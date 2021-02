MANHATTAN: Deutsche Banks hovedkvarter i New York ligger på Manhattan. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AF

Trumps bankforbindelse mistet jobben etter regelbrudd

Rosemary Vrablic brøt Deutsche Banks regelverk med ekstern investering hos en av bankens kunder.

Publisert: Nå nettopp

Donald Trumps bankforbindelse i Deutsche Bank måtte slutte i jobben etter at en intern etterforskning avdekket at hun bedrev skjult business med en av bankens kunder, melder The New York Times.

Rosemary Vrablic var i en lederstilling i banken, samtidig som hun kjøpte leilighet til 1,5 millioner dollar i et bygg som selskapet Bergel 715 eide.

Bergel 715 hadde da allerede lånt nesten 200 millioner dollar i Deutsche Bank. Kunden fikk i ettertid også låne flere hundre millioner dollar til.

les også Bannon benådet av Trump: Risikerer likevel svindeltiltale

Den interne etterforskningen til Deutsche Bank ble startet i fjor, etter at The New York Times avdekket at Vrablic og to av hennes kolleger hadde kjøpt dyre leiligheter i en Park Avenue-bygning som Bergel 715 eide.

Trumps svigersønn Jared Kushner har eller hadde eierandeler i dette selskapet, ifølge avisen. Amerikanske banker har normalt restriksjoner mot private forretningsforhold mellom ansatte og kunder.

Deutsche Bank har innrapportert Vrablic til banktilsynet for å ha opprettet et utenforstående selskap for eiendomsinvesteringen.

Vrablic var ifølge Times en av Donald Trumps viktigste bankforbindelser før han ble president. Det skal ha vært hennes overtalelsesevner som fikk bankens ledelse til å gi grønt lys til å låne Trump penger.

Hun var også VIP-gjest under Trumps innsettelse, skriver The New York Times.