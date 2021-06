forrige













Oppdaget gutt i rasrestene i Miami: − Han stakk hånden opp av ruinene

Nicholas Balboa forteller at han oppdaget et barn i ruinene etter at store deler av en boligblokk raste sammen natt til torsdag. Over 70 boenheter ble skadet eller ødelagt mens folk sov.

Det var i Surfside i Florida deler av en boligblokk kollapset i 02-tiden natt til torsdag. Store nødmannskaper rykket ut.

Torsdag morgen ble det klart at minst én person er omkommet og minst ti behandlet for skader. To er kjørt til sykehus. Redningsarbeidet i ruinene pågår stadig og myndighetene venter flere dødsfall, ifølge Miami Herald.

Miami Beach Police oppgir adressen 8777 Collins Avenue og NBC skriver at dokumenter viser at bygningen er fra 1981 og rommer over 130 boenheter.

BYGNING: Deler av bygning 8777 merket i rødt på dette utsnittet fra statelittbildet har rast. Foto: Skjermdump Google Maps

Oppdaget gutt i ruinene

Nicholas Balboa bor i nærheten og gikk tur med hunden rundt halv to natt til torsdag da han kjente bakken skjelve og så skyer av støv og skrap. Han forteller til CNN at han og en annen mann gikk til baksiden av bygningen og hørte noen skrike.

SAVNEDE: En mann venter på nyheter om sine savnede slektninger, ifølge AP. Foto: Wilfredo Lee / AP

– Til slutt kom jeg nær nok til at jeg kunne høre ham og han sa «Kan du se hånden min?». Han stakk hånden opp av ruinene og jeg kunne se ham vifte med hånden og fingrene, sier han.

Balboa og mannen fikk hentet en politimann og andre redningsmannskaper kom til. Gutten skal ha vært fastklemt under en madrass og en sengeramme, men ble trukket ut.

CBS melder at de har fått informasjon om at en 10-årig gutt er reddet ut av massene. NBC har video av en gutt som reddes ut fra ruinene, men det er uklart om dette er samme person.

RAST: Store deler av bygningen ned mot stranden raste sammen natt til torsdag. Foto: Miami-Dade Fire Rescue

På spørsmål fra CBS torsdag morgen om myndighetene vet hvor mange som befant seg inne i bygningsdelen som raste, svarer Surfside-ordfører Charles W. Burkett:

– Det vet vi ikke, men vi har ingen grunn til å tro at den ikke var stort sett full. Vi har sannsynligvis en tredjedel eller mer av bygningen som har kollapset som en pannekake.

KATASTROFE: Surfside-ordfører Charles W. Burkett på åstedet torsdag. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA

Sjef for Miami-Dade Emergency Management, Frank Rollason, sier til Miami Herald like etter klokken 08 lokal tid at nødetatene tror de har evakuert alle overlevende fra den gjenværende bygningen. Han sier over 70 boenheter er ødelagt eller skadet.

– Alle som er i live er ute av bygningen, sier han til avisen.

Den assisterende brannsjefen i Miami-Dade oppgir at 35 mennesker er evakuert fra bygningen.