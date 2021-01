ETTERSPILL: Voldsdramaet i og utenfor kongressbygningen vil bli ettergått av amerikanske myndigheter. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Sikkerhetsansvarlige går av etter Kongress-stormingen

Tre ansvarelige for sikkerheten på Capitol Hill går av, men diskusjonen om hva som skjedde under Kongress-stormingen fortsetter med full styrke.

Totalt fem er døde som følge av stormingen onsdag. Politiets innsats har blitt totalslaktet.

Fredag melder Politico og New York Times at de tre ansvarlige for sikkerheten på Capitol Hill har mistet jobbene sine.

De tre er Capitol-politiets sjef, Steven Sund, sikkerhetsansvarlig i Senatet, Michael Stenger og sikkerhetsansvarlig for Representantenes hus, Paul Irving.

Det er varslet en full granskning av hvordan mobben klarte å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen, både av republikanere og demokrater.

BRUTALT: Først da nasjonalgarden og SWAT-styrker ble satt inn, ble Trump-tilhengerne jaget bort fra kongressområdet. Foto: Julio Cortez / AP

Skal ha sagt nei til hjelp

Tre dager før opptøyene og angrepet skal Capitol-politiet ha blitt kontaktet av Pentagon - det amerikanske forsvarsdepartementet - og spurt om de trengte styrker fra nasjonalgarden.

Capitol-politiet avviste at de hadde behov for assistanse, ifølge kilder i forsvarsdepartementet og folk med inngående kjennskap til saken, skriver nyhetsbyrået AP.

Etter at mobben var i ferd med angripe inne i kongressbygningen, tilbød justisdepartementet å sende inn FBI-agenter. Også dette skal ha blitt avvist.

Det tok fire timer før mobben ble fjernet fra kongressområdet og politiet fikk tilbake kontroll.

– Hvorfor de (Capitol-politiet) ikke var forberedt på det som kunne skje, har jeg ingen anelse om. De ble overmannet, de hadde ikke resursene som skulle til for å være i stand til å beskytte Capitol, sier tidligere politisjef i Washington D.C. Charles Ramsey til The New York Times.

DØDE: Ashli Babbit ble skutt inne i Kongressen idet hun forsøkte å forsere den siste døren inn til kongress-salen. Foto: Privat

Den store mengden av mennesker som deltok på protestmøtet i Washington D.C. onsdag, og det som skjedde etter at president Donald Trump hadde oppfordret titusener av sine ulike tilhengere til å marsjere mot Capitol Hill, har fått mange til å snakke om forskjellen på sikkerheten denne gang og det man så under Black Lives Matter-demonstrasjonen i fjor sommer.

Biden: -fullstendig uakseptabelt

Den gang var majoriteten av demonstrantene afro-amerikanere. Politioppbudet og sikkerheten var så oppgradert at alle tilløp til aggresjon ble umiddelbart slått ned på. Forskjellen på denne demonstrasjonen og Trump-tilhengernes onsdag, er noe flere amerikanske presseorgan og politikere har bitt seg merke i. Også kommende president Joe Biden.

Da Biden torsdag talte til det amerikanske folket, og presenterte USAs neste justisminister Merrick Garland, var ulikhetene i praktiseringen av det amerikanske lovverket noe han viet stor plass til i talen.

– Ikke kom og fortell meg at om dette hadde vært en gruppe «Black Lives Matter» demonstranter, så hadde de blitt behandlet på en annen måte enn den mobben av kjeltringer som stormet Capitol, sa Joe Biden, og fortsatte:

– Vi vet alle at dette er sant. Og det er fullstendig uakseptabelt. Fullstendig uakseptabelt. Det amerikanske folket så det med egne øyne, tordnet mannen som 20. januar er USAs president.