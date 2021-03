VELGER: En kvinne i Maryland ga sin forhåndsstemme ved fjorårets presidentvalg. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Stemmerettsekspert: − Det er nå eller aldri for det amerikanske demokratiet

Donald Trump er borte fra Det hvite hus og mye av kaosstøvet har lagt seg i Washington, D.C. Men ute i delstatene pågår det nå en kamp som kan få enorme konsekvenser for USA.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ja, du kan faktisk si at det er et «nå, eller aldri» for det amerikanske demokratiet.

Slik avslutter David Daley det halvtimes lange intervjuet med VG på telefon fra Massachusetts i USA.

Han er seniorrådgiver for den partiuavhengige organisasjonen Fair Vote, som jobber for et mer rettferdig valgsystem i landet, og han har skrevet to bøker om temaet.

Nå er han blant de mange som er bekymret for etterdønningene av Donald Trumps udokumenterte påstander om valgjuks ved fjorårets presidentvalg.

EKSPRESIDENT: Donald Trump vinker farvel i det han forlater Det hvite hus for siste gang, 20. januar i år. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Til tross for at Trump og co. gikk til domstolene en rekke ganger ble det aldri lagt frem beviser for påstandene. Til og med hans egen justisminister sa at det ikke var noe som tydet på at det hadde pågått juks i en skala som kunne ha påvirket valget.

– Bruker løgn om valgjuks

Det har ikke hindret republikanske delstatspolitikere over hele USA fra å argumentere for at man nå må endre på valglovene, for å gjenopprette tilliten til systemet.

– De hevder de ønsker å gjøre valgene tryggere, men realiteten er at de bruker løgnen om valgjuks, som altså ikke forekom, for å rettferdiggjøre disse aggressive lovforslagene, som har som mål å gjøre det vanskeligere å stemme ved valg, forklarer Daley.

les også Slik manipuleres valg i USA

Fra årsskiftet og frem til utgangen av februar hadde politikere i 43 av de 50 delstatene ifølge The Brennan Center lagt frem mer enn 250 slike lovforslag.

– Nesten utelukkende, om ikke samtlige, av disse kommer fra republikanerne, sier Daley.

Med så mange forslag så er det naturlig nok en variasjon i hva de inneholder, men ifølge ekspertene VG har snakket med er det noen ting som går igjen.

De handler i korte trekk om å gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, ha færre valglokaler og strengere ID-krav. Felles for dem er at de handler om å gjøre det vanskeligere å avlegge stemme.

STEMMEKØ: Velgere i kø for å forhåndsstemme i Decatur, Georgia i oktober i fjor. Foto: Ben Gray / Atlanta Journal-Constitution

Vendepunkt

I stater der Republikanerne styrer, som Georgia, Arizona og Texas, vil disse forslagene trolig bli vedtatt. Torsdag kveld skjedde nettopp det i Georgia.

De to førstnevnte statene snudde Joe Biden og Demokratene ved fjorårets valg. Både ved presidentvalget og i valget til Senatet. Demokratene har også stadig kommet nærmere å vinne valg i Texas de siste årene.

David Schultz, professor ved Hamline University i Minnesota og en av USAs mest respekterte eksperter på valglover, mener republikanerne bruker Trumps ubegrunnede valgjukspåstander som en unnskyldning for å gjøre valglovene strengere i et forsøk på å forhindre at demografiske endringer i mange delstater skal stoppe dem fra å komme til makten.

– Det er blitt færre av de klassiske republikanske velgerne, hvite mennesker uten høyere utdanning, og flere fargede og høyt utdannede. Demografien jobber mot det Republikanske partiet. Det som skjedde i Georgia ved forrige valg kan sees på som selve vendepunktet, forklarer Schultz til VG.

«Kirurgisk målrettet mot fargede»

Både han og Daley mener det er særlig fargede velgere som vil bli rammet i de statene der forslagene blir til faktiske lover. Og det, sier de, er ikke tilfeldig. Sistnevnte gir følgende eksempel:

– I Georgia vil man for eksempel ha slutt på forhåndsstemming på søndager. Vi vet at det er mange svarte kirker i sørstatene som frakter velgere til stemmelokalene på søndager.

EKSPERT: David Daley er seniorrådgiver i Fair Vote. Foto: PRIVAT

Daley omtaler lovforslagene som «kirurgisk målrettet mot fargede».

Etter den amerikanske borgerkrigen oppsto de såkalte «Jim Crow»-lovene i sørstatene. Også de hadde som mål å hindre svarte fra å stemme. De lovene var, ifølge Daley, ofte i sin banalitet enkle å gjennomskue for hva de faktisk var. I dag er ting langt mer sofistikert.

–I dag er det «Dr. Jim Crow» med doktorgrad i datavitenskap. De har studert hvilke dager svarte mennesker mest sannsynlig stemmer på og hvilke ID-typer svarte mest trolig ikke har. Det er dagene de nå vil fjerne og ID-ene de nå vil kreve, slår Daley fast.

– Det er ingen tvil om at dette er rasisme, sier Schultz. Han fortsetter:

– Bare se hvem som stemmer på hvilke parti. Nesten 90 prosent av alle svarte stemmer på Demokratene.

