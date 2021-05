RAKETTER: Israelere løper i dekning etter et raketter er blitt skutt fra Gaza mot Jerusalem. Foto: Ariel Schalit / AP

Raketter avfyrt fra Gaza skal ha landet i Jerusalem

BEIRUT/OSLO (VG) Mandag har det blitt skutt raketter fra Gazastripen mot Jerusalem. Israel har skutt raketter tilbake mot Gaza, ifølge palestinske medier.

Lyden av luftvernsirener lød kort tid etter at Hamas ga israelske myndigheter frist til klokken 16.00 med å trekke soldater og politifolk vekk fra al-Aqsa-moskeen i okkuperte Øst-Jerusalem.

Hamas sier i en uttalelse at rakettangrepet fra Gazastripen mot Jerusalem var et svar på israelske «forbrytelser og aggresjon».

Forrige gang raketter traff Jerusalem var i 2014.

Ifølge den israelske avisen Haaretz sier den israelske hæren at minst syv raketter ble avfyrt fra Gaza mot Jerusalem. En av dem skal ha blitt skutt ned av det israelske rakettforsvaret.

Flere eksplosjoner skal ha blitt hørt i byen, men det er foreløpig uklart om de forårsaket skader.

Ved 17.45 tiden melder palestinske medier at Israel har besvart rakettangrepet og skyter raketter mot Gazastripen – angrepet skal ha forårsaket skader nord i det palestinske området.

Ifølge den israelske hæren flere raketter blitt skutt fra Gaza mot Sør-Israel, og et sivilt kjøretøy skal ha blitt truffet av en rakett – en person skal være skadet.

Tidligere på dagen på Gazastripen sa en talsperson for Hamas at en samlet ledelse for væpnede palestinske styrker hadde gitt Israel et ultimatum om å trekke ut sikkerhetsstyrker fra området rundt al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem.

Det skjedde etter at det skal ha oppstått sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere samlet ved moskeen.

Den israelske hæren kunngjorde mandag at de utsetter en stor militærøvelse for å forberede seg på en eventuell eskalering i konflikten mellom palestinere og israelere i Jerusalem, skriver Reuters.

Ifølge palestinske Røde halvmåne har 305 palestinere blitt såret i møte med israelske sikkerhetsstyrker – syv av dem skal være kritisk skadet, mens 21 israelske politifolk har blitt skadet – tre av dem med behov for behandling på sykehus, skriver BBC.

Kaster ut palestinere

De voldelige sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker har rast i flere dager, som følge av utkastelsen av palestineske beboere i Jerusalem. Utkastelsen er blitt protestert kraftig mot av palestinske grupper verden over.

Flere palestinske familier frykter å miste hjemmene sine i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem til fordel for israelske bosettere. Familier frykter å miste hjemmene sine etter en rettsavgjørelse i israelsk tingrett, som har besluttet at gruppen av bosettere kan tilegne seg familienes hjem. Saken er anket til høyesterett, som denne uken kommer med sitt svar.

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggere i nabolaget kan ikke godta at dette er deres jord, dette er vår jord, sa 77 år gamle Nabeel al-Kurd, en av dem som trues med å bli kastet ut.

Uroen rundt helligdommene i gamlebyen i det annekterte Øst-Jerusalem er den verste på flere år, skriver NTB.

FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland, som er fra Norge, har også kritisert Israel sin håndtering de siste dagene.

– Jeg oppfordrer Israel til å stanse rivingen av hus og utkastelsene i tråd med forpliktelsene i folkeretten, sier han til NTB.

Israel annekterte Øst-Jerusalem sammen med resten av Vestbredden i 1967 og annekterte byen. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.