalem, skriver Reuters.

På Gazastripen sa en talsperson for Hamas at en samlet ledelse for væpnede palestinske styrker har gitt Israel et ultimatum om å trekke ut sikkerhetsstyrker fra området rundt al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem innen klokken 16.00.

Tidligere på dagen skal det ha oppstått sammenstøt mellom sikkerhetsstyrkene og palestinere samlet ved moskeen.

De voldelige sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker har rast i flere dager. Uroen rundt helligdommene i gamlebyen i det annekterte Øst-Jerusalem er den verste på flere år, skriver NTB.

Ifølge palestinske Røde halvmåne har 305 palestinere blitt såret i møte med israelske sikkerhetsstyrker – syv av dem skal være kritisk skadet, mens 21 israelske politifolk har blitt skadet – tre av dem med behov for behandling på sykehus, skriver BBC.

VG oppdaterer saken.