PROFESSOR: David Schultz er professor i statsvitenskap og ekspert på valglover. Foto: HAMLINE UNIVERSITY

– Politisk taktikkeri

Dermed er det altså Republikanerne som vil tjene på disse forslagene.

Schultz forklarer at de har velgere som i langt større grad enn Demokratenes møter opp på valgdagen for å stemme. Svarte og fattige, som altså ofte stemmer på Demokratene, har ofte jobber som gjør det vanskeligere for dem. Dermed er Demokratene mer avhengige av at forhåndsstemming er mulig.

At det var mulig i stor grad i 2020 var med på å snu stater som Georgia og Arizona fra å være røde til å bli blå på nasjonalt nivå. Det er nettopp i disse statene, hvor republikanerne styrer på lokalt nivå, at flest nye lovforslag for å stramme inn har blitt lagt frem.

– Det er klart at dette er politisk taktikkeri for å beholde makten. Det føles som om noen har skrudd klokken tilbake, og at vi befinner oss på 1800-tallet igjen. Holdningen er at «dersom vi ikke kan vinne under de eksisterende reglene, så endrer vi reglene», sier Schultz.

Han er bekymret for fremtiden til sitt land.

– Dette er en kamp for et demokrati for alle. Disse forslagene er ikke demokratiske, og det er kjernen her, mener han.

Imponert

Den kampen har Det demokratiske partiet i Kongressen i Washington, D.C. nå tatt opp. I Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen, har de nylig brukt flertallet sitt til å få gjennom en ny valglov som i praksis vil utradere delstatenes egne valglover.

Kort fortalt er det snakk om en lov som vil få konsekvenser for nesten alle ledd av valgprosessen i landet. Den innebærer blant annet nye prosedyrer for inndeling av valgdistrikt og tiltak som skal gjøre det enklere å stemme, ikke vanskeligere. Og ikke minst vil den føre til like valglover for alle delstatene.

Noe man aldri har sett i USA før.

– Det er et veldig imponerende lovforslag, som vil sørge for mer rettferdige valg, mener David Daley i Fair Vote.

KONGRESSEN: USAs nasjonalforsamling i hovedstaden Washington, D.C. Foto: Jostein Matre

Men Demokratene har et stort problem. De må også få forslaget vedtatt i det andre kammeret, Senatet, for at det faktisk skal bli en lov. Det kan bli vanskelig.

På grunn av den såkalte filibuster-regelen i Senatet kreves det nemlig et flertall på minst 60 senatorer. Begge partier har nå 50 representanter hver. Det er svært usannsynlig at noen av republikanerne kommer til å stemme for denne loven.

Muligheten til Demokratene ligger dermed trolig i å fjerne, eller reformere, filibusterregelen. Det kan de gjøre med bare et flertall på 51, som de har ettersom visepresidenten har stemmerett i Senatet dersom en avstemning ellers står likt.

To med mye makt

Men heller ikke dette er gitt at de får til. De to demokratene Joe Manchin og Kyrsten Sinema har nemlig sagt at de ikke ønsker dette. Begge er fra delstater, West Virginia og Arizona, der man helst ikke bør være «for mye» demokrat før man blir valgt bort.

– De to har ekstremt mye makt nå, påpeker Daley.

Han mener det nå er opp til dem å bestemme seg for om de skal stå opp for demokratiet, eller ikke.

Daley forklarer at den strukturelle realiteten i amerikansk politikk er at Republikanerne har en fordel i valg. Bare det faktum at man i år skal tegne om landets valgdistrikter, noe partiet som styrer den enkelte delstat har makten til å gjøre, kan gjøre at de sikrer seg flertallet i Kongressen i 2022.

SENATOR: Kyrsten Sinema er en av to demokrater i Senatet som er skeptiske til å fjerne filibuster-regelen. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Og det uavhengig av hvor mange som faktisk stemmer på de to partiene, fordi man kan tegne distriktene slik at et av partiene tjener uforholdsmessig mye på det.

– Kritisk øyeblikk

David Schultz mener at dersom man med troverdighet skal kunne si at man tror på demokratiet så må man også stemme for denne loven. Han legger ikke skjul på at det trolig er Demokratene som vil tjene på den, men mener det ikke gir partiet noen garantier for valgseire i fremtiden.

– Men uten denne loven vil det være steder der de nesten garantert ikke har sjanse til å vinne.

Lykkes ikke Demokratene nå, og i tillegg taper flertallet i Kongressen, taper de også muligheten til å få gjennom sitt forslag til nasjonal valglov, mener ekspertene.

– Vi er inne i et svært kritisk øyeblikk nå. Dette er en sjelden mulighet. Kanskje den eneste Demokratene har. Lykkes de ikke til vil trolig forsøkene på velgerundertrykkelse i delstatene bare bli verre. Da kan det ta lang tid før Demokratene får flertall igjen. Derfor føles dette som et «nå, eller aldri»-øyeblikk.

– Er det da også «nå, eller aldri» for demokratiet?

– Ja, i forlengelsen kan du si at dette er «nå, eller aldri» for det amerikanske demokratiet, avslutter David Daley.