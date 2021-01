HJEMME IGJEN: Her er Dan Eliasson på vei hjem fra reisen til Kanariøyene der han feiret jul med familien. Foto: PETER WIXTRÖM / Aftonbladet / TT

Beredskapsjefen i Sverige ber om å få gå av etter sydentur

Den to uker lange juleferien til Gran Canaria skapte reaksjoner innad i Sverige. Nå har Dan Eliasson bedt om å fratre fra stillingen sin som sjef for MSB.

Sjefen for Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige – tilsvarende Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge – har bedt om å få gå av etter at han dro til Kanariøyene i juleferien.

Det opplyser direktoratet i en pressemelding.

– Bakgrunnen for stillingen min er at MSB som myndighet skal ha best mulige forutsetninger for å gjennomføre viktige oppdrag. Det er derfor jeg i dag bedt om å bli flyttet fra fra oppdraget, sier Eliasson i en uttalelse.

I juleferien dro han med familien til Gran Canaria i to uker – midt under pandemien som har rammet Sverige hardt siden mars. Reisen har dermed vakt sterke reaksjoner i landet.

MSB-sjefen har på sin side stått fast ved at reisen var nødvendig.

– Alle har et ansvar for å følge myndighetenes anbefalinger, unngå trengsel og holde smittespredningen nede, sier innenriksminister Mikael Damberg i en kommentar til Aftonbladet.

Tidligere onsdag skal MSB-sjefen ha vært i et møte med Damberg i forbindelse med utenlandsreisen.

I tillegg har Ulf Kristersson, leder av det svenske partiet Moderaterna, har tidligere gått ut med at han krever avskjed fra MSB-sjefen. Det samme har partileder Ebba Busch fra Kristdemokraterna gjort.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Har selv advart mot utenlandsreiser

MSB har sammen med svenske folkehelsemyndigheter jobbet med informasjonsarbeid for å formidle smitterisikoen ved utenlandsreiser.

Dan Eliasson har tidligere forklart at han har en datter som er bosatt i Spania.

– Det viktige er ikke jeg som person. Det viktige er hvordan vi som samfunn håndterer pandemien og at alt fokus er på den utrolig viktig oppgaven sier han.