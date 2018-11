SPENT JURIST: Berit Berger er spent på hva som blir Robert Muellers neste steg i etterforskningen som plager USAs president Donald Trump. Foto: Columbia Law School

Eks-statsadvokat til VG: Mueller bryr seg ikke om Trumps sjikane

NEW YORK (VG) Donald Trumps konstante sjikane og angrep på Russland-etterforskningen – og de som leder den – biter ikke på spesialetterforsker Robert Mueller, mener tidligere assisterende statsadvokat i New York, norskættede Berit Berger.

– Mueller bryr seg ikke om Trumps twitterkonto. Den er bare en distraksjon. Mueller har fokus på bevisene, vitnene og hva han kan legge frem i retten, sier anerkjente Berger til VG.

I mer enn 11 år jobbet hun hos statsadvokaten i New York. Nå er hun administrerende direktør ved Columbia Law School.

Ingenting opptar Donald Trump mer enn FBIs spesialetterforskning av en mulig sammensvergelse mellom hans kampanje og Russland i forkant av presidentvalget for to år siden.

Han har tvitret og løyet om denne etterforskningen mer enn 100 ganger, og sist torsdag gikk han igjen til personlig angrep på den høyt dekorerte krigsveteranen Robert Mueller, som han også feilaktig stempler som en demokrat.

Mueller har vært registrert republikaner i hele sitt voksne liv og ble i sin tid utnevnt til FBI-sjef av den republikanske presidenten George W. Bush.

Uten å legge frem bevis, beskyldte presidenten også Mueller og hans etterforskere for å ha gått «fullstendig berserk, og at de skriker og roper til folk» for å få de svarene de ønsker. Trump mener at Mueller er en hensynsløs bølle som ikke bryr seg om hvor mange liv han ødelegger.

– Twitter er flott, fordi det gir et innblikk i en persons sinnstilstand. Men ellers vil jeg bare karakterisere dette som støy, sier Berit Berger, hvis forfedre utvandret fra Trondheim til Minnesota.

Nå venter hun i spenning på hva Robert Mueller kommer opp med. Donald Trump og hans advokater skal være i sluttfasen med å svare på Muellers skriftlige spørsmål.

Berit Berger tror ikke det kommer så mye ut av denne korrespondansen, som hun i realiteten mener er formalia, siden hvert ord i svarbrevet er nøye vurdert av presidentens advokater.

Trump påsto riktignok fredag at han har formulert svarene selv.

Berit Berger er mer spent på hva Mueller har på lur enn på hva Trump skriver.

– Dette er en unik etterforskning. Vi vet veldig lite om hva som kommer. Folk sier hele tiden at det kommer til å skje noe hvert øyeblikk, men Mueller har kun kommunisert via tiltaler i rettssalen, påpeker Berger.

Russland-etterforskningen har ført til over 100 tiltaler mot 32 personer og tre selskaper. Fire personer som jobbet for Trump, Michael Flynn (nasjonal sikkerhetsrådgiver), Paul Manafort (valgkampsjef), Rick Gates (assistent for Manafort) og George Papadopoulos (utenrikspolitisk rådgiver), har alle erklært seg skyldige i lovbrudd. Alle må i fengsel. Minst tre av dem samarbeider med Muellers team.

– Er det mistenkelig at Trump ikke vil la seg avhøre ansikt til ansikt, når han flere ganger har sagt at det er det han ønsker?

– Det er mer strategisk enn mistenkelig. Det er mange gode advokater som vil si at de ikke anbefaler noen å sette seg ned med en spesialetterforsker. Noen ganger kan det være fordi de er skyldige. Noen ganger kan det være fordi de er redde for at de skal lyve. Noen ganger kan det være fordi de ikke snakker på en særlig artikulert måte – og dermed kan prate seg inn i mer trøbbel, sier Berger, og legger til:

– Det er fortsatt et åpent spørsmål i juridiske miljøer om Trump kan bli stevnet. Så da vil nok ikke advokatene hans ta sjansen på at han setter seg ned med Mueller.

– Hvis du var Trumps advokat, slik du kjenner ham, ville du anbefalt ham å møte Mueller?

-Nei, jeg ville ikke hatt det ansikt til ansikt.

