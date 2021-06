GÅR AV: Britenes helseminister Matt Hancock. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

Storbritannias helseminister går av etter kyssebilde

Storbritannias helseminister Matt Hancock trekker seg, melder britiske medier.

Av Hanna Haug Røset

Hancock har vært i hardt vær etter at britiske medier publiserte overvåkningsbilder av at han kysser sin sjefrådgiver. Hancock er gift med en annen kvinne, men kritikken har handlet om at kysset var et brudd på smittevernreglene.

Bildene skal være fra 6. mai, mer enn en uke før reglene for sosial distanse for folk fra forskjellige husstander ble opphevet.

Den tidligere ministeren har tidligere beklaget hendelsen og sagt at han «er veldig lei seg».

– Jeg forstår at jeg brøt retningslinjene for sosial distansering i denne situasjonen. Jeg har skuffet folk, og er dypt lei for det, sa han.

Ifølge BBC skriver Hancock nå i et brev til statsministeren at regjeringen «skylder folket som har ofret så mye i denne pandemien å være ærlig når vi har sviktet dem».

Videre gjentar han at beklager å ha brutt «anbefalingene».

Bildene av Hancock kom først på trykk i den britiske tabloidavisen The Sun, som hevder han og rådgiveren har kjent hverandre siden de studerte sammen på Oxford for nærmere 20 år siden.

