MEDFØLENDE: David Corr (70) syns at bjørneangrepet som tok livet av en kvinne og hennes 10 måneder gamle barn, er forferdelig. Foto: Mattis Sandblad, VG

Sorg i Whitehorse: – Første gang jeg hører at et barn er angrepet av bjørn

UTENRIKS 2018-11-30T20:51:08Z

WHITEHORSE (VG) «Alle» i villmarksbyen Whitehorse har sett bjørn, og føler med pelsjegeren som mistet kone og datter i et grizzlyangrep.

Publisert: 30.11.18 21:51 Oppdatert: 30.11.18 22:28

På «Town and Mountain» bar går servitøren Lisa med raske skritt mellom bordene, og bærer øl og store tallerkener med hamburgere og pizza til sultne krogjester.

På veggene henger utstoppede elghoder. Jakt og fiske er populært i byen Whitehorse.

Hun stopper opp, og forteller VG at hele byen er sterkt preget av angrepet på den lille familien mandag.

Mange kjente Valérie Thé​orêt, som jobbet som fransklærer på École Whitehorse Elementary, før hun tok ut permisjon og reiste til hytta i villmarken sammen med datteren og mannen.

– Hun var en virkelig flink fransklærer. Det sier datteren min, som har fått ekstraundervisning av henne. Dette har gått veldig hardt ut over det franske samfunnet her, sier Lisa.

Torsdag ble det holdt minnestund for Thé​orêt og datteren ved den lokale franskkanadiske foreningen i Yukon. Av respekt for familien ba foreningen mediene om å holde seg på avstand under markeringen.

Varslet: Kone og datter drept av bjørn

Det var mandag at politikontoret i det lille tettstedet Mayo mottok et nødsignal. Det kom fra den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt, ved Einarson Lake, 300 kilometer med villmark unna. Han formidlet den grusomme beskjeden om at hans kone og datter var drept av en grizzlybjørn.

Da angrepet skjedde, var Røsholt ute og sjekket fellene i jaktområdet deres. Han støtte på bjørnen omkring 100 meter fra hytta, og var nødt til å skyte den i selvforsvar.

«Alle» har sett bjørn

Tilbake i Whitehorse, der familien bodde, er det tydelig at ulykken har gjort sterkt inntrykk på alle VG snakker med. Det er ingen av dem som ikke har sett bjørn.

Det er et par grader under frysepunktet i byen. Lokale forteller at det har vært en usedvanlig mild høst. De sier at det kan ha innvirkning på når bjørnene går i hi.

Bak skranken på et lokalt kro- og overnattingssted sitter David Corr (70). Her har han jobbet som nattevakt i de 12 årene han har bodd i Whitehorse. Selv flyttet han til området fordi han forelsket seg i den urørte naturen.

– Broren min har en hytte utenfor byen. Det var der jeg bodde da vi først flyttet hit. Dette er et av de siste stedene i verden du kan dra der det ikke er overbefolket, men masse urørt natur. Dessverre kan det føre til konflikt med dyrelivet.

Bjørneangrepet på den lille familien har gjort sterkt inntrykk på ham. For selv om han er vant til å leve med naturen, er det ikke ofte man hører om en så alvorlig ulykke.

– Det er et sjokk for mange. Dette er første gang jeg har hørt om at et barn blir angrepet. Og dette er forferdelig for familien. Det er ingen som har lyst til å overleve sitt eget barn, sier han.

Mens Corr har bodd i Whitehorse, har han hørt om omtrent ett bjørneangrep i året i hele Yukon- og Alaskaområdet, sier han.

– Bjørner, særlig grizzlyer, vil ikke ha noe å gjøre med folk. Men noen ganger kommer man i nærheten av dem.

– Et enormt tap

Harry Dhami (20) kjører for «grizzly bear taxi» i Whitehorse. Han og vennene har snakket mye om bjørneangrepet.

– Jeg har ikke hørt om en sånn ulykke før. Det er et enormt tap – særlig for det franskkanadiske samfunnet her.

Han sier alle har hatt angrepet i tankene de siste dagene. Selv om det er uvanlig med alvorlige bjørneulykker, forteller han at det slett ikke er uvanlig at bjørner kommer nære på. Selv ikke i Whitehorse, som er det tettest befolkede stedet i Yukon.

– Jeg så to bjørner for ikke så lenge siden like i utkanten her. Men de kommer ikke lenger enn til utkanten av byen, sier han.