SAKSØKES: Donald Trump fotografert i Det hvite hus 7. november. Foto: JIM WATSON / AFP

USAs justisdepartement: – Trump kan utestenge journalister

UTENRIKS 2018-11-14T18:36:40Z

– Presidenten kan regulere tilgangen for journalister, svarer det amerikanske justisdepartementet på CNNs søksmål mot Donald Trump.

Publisert: 14.11.18 19:36 Oppdatert: 14.11.18 20:05

Trump-administrasjonen slår nå tilbake mot CNN onsdag, etter at TV-kanalen gikk til sak mot Donald Trump onsdag.

I et notat fra justisdepartementet, hevdes det at presidenten selv kan bestemme hvilke journalister som skal få adgang til å dekke Det hvite hus .

«Presidenten og Det hvite hus har samme rett til å regulere tilgang for journalister (og andre personer), som de har til å velge hvilke journalister som får intervjuavtaler, og hvilke journalister som får tilgang til pressekonferanser», heter det i notatet.

Onsdag startet CNN prosessen med å saksøke presidenten , fordi kanalens reporter Jim Acosta har mistet akkrediteringen til Det hvite hus.

Acosta mistet akkrediteringen onsdag i forrige uke, angivelig fordi han skal ha oppført seg upassende mot en praktikant.

Episoden skjedde da praktikanten forsøkte å ta fra Acosta mikrofonen under en pressekonferanse. Striden står om Acosta gikk over streken da han la hånden sin på armen til praktikanten.

Støtte fra konkurrent

CNN krever at Acosta får akkrediteringen tilbake.

«Mens søksmålet handler om CNN og Acosta, er dette noe som kunne skjedd med hvem som helst. Hvis vi ikke tar til motmæle, vil handlingene til Det hvite hus har en dempende effekt på enhver journalist som dekker våre folkevalgte», heter det i en uttalelse fra CNN .

TV-kanalen får støtte fra konkurrenten Fox News, en TV-kanalen Trump har gitt uttrykk for at han liker bedre enn de andre store nyhetsmediene i USA.

«Fox News støtter at CNN går til retten for å få tilbake sin reporters akkreditering til Det hvite hus. Vi vil sende en amicus curiae til retten. Adgang for journalister som dekker Det hvite hus skal aldri kunne benyttes som våpen. Selv om vi ikke støtter den stadig mer konfronterende tonen til både presidenten og pressen vi har sett i det siste, støtter vi den frie presse, tilgang og åpenhet for det amerikanske folket», heter det i en uttalelse fra Jay Wallace, sjefen i Fox News.

Amicus curiae betyr «venn av retten», og innebærer at noen som ikke er part i en sak, kan komme med tilleggsopplysninger som er relevante for saken.

Saksøker seks personer

CNN og Acosta saksøker seks personer: Donald Trump, stabssjef John Kelly, pressesekretær Sarah Sanders, nestsjef for presidentens kommunikasjonsstab Bill Shine, Secret Service-sjef Randolph Alles og Secret Service-agenten som fratok Acostas adgangskort til Det hvite hus. Agenten er ikke navngitt i søksmålet, men omtales som «John Doe».

Acosta hadde et såkalt «hard pass», som gir journalister fri tilgang til Det hvite hus.

Presseforeningen i Det hvite hus ut har også gått ut mot inndragelsen av Acostas akkreditering.

«The White House Correspondents’ Association protesterer på det sterkeste mot Trump-administrasjonens avgjørelse om bruke Secret Service’ sikkerhetsklarering som et verktøy for å straffe en reporter som de har et vanskelig forhold til», sier foreningen i en uttalelse.