HÅNDJERN: Finansdirektør i Trump Organization, Allen Weisselberg, ble ført bort i håndjern. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Trump Organization tiltalt for flere lovbrudd

OSLO/NEW YORK (VG) Trump Organization og finansdirektør Allen Weisselberg er blitt tiltalt for 15 ulike lovbrudd. – Den politiske heksejakten fortsetter, sier Donald Trump.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere torsdag meldte flere amerikanske medier, deriblant The Wall Street Journal, at Donald Trumps selskap og firmaets finansdirektør er tiltalt i forbindelse med en skatteetterforskning.

Torsdag kveld er det klart at Trump Organization, og finansdirektør Allen Weisselberg, har blitt tiltalt for 15 ulike lovbrudd – blant annet for grovt underslag, svindel, konspirasjon, skatteunndragelse og forfalskning regnskap. Det melder flere amerikanske medier torsdag.

Weisselberg ble ført inn i rettssalen iført håndjern. Ifølge påtalemyndigheten er han ansvarlig blant annet for å ha underslått 1,7 millioner dollar, tilsvarende rundt 15 millioner kroner, i skatt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Skattefusket skal ha pågått i mer enn 15 år.

Erkjenner ikke straffskyld

Finansdirektøren erkjenner ikke skyld for noen av tiltalepunktene, melder nyhetsbyrået AP. Tidligere president Donald Trump ble ikke selv siktet i denne runden.

– Den politiske heksejakten fra de venstreradikale demokratene, hvor New York nå tar over oppgaven, fortsetter, sier Trump ifølge Reuters.

Det var flere pressefolk som hadde møtt opp utenfor tinghuset på Manhattan torsdag ettermiddag, lokal tid.

Weisselberg gikk ut av bygget sammen med advokatene, og hastet inn i en ventende bil. To av advokatene fra Trump-organisasjonen ga en kort pressekonferanse utenfor Tinghuset til oppmøtte medier.

– Dette er politisk. Det er kun påstander, og må prøves i retten, sa advokat Alan Futerfas.

Organisasjonen sier de er svært optimistiske og håpefulle til at tiltalen ikke vil ha betydelig påvirkning på selskapet.

Etterforsket i over to år

Saken er knyttet til urapporterte goder gitt til ledere og andre ansatte om mulig bruk av leiligheter, biler og betaling av skolepenger.

– Han vil kjempe mot disse anklagene i retten, sa advokatene hans, Mary Mulligan og Bryan Skarlatos, tidligere torsdag.

Justisministerens kontor i New York og statsadvokat Cy Vance har i over to år etterforsket selskapet som drives av USAs tidligere president Donald Trump. Etterforskningen fikk i mai status som en kriminaletterforskning.

les også New York-valg kan avgjøre Trumps skjebne

Blant annet har det vært etterforsket om Trump har blåst opp verdien av sine selskaper for å få gunstige lånevilkår og oppgitt en lavere verdi på eiendommene sine for å oppnå lavere skatt.

Ekspresidenten har tidligere sagt at han mener etterforskningen mot ham er politisk motivert.

Trump Organization har sagt i en uttalelse at Weisselberg blir brukt som en brikke i et spill for å sverte den tidligere presidenten.

– Dette er ikke rettferdighet, dette er politikk, hevder selskapet.