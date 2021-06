I GANG MED GJENÅPNINGEN: Folk går tur i Singapores finansdistrikt 25. juni. Landet er et av Sørøst-Asias ledende handels- og finanssentre. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Vil slutte å telle smittetilfeller: Slik er Singapores nye corona-plan

I den «nye normalen» vil man kunne leve med corona på nesten samme måte som med influensa, tror myndighetene i bystaten.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Nå er det 18 måneder siden pandemien startet, og vårt folk er slitne. Alle spør: Når og hvordan vil pandemien ta slutt? skriver helseminister Ong Ye Kung, finansminister Lawrence Wong og handels- og industriminister Gan Kim Yong i en kronikk i avisen The Straits Times.

Her forteller de at Singapore er godt i gang med å legge en plan for en ny hverdag, en hverdag hvor man rett og slett må leve med coronaviruset fremfor å tro at man skal kunne utrydde det.

Hovednøkkelen er å få minst to tredjedeler av befolkningen vaksinert, skriver ministrene. De ser også på muligheten for å utarbeide et årlig vaksinasjonsprogram i tilfelle det blir behov for påfyll i fremtiden.

– Vi kan ikke få den utryddet, men vi kan snu pandemien til noe som er mye mindre truende, som for eksempel influensa, munn- og klovsyke eller vannkopper, og fortsette med livene våre.

IGJEN LOV Å SPISE UTE: Lunsj på Amoy Street Food Centre i Singapore 21. juni, etter at fase to av gjenåpningen ble iverksatt 19. juni. Foto: WALLACE WOON / EPA

Reising og hurtigtesting

De tre ministrene skriver at Singapore derfor i «nær fremtid» kan komme til å håndtere pandemien på en annen måte enn nå. Slik ser de for seg den nye normalen:

Smittede personer som er vaksinert vil få mildere symptomer og skal kunne oppholde seg hjemme istedenfor på sykehus.

I stedet for å telle smittetilfeller hver eneste dag, vil man se på konsekvensene av smitten: Hvor mange blir alvorlig syke? Hvor mange må legges inn på sykehus? Dette ligner tilnærmingen landet i dag har til influensa, skriver ministrene.

Ingen massiv smittesporing eller karantene hver gang et nytt smittetilfelle oppdages. I stedet skal folk kunne teste seg jevnlig og før de for eksempel skal delta i store arrangementer med nye og bedre hurtigtester.

Folk vil igjen kunne samles i store grupper, og man skal kunne gjennomføre arrangementer som parader under nasjonaldagen og nyttårsfeiringer.

Folk vil ha muligheten til å reise, i alle fall til land som også har klart å kontrollere viruset. Landene vil kunne ha mulighet til å godkjenne hverandres vaksinasjonspass. Dersom reisende tester negativt før avreise og ved ankomst, kan de slippe karantene.

fullskjerm neste I FRILUFT: Folk på sykkeltur i Gardens by the Bay i Singapore 14. juni

Satset på null smittetilfeller

Forslaget innebærer en drastisk endring av strategi for Singapore, som har hatt en «nullvisjons-strategi» når det kommer til coronaviruset. Det sørøstasiatiske landet har svært strenge smitteregler både når det kommer til sosiale samlinger, bruk av munnbind, smittesporing, karantene og reising, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Fremveksten av nye og mer smittsomme virusvarianter gjør imidlertid at målet om null smittetilfeller blir nesten umulig å oppnå på lang sikt, skriver ministrene i The Straits Times.

Singapores nye plan kan ifølge CNN bli en modell for andre land i regionen som har satset kraftig på å holde coronaviruset unna samfunnet.

Den siste tidens delta-utbrudd i Australia, har for eksempel skapt debatt om hvor lenge denne strategien vil være holdbar: På litt over en uke har landet gått fra en nesten coronafri hverdag til nedstengning for rundt halve befolkningen i flere delstater og territorier.

Vaksiner og nye test-systemer

Den 19. juni trådte fase to av gjenåpningen i Singapore i kraft. Da ble det blant annet igjen lov å spise ute, og besøke strender, lekeplasser, treningssentre og svømmehaller. Fra 13. juli åpner også deler av landets turistnæring opp, med muligheten for å booke såkalt «staycation» på hotell og å delta på organiserte rundturer.

Til sammen er det meldt om 62.563 smittetilfeller og 36 dødsfall knyttet til pandemien i Singapore siden pandemiens start.

Så langt har over 50 prosent av Singapores befolkning på 5,7 millioner fått minst én dose av enten Pfizer eller Moderna, mens over 34 prosent er fullvaksinert.

I tillegg til vaksinering, skriver helseminister Ong Ye Kung, finansminister Lawrence Wong og handels- og industriminister Gan Kim Yong at nye og hurtigere testmetoder, utviklingen av behandlingsmetoder og folks villighet til å følge enkle smittevernregler vil bli viktig for landets vei mot en ny corona-hverdag.

De viser blant annet til utviklingen av en test som skal kunne måle om du har coronaviruset kun ved hjelp av pusten din. Åndedrettsprøven skal kunne gi resultater på få minutter.

– Historien har vist at alle pandemier en gang tar slutt. Vi må ta i bruk all vår energi, ressurser og kreativitet for at overgangen til det ønskede sluttresultatet skal skje så raskt som mulig. Vitenskap og menneskenes oppfinnsomhet vil til slutt vinne over covid-19, avslutter de.