President Trump har løyet om flere ting i Russland-etterforskningen. En sentral episode er det famøse møtet i Trump Tower hvor Donald Trump jr. sa ja til å ta imot russere som lovet at de hadde «dritt om Hillary Clinton».

Etter at Trump ble president, på en flytur tilbake fra et G-20-møte i Tyskland i juli 2017, dikterte han selv den skriftlige redegjørelsen hvor det ble hevdet at møtets intensjon var russiske adopsjoner.

Den villedende redegjørelsen ble sendt til New York Times som var i ferd med å avsløre detaljene om det spesielle møtet hvor Trump jr., Manafort og Trumps svigersønn Jared Kushner var til stede.

– Det er ikke kriminelt å lyve til mediene, selv om det er uetisk. For Muellers team er slike ting bare nyttig dersom det fins fem ulike versjoner av den samme historien. Men for at de skal bevise at det faktisk har vært motarbeidelse av rettsvesenet – eller at det ble begått mened – må de dokumentere at han løy til etterforskerne, ikke til mediene, svarer Berger.

Viktige elementer i Mueller-etterforskningen Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble 17. mai 2017 utpekt av USAs visejustisminister Rod Rosenstein som en uavhengig spesialetterforsker med ansvar for å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Nylig avgåtte justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil i Russland-granskingen, etter at han unnlot å opplyse om flere møter med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i Washington. * Minst 33 personer er siktet, tiltalt eller dømt i løpet av Muellers etterforskning. * Allerede før Mueller ble utnevnt måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom frem at han hadde hatt kontakt med Kisljak uten å informere om dette. Flynn ble senere tiltalt og har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om å ha kontaktet ambassadøren på Trumps vegne. * George Papadopoulos ble siktet 3. oktober 2017. Han var en av Trumps åtte utenrikspolitiske rådgivere i valgkampen og har erkjent seg skyldig i å ha løyet for FBI. * 27. oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort siktet. Han ble senere tiltalt for til sammen 18 lovbrudd, og kjent skyldig i åtte av dem. Manafort nektet skyld, men i september i år opplyste myndighetene at han ville inngå en avtale som innebærer å erkjenne skyld på to punkter. * 16. februar ble 13 russere og tre russiske selskaper siktet for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. Ett av de russiske selskapene har nektet skyld. * En rekke profiler er i tillegg avhørt i forbindelse med etterforskningen. Blant dem er Sessions, utenriksminister Mike Pompeo, Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, og tidligere FBI-direktør James Comey, som ble sparket av Trump. Kilder: BBC, Wikipedia, Washington Post, NT

Trump innrømmet også i et TV-intervju at han sparket tidligere FBI-sjef James Comey på grunn av Russland-etterforskningen, men i det samme programmet sa presidenten også at det handlet om det han påstår var Comeys generelle inkompetanse.

Men Berit Berger er mer bekymret for den personen som Trump satte inn da han sparket justisminister Jeff Sessions dagen etter mellomvalget.

Trump ytret en rekke ganger hvor misfornøyd han var med at Sessions hadde erklært seg inhabil i Russland-etterforskningen og til slutt gjorde han det mange har ventet på:

Kvittet seg med Sessions, den første senatoren som offisielt omfavnet Trumps presidentkandidatur.

Nå er Sessions’ stabssjef, Matthew Whitaker, fungerende justisminister i opp mot 210 dager. Dette er makstiden for en justisminister som ikke er offisielt godkjent av Senatet i Kongressen.

Whitaker, som har en kontroversiell bakgrunn i det private næringsliv, har en rekke ganger vært svært kritisk til Muellers etterforskning.

Han har blant tatt i bruk ordet «heksejakt» om etterforskningen, akkurat som Trump.

Berit Berger spør seg om hvorfor akkurat Whitaker ble valgt. Hun mener utnevnelsen heiser mange røde flagg.

– Det er veldig bekymringsfullt at en som har uttrykt et så tydelig, negativt syn på etterforskningen nå er den som er den øverste kontrolløren, selve sjefen, for den, sier Berger, og avslutter:

– Jeg skulle ønske det var satt inn som hadde et mer åpent sinn. Det er altfor tidlig å konkludere med at Whitaker vil sabotere etterforskningen, men her er det åpenbart en interessekonflikt, og jeg forstår hvorfor mange finner dette urovekkende.